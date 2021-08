Von Volker Endres

Mannheim. Seit rund drei Wochen ist der Fahrlachtunnel als zentrales Nadelöhr des Umgehungsverkehrs zwischen Heidelberg und Ludwigshafen mittlerweile vollgesperrt. Mehrere Monate bis zu einem Jahr soll diese Vollsperrung andauern. In dieser Zeit werden die technischen Anlagen so weit ertüchtigt, dass im Anschluss der Verkehr zumindest wieder einspurig durch die Tunnelröhren geführt werden kann.

Nach zwei Jahren sollen die Arbeiten so weit fortgeschritten sein, dass der Tunnel, durch den täglich bis zu 60.000 Fahrzeuge fahren, wieder zweispurig befahrbar ist. Die Restarbeiten während des Betriebs ziehen sich allerdings dann voraussichtlich noch bis zum Jahr 2027. Das hatte die Stadtverwaltung erklärt, als sie Anfang August die Vollsperrung bekannt gab.

Oberbürgermeister Peter Kurz betonte damals bei der Pressekonferenz, sich der Tragweite dieser Entscheidung bewusst zu sein. Es habe nach Rücksprache mit allen Experten jedoch keine andere Möglichkeit gegeben. Die Mängel an der Brandschutzanlage der 1994 eröffneten Tunnelröhren seien zu gravierend. Das habe die eingehende Untersuchung nach einem Brand in der Trafoanlage im Jahr 2019 ergeben.

Die Stadtspitze zeigte sich von diesen vorhandenen Mängeln völlig überrascht. Eine klare Antwort, wieso diese Mängel trotz regelmäßiger Wartungsarbeiten in den Tunnelröhren nicht entdeckt worden sind, gab es trotz mehrfacher Rückfragen nicht. Man sei von dem Urteil der Experten völlig überrascht worden.

Recherchen der Tageszeitung Rheinpfalz in Ludwigshafen ergeben jetzt jedoch ein anderes Bild. Demnach gibt es ein Rundschreiben des Bundesverkehrsministeriums vom 27. April 2006, also vor rund 15 Jahren, das auf neue Vorgaben hinwies, und Tunnelbetreiber in die Pflicht nahm, die Bauwerke auf die überarbeiteten Anforderungen zu prüfen. Gleichzeitig sollte ein Konzept für eine mögliche Nachrüstung entdeckter Mängel ausgearbeitet werden. Geschehen ist das in Mannheim offensichtlich nicht.

Erst der Brand vor zwei Jahren hat die Maschinerie in Gang gesetzt. Warum das vorher nicht passiert ist? "Die interne Aufarbeitung solcher Fragestellungen finden aktuell statt, benötigt allerdings etwas Zeit", heißt es dazu auf Nachfrage aus dem Rathaus. Immerhin sei man seit 2006 nicht untätig gewesen: 2016 wurde die Gebäudeleittechnik erneuert, 2018 die Sicherheitsbeleuchtung der Fahrbahnen angebracht und 2019 die Fluchtwegbeleuchtung ergänzt. Allerdings lagen "keine Erkenntnisse vor, die Rückschlüsse zu einer Nichteinhaltung der Leistungsfähigkeit der Technik ergaben."

Und das wohl, weil man – entgegen der Vorgabe aus dem Jahr 2006 – nicht danach gesucht habe. Eine gute Nachricht gibt es dann aber doch: Das befürchtete Verkehrschaos blieb bislang, bis auf den Tag der spontanen Vollsperrung, aus.

Das mag an der Verkehrsführung liegen, die mittlerweile ertüchtigt und weiträumig ausgeschildert wurde, könnte aber einfach auch am geringeren Verkehrsaufkommen während der Sommerferien liegen. Der Stresstest steht also noch an.