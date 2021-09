Von Stefan Otto

Mannheim. Er ist derzeit in gleich zwei Streifen beim Ludwigshafener Festival des deutschen Films zu sehen, "Borga" und "Immer der Nase nach": der 35-jährige Schauspieler und Wahl-Mannheimer Helgi Schmid. In Darmstadt geboren, folgte der Darsteller mit seiner Familie zunächst der beruflichen Laufbahn des Vaters. Aus Hessen ins Südbadische nahe der Schweizer Grenze und von dort in die Pfalz. "Wir sind dann in Grünstadt gelandet, und dort habe ich einen Großteil meiner Jugend verbracht", erzählt Schmid am Rande des Festivals.

Die Grundschulzeit und die Jahre auf dem Leininger-Gymnasium, wo er als begabter Klarinettist Teil der weithin bekannten Neuen Musik AG wurde, sind ihm in guter Erinnerung geblieben. "Wir waren im Schloss Bellevue und haben dort gespielt, als Johannes Rau zum Tag der Musik eingeladen hat", erzählt er. Später besuchte Schmid die Theater-AG – "und dann war klar, die Schauspielerei reizt mich so sehr, jetzt muss ich auf die Schauspielschule".

Für das Studium an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst zog Andreas Helgi Schmid, so sein vollständiger Name, nach Stuttgart, "danach hat es mich nach Freiburg ans Theater verschlagen". Auch bei den Burgspielen in Altleiningen bei Bad Dürkheim ist er aufgetreten: 2005 war er dort der Claudio in Shakespeares "Viel Lärm um nichts".

"Es war mir aber von Anfang an klar, dass ich auch Film machen möchte", sagt Schmid und erklärt, weshalb er bereits nach wenigen Jahren in den Ensembles des Theaters Freiburg und des Düsseldorfer Schauspielhauses der Bühne weitgehend den Rücken kehrte – und schließlich in den Mannheimer Stadtteil Almenhof zog. Die Arbeit als freier Schauspieler funktioniere von dort aus ganz gut, findet er.

"Es ist als Schauspieler besonders wichtig", erklärt Schmid, "dass man seine Basis hat, seine Heimat oder einen Ort, an den man zurückkehrt, um sich wieder aufzuladen und neue Rollen zu erforschen. Mannheim ist für mich diese Basis, und weil ich sehr glücklich damit bin, wird sich das auch in Zukunft nicht ändern", kündigt der Darsteller an. Erste große Schritte im Fernsehen unternahm er bereits zu Zeiten, als er noch auf der Bühne stand. 2009 startete seine Karriere gleich mit einer Hauptrolle in der Sat.1-Komödie "All You Need Is Love – Meine Schwiegertochter ist ein Mann", in der er einen Berliner Homosexuellen spielte, der aus der vermeintlich aufgeschlosseneren Hauptstadt zurückkehrt in die konservative heimatliche Provinz, in der Aufklärungsarbeit zu leisten noch dringend geboten scheint.

Noch mehr Aufmerksamkeit erregte drei Jahre später eine kleinere Rolle als aggressiver Strafgefangener im HR-Tatort "Wer das Schweigen bricht". Danach markierte die ZDF-Krimiserie "Professor T.", die für ihn erstmals eine durchgehende Serienrolle bedeutete, einen weiteren größeren Karriereschritt. Sein Spiel vor der Kamera konnte sich über die vier Staffeln, die "Professor T." währte, besonders effektiv fortentwickeln. 2018 folgte sein erster Kinoauftritt in "Verpiss dich, Schneewittchen!", dem grandios gescheiterten Vehikel des Mannheimer Comedians Bülent Ceylan.

"Man braucht eine Portion Glück und Leute, die an einen glauben", zeigt Schmid sich dankbar, dass ihm der Einstieg und die ersten Jahre im Film- und Fernsehgeschäft dennoch so eindrücklich gelangen. Er habe immer wieder die Chance bekommen, sich zu beweisen. Und er hat verstanden, sie zu nutzen.

Ganz zu Anfang seiner Laufbahn firmierte er noch unter "Andreas Schmid", später als "Andreas Helgi Schmid" und erst seit kürzerer Zeit nunmehr als "Helgi Schmid". "Das ist griffiger und bleibt den Leuten eher im Kopf", erläutert der Schauspieler diesen Wandel. "Das ist ein isländischer Vorname", sagt der Sohn eines deutschen Vaters und einer isländischen Mutter.

Zuletzt im Frankfurter Tatort "Wer zögert, ist tot", in dem er das Opfer einer wilden Entführung spielte, im deutsch-afrikanischen Drama "Borga" oder in der TV-Komödie "Immer der Nase nach" steht er bereits schlicht als "Helgi Schmid" im Vorspann. Es ist ein Name, den man sich merken sollte.