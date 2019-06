Von Olivia Kaiser

Mannheim. "Ich habe das alles noch gar nicht richtig begriffen", sagt Luigi Toscano kopfschüttelnd. Er setzt sich an den Konferenztisch seines Ateliers in der Neckarstadt-West, atmet tief durch und dreht sich eine Zigarette. Damit meint der Mannheimer Fotograf und Filmemacher die Geschehnisse der vergangenen Monate: den Roadtrip durch die entlegensten Staaten der USA, das Treffen mit einem echten Lakota-Häuptling, das Blitzlichtgewitter auf dem roten Teppich des Seattle Filmfestival, die antisemitische Attacke auf seine Ausstellung in Wien und die große Hilfsbereitschaft im Anschluss. "Das war ein ganz schön emotionaler Trip", sagt er.

Der Trip beginnt mit einer Reise quer durch die USA. Die sei aus der Not geboren gewesen, so Toscano, der seine Foto-Installation "Gegen das Vergessen" bereits in mehreren Städten in den USA gezeigt hat - darunter in New York und Washington. Mitte April sollte es nach San Francisco gehen. Doch die überdimensionalen Leinwände per Flugzeug transportieren zu lassen, wäre viel zu kostspielig gewesen. Also entschied sich Luigi Toscano, sie mit einem Truck vom Basislager in Philadelphia nach Kalifornien zu bringen. "Ich habe mir damit natürlich auch einen Jugendtraum erfüllt", gibt er zu.

Die zerstörten Leinwände seiner ausgestellten Werke an der Mannheimer Ringstraße.

Auf einer Seite des Aufliegers hat der Künstler eine Folie gespannt, auf der Menschen gegen Rassismus unterschrieben können. Doch zunächst macht er einen Abstecher nach Washington, wo der Mannheimer auf Heiko Maas trifft Der Bundesaußenminister ist Schirmherr von "Gegen das Vergessen" und einer der ersten Unterzeichner. Dann geht es ins Niemandsland von South Dakota und Wyoming. "Auf den Straßen bist du stundenlang keiner Menschenseele begegnet", erinnert sich Toscano.

Dass Rassismus in Amerika immer noch allgegenwärtig ist, wird dem Fotograf besonders in South Dakota bewusst, wo er das Reservat der Lakotas besucht. Die ärmlichen Verhältnisse schockieren ihn: "Die Arbeitslosenquote ist hoch, ebenso der Anteil an Drogensüchtigen. Diese Menschen sind total durchs Raster gefallen." Deshalb habe ihn der Lakota-Häuptling Chief Ricky tief beeindruckt, der dafür kämpft, die Tradition seines Volkes zu bewahren und der jungen Generation Mut macht. "Das hat mich sehr inspiriert. Seitdem denke ich darüber nach, ein Projekt mit den Lakotas zu machen."

Im Mai kehrt der Mannheimer in die USA zurück, denn die Dokumentation "Gegen das Vergessen" feiert Premiere beim Seattle Filmfestival, wo der Film im Wettbewerb läuft. "Wir haben zwar keinen Preis gewonnen, aber Alaska Airlines zeigt den Film bei allen In- und Auslandsflügen. Das ist eine große Ehre für mich." Eine weitere Premiere schließt sich an. Toscanos Installation ist neben San Francisco auch am Mainzer Rheinufer und in der Wiener Ringstraße zu sehen. "Damit fand die Ausstellung erstmals in drei Ländern gleichzeitig statt", sagt er stolz.

Besonders einschlägige Momente für Luigi Toscano: Chief Ricky unterschreibt auf dem Truck.

Doch dann der Schock: Luigi Toscano ist gerade zum Abbau der Installation in San Francisco, als ihn die Nachricht aus Wien erreicht, dass die Leinwände dort mit Hakenkreuzen beschmiert wurden. Es ist bereits der zweite Anschlag in der österreichischen Hauptstadt, die gerade vom Strache-Video und der Regierungskrise erschüttert wird. Zuvor hatte jemand drei Bilder zerschnitten. Er sei nicht an die Öffentlichkeit gegangen, so Toscano, weil nicht klar gewesen sei, ob es sich um einen antisemitischen Angriff oder Vandalismus gehandelt habe.

Der Fotograf entschließt sich, nach Wien zu fliegen. Nachdem er gelandet ist, macht er sich sofort per Taxi auf den Weg zur Ringstraße. "Dann bekam ich die Nachricht, dass in der Nacht mehrere Bilder komplett zerschnitten worden waren." Als er die zerstörten Leinwände gesehen habe, sei er erschüttert gewesen. Auch weil die Polizei sich weigerte, Ermittlungen einzuleiten. Er setzt einen Post auf Facebook ab: "Österreich, was ist mit dir los?"

Doch dann rollt die Solidaritätswelle an. Immer mehr Menschen strömen herbei. Manche versuchen, die Leinwände notdürftig zu nähen, andere haben Klappstühle dabei und halten Wache. "Bis zum Ausstellungsende haben Bürger die Ausstellung 24 Stunden lang bewacht", erzählt Toscano. Darunter junge Muslime, Mitglieder der jüdischen Gemeinde, der Caritas und von den Pfadfindern. Mehrfach treffen sie sich auch zum gemeinsamen Fastenbrechen.

Kurze Pause am Mount Rushmore in South Dakota.

Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der die Ausstellung eröffnet hat, kommt vorbei. Zeitungen auf der ganzen Welt berichten über den Vorfall. Das Nationalmuseum bittet Toscano um zwei Leinwände für die Sammlung. "Ich glaube, wir haben Geschichte geschrieben", sinniert der Fotograf und zieht an seiner Zigarette. Am Samstag findet in Wien ein Dankesfest für alle Helfer statt, natürlich ist Luigi Toscano dabei. Für ihn ist der Anschlag auf seine Kunst voll nach hinten losgegangen: "Denn anstatt sie zu spalten, hat er Menschen verschiedener Nationen und Religionen vereint."