Mannheim. (RNZ) Rund 1300 Schüler aus der ganzen Rhein-Neckar-Region haben am Freitagmorgen in Mannheim im Rahmen der "Fridays for Future"-Bewegung demonstriert.

Laut Polizeiangaben startete der Umzug am Paradeplatz und endete mit einer Kundgebung am Alten Messplatz im Stadtteil Neckarstadt. An der Demonstration beteiligten sich auch Schüler aus Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis.

"Friday for Future"-Demo in Mannheim - Die Fotogalerie