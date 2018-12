Mannheim. (rnz) Nach den Plänen der Deutschen Bahn könnten ab 2025 bis zu 280 Güterzüge täglich durch Mannheim rollen. Jetzt gehen der Bundestagsabgeordnete Nikolas Löbel und seine Parteifreunde von der CDU-Fraktion im Gemeinderat in die Offensive und fordern die Stadtverwaltung dazu auf, eine Machbarkeitsstudie in Auftrag zu geben und zu finanzieren. Ein entsprechender Antrag könnte bereits bei der nächsten Sitzung des Hauptausschusses am kommenden Dienstag diskutiert werden.

Die Studie solle, so Löbel, zwei Alternativen unter technischen, ökologischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten prüfen: Die Güterzüge sollen entweder das Stadtgebiet umfahren oder die bestehende beziehungsweise neue Strecke soll untertunnelt werden. Dabei müsse die Anbindung des Rangierbahnhofs gewährleistet bleiben", erklärte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende.

Die Untersuchung solle den gebotenen Lärmschutz im Interesse von Mensch und Umwelt in die volkswirtschaftliche Bewertung mit einbeziehen. Nur so könne die notwendige Akzeptanz für den ökologisch bedeutsamen Verkehrsträger Schiene und die Verlagerung von Güterverkehr von der Straße auf die Gleise erreicht werden, sagte Löbel. Die Stadt soll sicherstellen, dass die Ergebnisse der Expertise vor Abschluss des Planfeststellungsverfahrens für die Östliche Riedbahn vorliegen. Sie soll nach den Plänen der Bahn für den steigenden Güterzugverkehr ein zweites Gleis erhalten.