Von Marco Partner

Mannheim. Um Präsenz zu zeigen und das subjektive Sicherheitsempfinden zu stärken, hat der Besondere Ordnungsdienst (BOD) seit September die Streifen in Mannheims Multikulti-Viertel Neckarstadt-West intensiviert. Jeden Donnerstag, Freitag- und Samstagabend dreht die kommunale Spezialtruppe von 18 bis 24 Uhr ihre Runden vom Alten Messplatz bis zur Lupinenstraße. Verscheucht Trinker- und Kiffergruppen, die sich auf Spielplätzen vergnügen, führt Alterskontrollen durch, ermahnt zur Ruhe, spricht zur Not ein Platzverbot aus - und verteilt, wie es bei Politessen eben üblich ist, nebenbei auch ein paar Strafzettel.

Ob nächtlicher Lärm auf der Straße und in den Kneipen, zugemüllte Bürgersteige oder Passanten, die sich aufgrund der Trinkerszene am Neumarkt oder nicht angeleinte Hunde in der Dammstraße einfach unwohl und unsicher fühlen: "Das Beschwerdebild ist uns bekannt. Deshalb wollen gerade zur dunklen Jahreszeit und am Wochenende präsent sein und dem entgegenwirken", erläutert der Erste Bürgermeister Christian Specht das Anliegen.

Daher ist die Ordnungstreife nicht nur zu Fuß unterwegs, sondern hat auf dem Neumarkt während der Einsatzzeit auch ein Sicherheitsmobil geparkt. Eine Anlaufstelle, um vor Ort ein offenes Ohr für die Beschwerden der Bürger zu haben, die diskret und unmittelbar auf Missstände hinweisen können.

"Meist ist es ruhig, manchmal wird uns aber auch die Bude eingerannt", hat Maik Weickert vom BOD in den ersten zwei Monaten festgestellt. Auf illegalen Sperrmüll, den Parkplatzmangel, laute Kneipen oder Gegröle vom Spielplatz weisen die Passanten hin. Manchmal wollen sie nur ein Schwätzchen halten, dann wird es wieder ganz konkret. "Einmal wurden wir von zwei Radfahrern darauf hingewiesen, dass ein Mann im Gebüsch vor der Neckarwiese liegt. Er hat zum Glück nur seinen Rausch ausgeschlafen",erzählt der Ordnungshüter.

Spätestens nachdem die Journalistin Düzen Tekkal bei "Anne Will" die Neckarstadt-West als No-Go-Area bezeichnete, ist der Stadtbezirk westlich der Kurpfalzbrücke mit seinen Drogendeals, der hohen Arbeitslosigkeit und hohem Migrantenanteil als Problemviertel verschrien. "So schlimm ist es auch wieder nicht. Aber ich kann verstehen, wenn den Leuten manchmal mulmig zumute ist", hält Specht dagegen.

"Die Neckarstadt ist ein lebendiger und kreativer Stadtteil, in dem jeder frei leben kann, wenn er sich an die Rechte hält", fühlt sich auch SPD-Bezirksbeiratssprecher Holger Keck im Grunde pudelwohl in seinem Viertel.

Aber Sicherheit ist auch eine subjektive Wahrnehmung. Und schon bei der 2016 durchgeführten Sicherheitsbefragungen lag die Neckarstadt-West weit vorne. 55 Prozent der Befragten gaben an, sich vor Kriminalität im Viertel zu fürchten. Nur der Jungbusch toppte die Statistik noch mit 63 Prozent. Deshalb wolle man die Ängste und Sorgen ernstnehmen und sichtbare Ansprechpartner sein. Mit denen man sich zur Not auch duzt.

Bereits zum Jahresbeginn wurden die Einsatzzeiten des Besonderen Ordnungsdienstes zum Wochenende auf 24 Uhr erweitert. Das Projekt des Sicherheitsmobil und der ausgedehnten Streife ist vorerst bis zum Frühjahr 2019 angelegt. Im Anschluss soll eine Auswertung erfolgen und das Modell möglicherweise auch auf andere Stadtbezirke übertragen werden.

Neumarkt, Vorplatz der Sankt-Michael-Kirche oder Penny-Markt: Weickert und sein Kollege Gary Münch kennen die abendlichen Hotspots inzwischen wie ihre Westentasche. "Es sind meistens die gleichen Gesichter, ein ständiges Wiedersehen", sagt Münch. Und auch eine trinkfreudige Truppe im Hof der Humboldtschule schreckt schnell auf, als sie die Mützen und blauen Uniformen auf sich zulaufen sehen.