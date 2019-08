Von Alexander Albrecht

Heidelberg. Jung, klug, grün, gewinnendes Lächeln, engagiert, nahbar - Melis Sekmen lassen sich viele Attribute zuschreiben. Wer aber ihren politischen Erfolg verstehen will, der muss schon hinter die Fassade blicken. Versuch einer Annäherung an eine Frau, die es vielleicht noch weit bringen kann.

Melis Sekmen kommt an diesem Morgen, na klar, mit dem Rad. Sie sieht ein bisschen müde aus oder - um im Bild zu bleiben - gerädert. Der wochenlange Wahlkampf und die Prüfungen an der Uni haben die Deutsch-Türkin mit dem langen schwarzen Haar Kraft gekostet. Treffpunkt ist ein Lokal im Szeneviertel Schwetzingerstadt. Und, das ist ebenfalls so typisch, als ob es sich jemand ausgedacht hätte: Im "Luni" kann der Besucher auch sein Rad reparieren. Der Chef, "der Uli", verzichtet auf soziale Medien und Wegwerfartikel. Wir ordern Cappuccino, das Gespräch beginnt.

Um Melis Sekmen müssten sich viele Journalisten balgen. Sollte man meinen. Schließlich hat die erst 25-Jährige bei der Gemeinderatswahl mehr als 56.000 Stimmen geholt - so viel wie niemand sonst. "Bislang ist es eher ruhig, die Anfragen halten sich in Grenzen", sagt Sekmen. Es sei nicht so, dass sie nach dem Spitzenergebnis Party gemacht habe. Mit Macht kommt Verantwortung. Last verspüre sie aber nicht, eher Lust am Gestalten. Ihr Erfolg habe viel "mit meiner Art" zu tun, glaubt Sekmen. Dass sie oft unter Menschen sei, ihnen zuhöre.

Gelegentlich streut die Grünen-Politikerin Botschaften ein, die sie im weiteren Verlauf wiederholt. (Grund-)Sätze wie "Man darf sich nicht verbiegen lassen" oder "Die Menschen wollen ehrliche Antworten und klare Aussagen." Authentischer wirkt es, wenn sie über ihre Herkunft spricht. Aufgewachsen ist sie in der Neckarstadt-West, später zieht die Familie auf den Waldhof.

Melis Sekmen ist ein klassisches Arbeiterkind. Die Mutter arbeitet als Putzfrau im Krankenhaus, der Vater im Daimler-Werk. Er ist die prägende Person in Sekmens Leben, oder wie sie selbst sagt: "Meine erste Liebe, mein bester Freund, ein toller Ratgeber." Die Eltern hätten ihr alles, was sie tun konnten, ermöglicht. Religion spielt zu Hause keine große Rolle. "Ich bin sehr liberal erzogen worden."

Kindheit und Jugend in zwei Stadtteilen mit sozialen Spannungen lehren Sekmen, dass sie viele Dinge selbst in die Hand nehmen muss. "Das hat mich stark gemacht." So schafft sie trotz einiger Schwierigkeiten und Nachteilen gegenüber Mitschülern aus Bildungsbürgerhaushalten das Abitur. "Ich kann’s nicht besser, aber ich kann es auch", das ist das Motto der 25-Jährigen. 2011 kommt sie zu den Grünen. Ihre erste Demo: natürlich gegen Atomkraft.

Gleich im ersten Anlauf zieht die Alevitin 2014 in den Gemeinderat ein - und wird stellvertretende Fraktionsvorsitzende. In diesem Herbst will Sekmen ihr Studium der Volkswirtschaftslehre an der Uni Heidelberg beenden. Dann dürfte sich auch ihre politische Rolle nochmals ändern. Seit der frisch angebrochenen Wahlperiode bildet sie mit Dirk Grunert die Doppelspitze in der Grünen-Fraktion, der inzwischen größten im Gemeinderat. Grunert soll, darauf haben sich Grüne, SPD und CDU geeinigt, Bildungsbürgermeister werden. Entsprechend bekommt Sekmen noch mehr Verantwortung.

Bislang hat sie bei großen Themen fast immer Grunert das Feld überlassen. Diese Zeiten sind bald vorbei, Sekmen muss Redetalent und Überzeugungskraft unter Beweis stellen. Erfrischend offen räumt sie ein, in ihrer ersten Legislaturperiode auch Hemmschwellen gehabt zu haben. Sie wünscht sich, dass generell mehr Frauen im Rat das Wort ergreifen. Klimaschutz, Verkehr und Chancengerechtigkeit - vor allem dafür will Sekmen streiten. Konkret setzt sie sich dafür ein, einen kostenlosen öffentlichen Nahverkehr zu testen, sei es altersbeschränkt, für weniger privilegierte Bevölkerungsschichten, an bestimmten Tagen oder zu festen Zeiten. Wobei die Grünen-Politikerin weiß: "Das klingt alles schön und gut, aber das muss man auch planen und das kostet eine Menge Geld." Letztlich gehe es auch um den Standort Mannheim. Für Sekmen stellt sich dabei nicht nur die Frage, wie die Menschen in die City kommen, sondern auch warum.

"Peinlich" findet es die angehende Volkswirtin, dass es in Mannheim als Geburtsstadt des Fahrrads keine lückenlosen Radwegenetze gibt. Auch als Alternative zum Auto, das im Zentrum regelmäßig für Staus und Blechlawinen sorgt. Inhalte seien das eine, sagt Sekmen, das andere, Kritiker auf dem Weg mitzunehmen. Sie meint den Einzelhandelsverband oder die IHK.

Die Aktivisten der "Fridays for Future"-Bewegung sieht sie als Ansporn. "Wir müssen uns fragen, was passiert wäre, wenn es die Demonstrationen nicht gegeben hätte", gesteht Sekmen. "Dann ist der Klimawandel ja trotzdem da." Sekmen fordert einen klaren Plan für den rechtsverbindlichen Kohleausstieg - was Auswirkungen auf das Großkraftwerk Mannheim hätte - und verlangt ein Energiemanagementkonzept für die städtischen Eigenbetriebe. "Jeder ist für Klima- und Naturschutz. Wenn man es ernst meint, dann muss man entschlossener handeln", fordert Sekmen und klopft mit der Faust auf den Tisch.

Nicht minder leidenschaftlich argumentiert sie, wenn es um benachteiligte Kinder geht. Sie müssten in die Lage versetzt werden, an sich zu glauben. Es könne nicht sein, dass in Mannheim Kinder lebten, die zu Hause keine warme Mahlzeit zu essen bekommen. Integrationsarbeit definiert sie als eine Mischung von Fördern und klaren Ansagen.

Stellt sich die Frage, ob eine Politikerin wie Sekmen mit diesem Wählerzuspruch im Rücken nicht nach höheren Ämtern strebt. Bereits 2016 wollte sie in für den Landtag kandidieren und verlor parteiintern nur knapp gegen den erfahrenen Gerhard Fontagnier.

Begeistert berichtet Melis Sekmen auch von Praktika bei ihrem ehemaligen Parteifreund und Bundestagsabgeordneten Gerhard Schick oder bei Franziska Brantner im Europäischen Parlament. Gut möglich also, dass der Fraktionsvorsitz in Mannheim auch ein Sprungbrett für ein Mandat in Stuttgart, Berlin oder Straßburg ist.