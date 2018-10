Von Jan Millenet

Mannheim. Ab dem 7. November bietet das Haus des Jugendrechts eine kostenlose Rechtsberatung für Kinder, Jugendliche und Heranwachsende aus Mannheim an. Der Beratungsbedarf der letzten Jahre habe zu dieser Idee geführt, sagte der Mannheimer Oberstaatsanwalt Frank Höhn jetzt bei einer Pressekonferenz. Ein wichtiges Ziel der Rechtsberatung besteht darin, die jungen Menschen schon vor dem möglichen Abdriften in die Kriminalität aufzufangen.

Es kann schnell gehen: ein Handyvertrag abgeschlossen und in die Schuldenfalle gerutscht. Gerade junge Menschen stehen dann vor vielen Fragen? Wie kommt man überhaupt aus dem Vertrag heraus? Wie kann ich meine Schulden begleichen? Ehe das Geld auf kriminellem Weg beschafft wird, soll die Beratungsstelle erste Hilfe leisten. Diese bekommen sie in solch einem Fall dann in Form einer Rechtsberatung zu Verträgen. Aber auch andere Themen werden abgedeckt: Verkehrsrecht, Strafrecht, Unterhalt, Ausländerrecht, Sozialrecht und Bafög.

Eine Rechtsberatung existiert laut Höhn zwar schon am Mannheimer Amtsgericht. "Aber erfahrungsgemäß haben junge Menschen eine entsprechende Hemmschwelle, dieses Angebot anzunehmen", so der Oberstaatsanwalt weiter. Deshalb würde man dort auch kaum junge Menschen antreffen.

Das neue Angebot richtet sich hingegen speziell an Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die jünger als 21 Jahre sind und in Mannheim wohnen. "Alle jungen Menschen dieser Gruppe haben Zugang", erklärte Höhn. Auch dann, wenn sie sich noch nichts zu Schulden haben kommen lassen. Denn so weit soll es erst gar nicht kommen. "Wir wollen präventiv arbeiten", sagte Höhn.

Mit im Boot ist der Mannheimer Anwaltsverein, der das Personal stellt für die Beratungsstelle im Haus des Jugendrechts, die bislang einmalig in Baden-Württemberg ist. Zum Start sind es acht Anwältinnen, die jeweils zwei Stunden in der Woche - mittwochs von 15 bis 17 Uhr - erste Beratungsgespräche führen, wenn junge Hilfesuchende bei ihnen auftauchen. Eine von ihnen ist Brigitte Bertsch, die schon auf eine 18-jährige Berufserfahrung blicken kann. "Manchmal haben die jungen Leute bei Rechtsangelegenheiten keine familiäre Unterstützung oder bekommen keine Hilfe aus ihrem Umfeld", berichtete sie. Oder sie haben gar Probleme mit den Eltern und benötigen entsprechende Beratung.

"Wir erarbeiten erste Lösungsansätze, bevor es eskaliert", so Bertsch. Straffälligkeiten sollen damit verhindert werden. Doch schneiden sich die Anwälte damit nicht sogar ins eigene Fleisch? "Nein", sagte Bertsch. "Für uns gilt: Jeder, der nicht vor Gericht steht, ist ein Erfolg." Auch wenn das Angebot der Rechtsberatung für alle aus der genannten Gruppe ist, dürfte der Sitz im Haus des Jugendrechts besonders geeignet sein. Denn dort schlagen naturgemäß auch viele straffällig gewordene junge Menschen auf. "Wenn ersichtlich wird, dass diese Hilfe brauchen, können wir sie innerhalb des Hauses direkt weiterleiten", erklärte die Erste Oberamtsanwältin Sylvia Transier.

Damit fügt sich die Rechtsberatung gut in das Konzept der kurzen Wege ein, das das Haus des Jugendrechts verfolgt, um damit auch die Verfahren zu verkürzen, in die junge Leute verwickelt sind. Dank des Rechtsberatungshilfegesetztes, das derartige Beratungsstellen ermöglicht, steht auch die Finanzierung des neuen Anlaufpunkts in Mannheim. Die Gelder stammen aus dem Justizhaushalt des Landes Baden-Württemberg. Die Anwälte, die die Rechtsberatung durchführen, erhalten eine Pauschale.

Reich werde man davon allerdings nicht, erklärten Oberstaatsanwalt Höhn und Anwältin Bertsch. Das sei aber auch nicht das Ziel. Ein erstes Resümee, wie das Angebot angenommen wird, soll es in einem halben Jahr geben. "Wir hoffen, dass viele davon Gebrauch machen", sagte Höhn.

FiInfo: Das Haus des Jugendrechts befindet sich in der Heinrich-Lanz-Straße 38 im Stadtteil Schwetzingerstadt. Die neue Rechtsberatung für junge Menschen findet immer mittwochs von jeweils 15 bis 17 Uhr statt.