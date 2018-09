Von Wolf H. Goldschmitt

Mannheim. Wer kauft schon eine Gitarre für 48.000 Euro? Der Deidesheimer Instrumentenbauer Jens Ritter lebt von reicher Kundschaft. Seine Kreationen gelten als Kunstwerke, sind goldverziert oder mit Brillanten bestückt. Ein Bass aus der pfälzischen Werkstatt hängt sogar im Smithsonian Museum in Washington - gleich neben der ersten Fender. Gespielt werden die wertvollen Handarbeiten natürlich auch - von Lady Gaga oder damals Prince. Doch Ritters Stand beim Mannheimer "Guitar Summit" bleibt der Exot. Das Gros der 160 Aussteller aus der ganzen Welt setzt auf Masse und erschwingliche Preise.

Schier unzählige sechs- oder zwölfsaitige Schönheiten warteten drei Tage lang geduldig auf Kundschaft. Claptons Epigonen oder Helden des Lagerfeuers gaben sich sprichwörtlich die Griffbretter in die Hand. Und wer seine Produkte direkt vermarkten will, braucht drei Tage lang ein dickes Trommelfell. Bei der zweiten Auflage des Klampfergipfels auf vier Etagen des Rosengartens sind ausreichend Verstärker mit Kopfhörern vorhanden. So können ausbaufähige Talente mit unendlicher Energie das Intro zu "Smoke on the Water" bis zum Erbrechen üben, ohne dass es dem Nebenmann übel wird.

Für Puristen, die es öffentlich krachen lassen, bietet der Veranstalter Dieter Roesberg vom Magazin "Gitarre und Bass" im Keller eine Batterie von Amps an, die laut dröhnen dürfen. Schallschutzvorhänge leisten Schwerstarbeit, aber es funktioniert. Gibson, Fender, Yamaha, Ibanez, fast alle Marken, die Rang und Namen haben, buhlen um Käufer für ein simples musikalisches Werkzeug, auf dem sich Anfänger und Könner gleichermaßen verwirklichen können.

Auch Promis der Musikszene geben dem "Summit" die Ehre. Uli John Roth von den Scorpions beispielsweise oder auch Phil X gehören zu den Stars des Events. Der kanadische Gitarrist ist vielgebuchter Studiomusiker und seit kurzem Nachfolger von Richie Sambora bei Bon Jovi. Selbst Rosengartenchef Johann Wagner, im Herzen eigentlich ein Jazzer, kann einem Foto mit dem "Flinkefinger" nicht widerstehen.

Doch nicht allein Rock dominiert. Sieben Bühnen, über 150 Workshops und Masterklassen helfen Novizen der Ukuleletechnik, Folkmusikzupfern und Jazzfans mit Vorliebe für schräge Harmonien beim Lernen. Und was wären die modernen "Langhalslauten" aus Holz oder Kunststoff ohne das passende Zubehör. Pedals mit allen möglichen und unmöglichen Effekten schaffen es, billige Instrumente wie teure klingen zu lassen. Auch Verstärker, die ein Stadion erschüttern können, gehören zum Sortiment. Ob nun die Marktführer oder feine Nischenprodukte schrill-buntem Acryl oder Eichenholz, das Publikum prüft die Stücke bis Blasen auf den Fingerkuppen stehen.

Auch in den kommenden zwei Jahren soll Mannheim ein Mekka für Gitarreros bleiben. "Wir wollen keine übliche Musikmesse sein, wo die Händler unter sich bleiben, sondern einen Treff für jeden Interessenten. Das ist auch dieses Mal gelungen", bilanziert Roesberg. Wohl wissend, dass angesichts sinkender Umsätze in der Gitarrenbranche und der unübersehbaren Überalterung der "Summit-Besucher" unbedingt wieder jüngere Schichten für das Traditionsinstrument erschlossen werden müssen.