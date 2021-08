Mannheim. (gol) Es war die letzte Demonstration an diesem Standort: Nach der endgültigen Schließung des insolventen Fleischversorgungszentrums Mannheim wird sich die Tierschutzgruppe Animal Save Movement Mannheim künftig an anderer Stelle gegen das Schlachten engagieren.

Auf der Agenda der kommenden Mahnwachen stünden die Lammschlachterei Baumann in Viernheim und der Schlachthof Bretten, wie die Gruppe mitteilte. Ziel der Mannheimer Sektion der internationalen, gewaltfreien Bewegung ist es, das Bewusstsein für Nutztiere zu schärfen, Menschen zu helfen, vegan zu leben, und eine massive Basisbewegung für Tiergerechtigkeit aufzubauen. "Wir hofften sehr, dass nach so vielen Verstößen gegen das Tierrecht und mehreren Anzeigen während der vergangenen vier Jahre hier die Lichter ausgehen und sind jetzt überglücklich darüber, dass es nicht zuletzt dank der Stadt Mannheim auch so gekommen ist", zog Aktivist Sebastian Kupper bei der Mahnwache am Sonntag Bilanz.

Die Schweinezüchter in der Region bewerten das ganz anders. Sie sehen sich eines Teiles ihrer Existenzgrundlage nahezu beraubt und verweisen auf ihre am Tierwohl ausgerichteten Schweinehaltungen. Zudem würde nach dem Aus des Mannheimer Betriebs kein Tier weniger geschlachtet, nur künftig eben anderswo.