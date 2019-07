Die Stadt Mannheim hat die Bußgelder gegen vier Familien aufgehoben, deren Kinder während der Schulzeit an Klimaprotesten teilgenommen hatten. Foto: Sebastian Gollnow

Mannheim. (alb) Heftige Kritik an der Leitung des Geschwister-Scholl-Gymnasiums üben zwei ehemalige Lehrer der Schule. Stein des Anstoßes: die verhängten und später wieder von der Stadt zurückgenommenen Bußgelder gegen die Eltern von vier Gymnasiasten, die bei den "Fridays for Future"-Demonstrationen auf die Straße gegangen waren. Und dafür unentschuldigt im Unterricht fehlten.

"Nach mehreren Gesprächen" hatte sich Schulleiterin Silke Herr an den städtischen Fachbereich Sicherheit und Ordnung gewandt, der Bußgeldbescheide an die Familien in Höhe von jeweils 88,50 Euro verschickte. "Schwänzen ist Schwänzen. Ganz gleich, warum", argumentierte Herr.

Das sehen die beiden früheren Lehrer Wiebke Dau-Schmidt und Paul Puhl völlig anders. Schließlich hätten die "gemaßregelten Schüler" auch an Ferien-Freitagen demonstriert. Und weitergemacht, als ihnen das Gymnasium bereits mit Sanktionen gedroht habe. "Natürlich" verlange das Schulrecht, Fehlen im Unterricht nicht zu tolerieren. Dau-Schmidt und Puhl verweisen jedoch auf andere Schulen, denen es gelinge, mit dem Thema "pädagogisch kreativ" umzugehen.

Dagegen habe das Geschwister-Scholl-Gymnasium nur auf der formalen Erfüllung der Anwesenheitspflicht bestanden. Das Verhalten der Schulleitung habe mit Erziehung zur Demokratie wenig bis nichts zu tun, schreiben die Ex-Kollegen. Das mache umso besorgter, als das die durch Klimawandel, soziale Ungerechtigkeit, ertrinkende Flüchtlinge, Fake News, Rassismus und gewalttätigen Extremismus "immer stärker bedrohte Welt" vor allem junge Leute benötige - mit der Bereitschaft zu humanem und demokratischem Engagement. Die betroffenen Schüler hätten im Sinne der Geschwister Scholl Zivilcourage gezeigt.

Das Regierungspräsidium Karlsruhe und Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) hatten das Vorgehen der Schulleitung verteidigt. Dennoch nahm die Stadt die Bußgeldbescheide nach erneuter Prüfung wieder zurück. Zugleich kreidete sie der Schulleitung an, bis zur Anzeige nicht alle Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen ergriffen zu haben, die ihr zur Verfügung stünden. Vorgeschaltete Maßnahmen seien zum Beispiel in einem Leitfaden des Staatlichen Schulamts beschrieben. Für Gymnasien ist jedoch das Regierungspräsidium zuständig. Und das sieht keine feste Reihenfolge bis zur Verhängung von Strafen wie etwa Bußgelder.