Mannheim. (pol/make) Aus bislang unbekannter Ursache ist in der Nacht zum Dienstag gegen 0.15 Uhr ein Sperrmüllhaufen vor einem Mehrfamilienhaus in K2 in Brand geraten. Erste Löschversuche durch die eingetroffenen Beamten des Polizeireviers Innenstadt schlugen zunächst fehl. Erst die kurz darauf eintreffende Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen. Vorsorglich wurden etwa 20 Anwohner des Hauses evakuiert, die aber kurz darauf wieder zurück in ihre Wohnungen durften.

Schäden entstanden an der Hausfassade sowie an den Fensterscheiben eines im Erdgeschoss befindlichen Geschäfts in Höhe von ca. 15 000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Ersten Ermittlungen zufolge könnte ein Feuerwerkskörper den Brand ausgelöst haben. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt ermittelt nun wegen fahrlässiger Brandstiftung und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer: 0621/12580. Die Polizei bittet Passanten, die das Geschehen vor Ort gefilmt haben, sich an das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt zu wenden.