Eine Analyse von Olivia Kaiser

Mannheim. Schon lange ist eine Debatte im Kulturausschuss nicht mehr so erhitzt geführt worden. Vier Stunden lieferten sich Mitglieder und Kulturschaffende einen Schlagabtausch, bei dem vor allem eins klar wurde: Es gibt in Sachen Kommunikation gleich mehrere Baustellen. Losgetreten haben die Sache Kulturpolitiker der Grünen und der SPD mit einem offenen Brief, in dem sie bemängeln, dass das Kulturamt zu wenig für durch die Pandemie in Not geratene Künstler tue. Und außerdem habe das Nationaltheater (NTM) als von der Kommune subventioniertes Haus im Vergleich mit anderen Theaterhäusern in Deutschland im vergangenen Jahr zu wenig auf die Beine gestellt. Kawumm.

In einer außerordentlichen Sitzung des Kulturausschusses am Mittwoch holten Kulturamtsleiterin Sabine Schirra, flankiert von Kulturbürgermeister Michael Grötsch und das Intendanten-Quintett des NTM, zum Verteidigungsschlag aus. Eine gute halbe Stunde listete Schirra auf, was das Kulturamt alles angestoßen hat, um freischaffende Künstler aller Sparten und Veranstaltungshäuser zu unterstützen. Ein Beispiel ist die Livemusikförderung.

Doch das ist den Verfassern des Briefs nicht genug. Er habe 20 Künstler gefragt, ob sie mit der Unterstützung des Kulturamts zufrieden seien, und alle hätten sich negativ geäußert, so Thorsten Riehle (SPD). Das wollte Michael Grötsch nicht so stehen lassen: "Wir helfen jedem, der sich an uns wendet." Doch es geht weniger um das Ob, sondern und das Wie. Darum, wie man jemanden abholt, und um die Kommunikation. Für die Kritiker agiert die Behörde zu starr, zu bürokratisch. Wer einen Antrag auf Unterstützung ausfüllen will, kommt ohne Steuerberater nicht weit. Für viele freie Künstler, die gerade so über die Runden kommen, ist das schon eine unüberwindbare Hürde. Hier hätte das Kulturamt helfen müssen, findet Angela Wendt (Grüne).

Düpiert und verletzt

Ein weiterer Kritikpunkt: Man kümmere sich zu wenig um externe Fördermittel. So habe er mit dem Finanzministerium telefoniert, um herauszufinden, ob das Nationaltheater ein Recht auf Überbrückungshilfe hat, so Thorsten Riehle. Was übrigens der Fall ist. "Ich mache das gern, aber eigentlich ist das nicht meine Aufgabe." Eigentlich sei es an der Stadt sicherzustellen, dass nur dort reingebuttert wird, wo es auch nötig ist. Ähnlich sei es auch beim Rosengarten und der Musikalischen Akademie gelaufen. "Dabei geht es hier um Hunderttausende Euro."

"Düpiert", "verletzt" und "befremdet" zeigten sich die fünf Intendanten des NTM über die im Brief geäußerte Kritik, das Haus sei nicht präsent und stehe still. Dass dem nicht so ist, belegen der geschäftsführende Intendant Marc Stefan Sickel und seine Kollegen Ulricke Stöck (Junges NTM) Albrecht Puhlmann (Oper), Christian Holtzhauer (Schauspiel) und Stephan Thoss (Tanz). Tatsächlich gab es zahlreiche Inszenierungen und Premieren – teilweise klassisch vor Publikum, teilweise gestreamt, spezielle Formate für das Internet wurden konzipiert, die Schillertage seien in Planung, und mit einer rollenden Bühne soll das NTM in die Stadtteile kommen.

Wer auf der Internet-Seite des NTM surft, sieht, dass das Theaterhaus mitnichten die Hände in den Schoß gelegt hat. Ob die Verfasser des Briefs dies im Vorfeld getan haben, ist unklar. Allerdings ist das nur die eine Seite. Denn sie sind nicht allein: Auch kulturinteressierte Bürger fragen sich, was da los ist. Einige wandten sich deshalb an die Verfasser des Briefs – aber auch an die RNZ. Eine Theater-Abonnentin schrieb: "Es passiert nicht wirklich etwas, was uns ein wenig besser durch diese lange Pandemie bringt. Das ist schade. Es wäre eine Möglichkeit gewesen, das Stammpublikum zu binden und vielleicht auch neues Publikum zu gewinnen." Vielleicht müssen sich Stadt und Nationaltheater also fragen, ob sie ihr Tun wirklich optimal beworben haben.

Gerhard Fontagnier (Grüne) bemängelte die Informationspolitik – nicht nur gegenüber den Bürgern, sondern auch gegenüber des Kulturausschusses als Kontrollgremium. Da müsse mehr kommen. "Wir fühlen uns nicht ernstgenommen", monierte er. Man habe nachgefragt und keine Antwort bekommen, auch deshalb habe man den Brief geschrieben. Dass er unglücklich formuliert war, geben die Schreiber jetzt zu. Vor allem um die Mitarbeitenden tut es ihnen leid. Denn die hat das Schreiben tief verletzt, wie die Intendanten mehrfach betonen. Das habe man nicht beabsichtigt, bekräftigt Helen Heberer (SPD). "Wir haben uns ausdrücklich entschuldigt", setzt Riehle nach. Wer dem Theater Untätigkeit vorwirft, darf sich jedoch nicht wundern, wenn die Mitarbeiter sich angesprochen fühlen. Kurzum: ein Kommunikationsdebakel auf mehreren Ebenen.

Aber es geht weiter. "Wir müssen uns da wohl alle an die Nase fassen", sagt Heberer beschwichtigend und reicht damit den symbolischen Ölzweig. Vergebens. Sickel und Grötsch sehen keine Fehler auf ihrer Seite. Der Ton wird rauer. Am Ende sind die Wogen zwar etwas geglättet, doch der Graben ist nicht zugeschüttet. Das ist schade: So unfair die Kritik im Brief auch klingen mag, sollte sie den Verantwortlichen doch zu denken geben. Denn das Nationaltheater kann es sich vor einer jahrelangen Sanierung nicht leisten, sein Publikum zu verlieren. Im Gegenteil: Man muss es noch mehr an die Hand nehmen.