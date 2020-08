> Im ersten Halbjahr 2020 erreichte Mannheim 53,3 Prozent der Übernachtungen des Vorjahreszeitraums (- 46,7 Prozent) und liegt damit leicht über dem Landesdurchschnitt und einigen weiteren Städten Baden-Württembergs wie Stuttgart (- 54,9 Prozent) oder Heidelberg (- 54,8 Prozent). 2019 zählten die Mannheimer Hotels und Beherbergungsbetriebe 1,62 Millionen Gäste, 2018 waren es rund 1,46 Millionen Übernachtungen pro Jahr. Die Hotelauslastung gemessen an den Betten ist laut Statistischem Landesamt Baden-Württemberg im vergangenen Jahr mit 47,8 Prozent leicht zurückgegangen. Der Grund: das wachsende Bettenangebot. Allein 2019 stieg die Zahl an Übernachtungsmöglichkeiten in der Quadratestadt um knapp 20 Prozent. Bis 2022 könnten weitere 1000 Betten hinzukommen. mpt