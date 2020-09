Von Manfred Ofer

Mannheim. Am Anfang war der Schmerz. Der ging bei Philip Schlaffer irgendwann so weit, dass er sein eigenes Spiegelbild nicht mehr ertragen konnte. Es war der Leidensdruck, der ihn in die Lage versetzte, ein Loch in seine Realität zu sprengen und eine neue, wie er heute weiß, bessere Welt zu betreten. Da hatte der nun 42-Jährige fast die Hälfte seines Lebens im rechtsextremen und kriminellen Rocker-Milieu verbracht. Wie konnte es so weit kommen? Antworten auf diese Frage gab Schlaffer bei der Vorstellung seiner Autobiografie "Hass.Macht.Gewalt" in der Mannheimer Abendakademie.

Das Leben mag viele Wege gehen, doch selten ist ein absolut gerader dabei. Philip Schlaffer wurde, das kann man nach seinem Vortrag sagen, auf Umwegen zu dem Mensch, der er heute ist. Zwanzig Jahre lang waren die rechtsradikale Szene und später das kriminelle Rockermilieu sein Zuhause. In dieser Zeit stieg der Norddeutsche zu einer einflussreichen Figur auf, gründete unter anderem die "Kameradschaft Werwölfe Wismar" und vertrieb Rechtsrock im Internet.

Wie es dazu kommen konnte, dass so viel Hass und Gewalt zu seinen täglichen Begleitern wurden, darüber wollten der Moderator des Abends, der Journalist Christoph Giesa, und das Publikum mit ihm sprechen. Die Veranstaltung fand in Zusammenarbeit mit der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit und der Reinhold-Meier-Stiftung Baden-Württemberg statt. Freiheit, das ist ein großes Wort. Und gerade die Freiheit des Andersdenkenden war in Schlaffers selbstzerstörerischer Welt lange Zeit überhaupt kein Thema, wie der Autor während der Diskussion einräumte.

Wer ihn bei einer Lesung wie jüngst in Mannheim erlebt, mag kaum glauben, dass es ein und die gleiche Person ist, die da über die Irrungen und Wirrungen ihrer Vergangenheit spricht. Das sieht der heutige Sozialarbeiter ähnlich. Und doch sei das ein Teil von ihm, den er akzeptieren musste, wie er sagt. Das gelang ihm erst durch Gespräche mit einem Gefängnispsychologen, der ihn dazu ermutigt hat. "Man kann nicht sagen, dass ich mich quasi über Nacht radikalisiert hätte", machte Schlaffer in der Rückbetrachtung deutlich und fügte hinzu: "Das war vielmehr ein schleichender Prozess."

Eine Entwicklung, die im Teenageralter an Dynamik gewann. Der Leistungsdruck an seiner Schule ging mit Konflikten im Elternhaus einher. "Das erste Mal habe ich gegen meine Eltern rebelliert", sagte er. Fehlende Wertschätzung, Enttäuschungen und Verletzungen setzten die Radikalisierungsspirale bei ihm in Gang. Nach und nach begann er sich in der Außenseiterrolle zu gefallen, nahm als Weltbild den Rassismus an. So einfach und brutal könne man das sehen. Doch sein junges Ich fand darin eine Bestätigung, die er so schmerzlich vermisste. Verständnis, oder eine helfende Hand gab es in seinem Umfeld nicht. Im Gegenteil, der Sog wurde immer stärker.

Ein Katalysator für die persönliche Katharsis war der Rechtsrock, den er in diesen Jahren aufgesogen habe. Hätte man etwas tun können, um ihm damals eine andere Richtung zu geben? Schlaffer, der heute als Anti-Gewalt- und Deradikalisierungstrainer Präventionsarbeit an Schulen betreibt, ist fest davon überzeugt, dass Menschlichkeit in solch problematischen Fällen einen Zugang schaffen kann. Oft brauche er bis zu zehn Wochen, um bei den Jugendlichen eine Vertrauensbasis zu gewinnen, die ihm ein offenes Gespräch möglich mache. Ganz wichtig seien Augenhöhe und Respekt vor dem Anderen.

"Ich hätte mir damals auch gewünscht, dass man mich mit all meinen Sorgen, Ängsten und Nöten ernst genommen hätte", weiß Schlaffer, der sich als Türöffner für ein besonderes Klientel sieht, an das Sozialpädagogen mit einer rein akademischen Vorgehensweise selten herankämen. Die dafür erforderliche "Street Credibility" bringe er aufgrund seiner eigenen Biografie mit. "Die langfristige Betreuung müssen jedoch andere übernehmen", sagt er, der von einer "sanften Übergabe" spricht.

Und er spricht aus fester Überzeugung, wenn er sagt, dass die freiheitliche und liberale Demokratie seine schöne neue Heimat geworden ist. Die verkaufe sich für seine Begriffe jedoch oft zu schwach: "Demokratie muss auch wehrhaft sein." Denn Feinde, das wisse er leider aus Erfahrung, gebe es genug.

Die einzig sichtbare Erinnerung an seine Vergangenheit trägt Schlaffer heute als Tätowierungen auf der Haut, doch das sind nur noch Schatten. Viel wichtiger: Aus seinem Kopf sei das, wofür das eine oder andere Symbol stehe, radikal raus. Die Entscheidung, das Milieu zu verlassen, habe er schon vor dem letzten Gefängnisaufenthalt getroffen. Hilfe und Bestätigung fand er in einer Therapie, die er in dieser Zeit absolviert hat. Was ihn letztendlich zum Aufbruch in ein neues Leben bewogen hat? Auch da macht er sich gnadenlos ehrlich und berichtet ohne jedes Pathos: "Das war mein eigenes beschissenes Leben und die Summe der persönlichen Enttäuschungen." Ein Leben, das sagt der mittlerweile praktizierende Buddhist, in das er um nichts in der Welt zurückkehren wolle.

Info: Die Autobiografie "Hass.Macht.Gewalt" von Philip Schlaffer ist im Droemer Verlag erschienen.