Mannheim. (pol/mare) Der Mannheimer Polizei sind zwei Jugendliche ins Netz gegangen. Und die beiden Mädchen haben einiges auf dem Kerbholz: Sie werden nämlich in mehreren Städten gesucht. Wegen Einbrüchen, wie die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Mannheim in einer gemeinsamen Erklärung mitteilen.

Ihre südwestweite Diebestour endete am Dienstag in der Dürerstraße in Mannheim. Um 15 Uhr gingen die vermutlich 14-Jährige und ihre 18-jährige Begleiterin hier in ein Mehrfamilienhaus. Sie versuchten, eine Wohnungstür aufzubrechen.

Eine Frau beobachtete sie dabei aber und sprach die Mädchen an. Die flüchteten sofort. Die alarmierte Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein. Und hatte Erfolg: Bei der Kammerschleuse Feudenheim fanden die Beamten die Jugendlichen und nahmen sie fest.

Bei der genaueren Kontrolle kam heraus, dass die Staatsanwaltschaften Mainz und Trier bereits gegen die beiden jungen Mädchen ermitteln - wegen Wohnungseinbrüchen.

Sie wurden dann der Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt, die Haftbefehle erließ. Sie Mädchen wurden schließlich in Justizvollzugsanstalten gebracht.