Mannheim. (pol/mare) Es ließt sich schon spektakulär: Eine wilde wie filmreife Verfolgungsjagd mit einem gestohlenen Auto durch Mannheim hat sich Peugeot-Fahrer am Donnerstagabend mit der Polizei geliefert. Das teilen die Beamten mit.

Am Donnerstag kurz vor 22 Uhr wollten Beamte einen Peugeot 407 an der roten Ampel in der Riedfeldstraße Ecke Ludwig-Jolly-Straße kontrollieren. Sie hatten das Haltesignal" Stopp Polizei" an ihrem Funkwagen betätigt und traten an das Fahrzeug heran. Noch bevor die Polizisten beim Peugeot waren, gab der Fahrer Gas, fuhr über die rote Ampel und flüchtete in die Ludwig-Jolly Straße in Richtung Jungbuschbrücke.

Die Beamten nahmen sofort die Verfolgung auf. Diese erstreckte sich über die Jungbuschbrücke, die Bundesstraße B36, die Ludwigshafener Straße, über die John-Deere-Straße weiter in die Landteilstraße, zurück zur B36 und über die Konrad-Adenauer-Brücke schließlich nach Ludwigshafen.

Der Peugeot missachtete sämtliche rote Ampeln und wurde auch zwei Mal geblitzt. Der Fahrer drängelte sich bei Geschwindigkeiten von teilweise 160 km/h durch den Stadtverkehr, teilweise fuhr er auch als Geisterfahrer auf der Gegenfahrspur.

In der Ludwigshafener Straße streifte der Peugeot beim Überholen einen Ford und beschädigte diesen leicht. Wenige Meter danach, an der Einfahrt zur John-Deere-Straße, fuhr der Peugeot über einen hohen Bordstein, hob kurz ab und beschädigte ein Verkehrsschild und flüchtete weiter.

Auf der Kurt-Schuhmacher-Brücke verloren die Beamten den Sichtkontakt zu dem Peugeot. Das Auto fanden die Polizisten später im Rahmen der Fahndung in Ludwigshafen am Ludwigsplatz. Es war verschlossen.

Ermittlungen ergaben, dass das Fahrzeug 14. September gestohlen worden war und auch die an dem Peugeot angebrachten Kennzeichen nicht für das Fahrzeug ausgegeben wurden. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

Die Ermittler suchen nun nach Zeugen, die den bislang unbekannten Fahrer des Peugeots am Ludwigsplatz in Ludwigshafen haben aussteigen sehen und Hinweise über dessen Verbleib oder dessen möglichen Fluchtweg geben können. Der Verkehrsunfallaufnahmedienst Mannheim sucht außerdem nach Zeugen der Verfolgung und oder nach Personen, die durch den Peugeot gefährdet wurden. Diese Personen können sich unter Telefon 0621/1744045 melden und ihre Wahrnehmungen mitteilen.