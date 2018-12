Mannheim. (rnz/van) Nach über 15 Jahren kommt Cher wieder nach Deutschland! Der US-Superstar der 80er- und 90er-Jahre, der vom Oscar über den Emmy bis hin zum Grammy auf viele Auszeichnungen blicken kann, besucht im Rahmen ihrer "Here We Go Again"-Tour 2019 gleich fünf deutsche Städte - unter anderem gibt sie in der Mannheimer SAP Arena ein Konzert.

Alle Termine auf einen Blick:

26.09.19 – Berlin, Mercedes-Benz Arena

03.10.19 – München, Olympiahalle

05.10.19 – Köln, LANXESS arena

11.10.19 – Mannheim, SAP Arena

13.10.19 – Hamburg, Barclaycard Arena

Cher wird nach Angaben des Veranstalters ihre Fans nicht nur mit einer Auswahl ihrer legendären Hits wie "Believe" oder "Turn Back Time" begeistern, sondern auch neuere Songs ihres gerade erschienenen "Dancing Queen" Albums präsentieren.

Ihre Karriere begann in den 1960ern mit "Sonny & Cher", und schnell wurde sie in der männerdominierten Showbranche ein atemberaubender Superstar und ist bis heute weltweit eine der anerkanntesten Entertainerinnen überhaupt. Seit über fünf Jahrzehnten regiert CHER regelmäßig die Charts, verkaufte über 100 Millionen Alben und kann auf mehr Erfolge zurückblicken als so mach andere Künstler zusammen: als Plattenkünstlerin genauso wie als Filmschauspielerin, Broadway Star und sogar Regisseurin für Film und TV. 2018 eroberte CHER einmal mehr die Kinoleinwände mit einer beeindruckenden Rolle im Mega-Filmhit "Mamma Mia! Here We Go Again", gefolgt von der Veröffentlichung ihres neuen Albums "Dancing Queen", welches vom Filmhit inspiriert wurde.

Information: Tickets gibt es ab Mittwoch, 12. Dezember, 10 Uhr im Presale unter www.eventim.de. Der offizielle Vorverkauf startet am Freitag, 14. Dezember, 10 Uhr an allen autorisierten Vorverkaufsstellen.