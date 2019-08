Mannheim. (ger/oka) 19.000 Wohnungen, 45.000 Mieter, 72 Millionen Euro für Investitionen in den Bestand und über 6,6 Millionen Euro Überschuss - der Geschäftsbericht der städtischen Wohnungsbaugesellschaft GBG hält beeindruckende Zahlen bereit. Die klassische Aufgabe der GBG ist es, die Mannheimer Bevölkerung mit preiswertem Wohnraum zu versorgen. Immerhin fast jeder achte Einwohner lebt in einer Wohnung, die der städtischen Tochtergesellschaft gehört. Eine angespannte Situation mit horrend steigenden Mieten und Wohnungsknappheit, wie sie in anderen deutschen Großstädten herrscht, sieht GBG-Geschäftsführer Karls-Heinz Frings in Mannheim nicht. Dank der GBG brauche die Stadt keine "Mietpreis-Bremse", erklärt er.

Mit einer Durchschnittsmiete von 6,32 Euro pro Quadratmeter liegen die Mieten der städtischen Gesellschaft deutlich unterhalb des Werts im 2018 veröffentlichten Mietspiegel von 7,71 Euro. "98 Prozent unserer GBG-Wohnungen liegen unter diesem Preis im Mietspiegel, auch unsere Mieterhöhungen bleiben immer unter denen am freien Markt", sagt der Geschäftsführer.

Trotzdem regt sich unter manchen GBG-Mietern Ärger über die vorgenommenen Mieterhöhungen. Der offene Stadtteiltreff Neckarstadt erklärt, die GBG habe eine Vielzahl von Mietern mit recht drastischen Mieterhöhungen brüskiert. "Mit circa 8,5 Prozent höheren Mieten sendet sie zudem das falsche Signal aus", heißt es in einer Mitteilung. Ihr Argument: Wenn die GBG ihre Mieten erhöht, ziehen private Vermieter nach, somit "dreht die GBG mit an der Preisspirale auf dem Wohnungsmarkt, was gerade für den Wohnraum von Menschen mit geringem Einkommen negative Auswirkungen hat." Auch in den sozialen Netzwerken monierten Nutzer die Mieterhöhungen. "Das Schlimmste daran ist aber, dass uns die ständigen Mieterhöhungen richtig weh tun", schreibt eine Mannheimerin.

Bei der GBG will man das nicht so stehen lassen: "Ein Blick in den aktuellen Geschäftsbericht 2018 zeigt, dass wir im vergangenen Jahr unsere Wohnungsmieten um 0,6 Prozent erhöht haben, im Jahr zuvor um 0,9 Prozent. Also beide Male sehr deutlich unter der Inflation", erklärt ein Sprecher der GBG. Die Mehreinnahmen seien nötig, um das groß angelegte Sanierungsprogramm weiter voranzutreiben. Wurden 2017 noch 65 Millionen für die Modernisierung und Renovierung von Bestandswohnraum investiert, waren es 2018 bereits 72 Millionen Euro. "Wir erhöhen unsere Mieten moderat und rücksichtsvoll. Mieterhöhungen nehmen wir nur vor, um unser Kerngeschäft, das Anbieten von bezahlbarem Wohnraum für breite Bevölkerungsschichten, weiter zuverlässig zu ermöglichen. Ein kompletter Verzicht auf Mieterhöhungen wäre auf Dauer zum Schaden der heutigen und kommenden Mieter, weil dann Instandhaltung und Modernisierung der Wohnungen massiv leiden würden", verdeutlicht Frings.

Als Beispiel nennt er das Sanierungsprojekt im Stadtteil Schönau. Innerhalb von zwölf Jahren sollen dort 1700 GBG-Wohnungen schrittweise modernisiert, vereinzelt auch abgerissen und neu gebaut werden - mit einem Gesamtvolumen von 135 Millionen Euro. Die Maßnahme wird mit Städtebaumitteln gefördert. Die Durchschnittsmiete sei dort im Moment bei 5,60 Euro/qm und werde nach der Sanierung meist bei 6,50 Euro liegen, kündigt der Geschäftsführer an.

Aktiv ist das Unternehmen inzwischen wieder im Wohnungsneubau. Geplant sind 1000 Wohnungen, davon 400 mit Förderung, 200 für den Verkauf. Erstmals seit vielen Jahren entsteht in Mannheim wieder geförderter Wohnraum. Aktuell baue die GBG auf Franklin und in der Hafenstraße im Jungbusch über 260 Sozialwohnungen. Der Mietpreis werde bei 7,50 Euro pro Quadratmeter liegen, so Frings. Neubauwohnungen etwa im Innenstadtquadrat T 4 gehen dagegen in den Verkauf. 2018 hat die GBG 53 Millionen Euro in den Wohnungsneubau investiert. Zu ihren Projekten gehört auch der Neubau des Technischen Rathauses im Lindenhof.

Seit 2014 kümmert sich das GBG-Tochterunternehmen BBS (Bau- und Betriebsservice) um Instandhaltung und Betrieb aller 70 städtischen Schul-Liegenschaften. Die Planer stehen unter Zeitdruck. Bis Ende 2022 muss wegen der Förderung ein ehrgeiziges Schul-Sanierungsprogramm für 124 Millionen Euro abgeschlossen werden. Es sei falsch, so der GBG-Sprecher, einen Zusammenhang zwischen Mieterhöhungen und höheren Abführungen der GBG an die Stadt herzustellen. Die höheren Abführungen an in diesem und dem vergangenen Jahr von jeweils fünf Millionen Euro zusätzlich, seien eine Sondermaßnahme für den Schulbau, die im Gemeinderat beschlossen wurde. Das Geld stamme aus Rücklagen der BBS, die diese wiederum aus Zahlungen der Stadt gebildet hat. "Darin stecken also keine Mieten der GBG-Mieter. Die normale Abführung der GBG an die Stadt liegt wie seit Jahren unverändert bei 1,5 Millionen Euro im Jahr."