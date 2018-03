Mannheim. (pol/mare) In der Nacht zum Donnerstag ist ein bislang unbekannter Täter in eine Gaststätte in der Gorxheimer Straße/Ecke Waldgrubenweg eingebrochen. Er blieb aber nicht lange allein - eine Angestellte erwischte den Langfinger auf frischer Tat, wie die Polizei mitteilt.

Die Frau nahm gegen 5 Uhr ihre Arbeit auf. Dabei ertappte sie den Einbrecher auf frischer Tat. Der Unbekannte ergriff allerdings, noch bevor die Frau die Polizei verständigen konnte, die Flucht und rannte über den Seiteneingang in unbekannte Richtung davon. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte sich der Täter über die Seitentür Zutritt zum Lokal verschafft und im Inneren mehrere Schubladen und Schränke durchsucht.

Anschließend versuchte er, einen Tresor aufzuhebeln, was ihm allerdings nicht gelang. Weiterhin wurden ein Schrank sowie fünf Kleiderspinde gewaltsam aufgebrochen. Ob der Einbrecher neben Gutscheinen noch weitere Wertgegenstände mitgehen ließ, steht bislang nicht fest.

Auch der entstandene Sachschaden kann derzeit nicht beziffert werden. Zeugen melden sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter Telefon 06 21 / 71 84 90.