Mannheim. (RNZ) Den Ausschussmitgliedern wurden die ersten Erkenntnisse der Brandrauchversuche vorgestellt, die vom 23. bis 25. November stattgefunden haben. Mit den Brandrauchversuchen sollte das Zusammenspiel der Technik im Fall eines Brandereignisses geprüft werden. Der Stadt Mannheim lagen hierzu bislang nur Berechnungen vor.

Die Versuche bestätigten die zuvor festgestellten Defizite. "Obwohl die Auswertung der Messungen noch andauert, bestätigen die ersten Erkenntnisse die Annahme, dass die Gesamtfunktionalität der Tunneltechnik nicht gegeben ist", sagte Alexandre Hofen-Stein, Projektleiter Fahrlachtunnel. Aufgrund einer verzögerten Rauchdetektion sei eine effektive automatisierte Entrauchung der Tunnelröhre nicht möglich. Dies sorge bei einem Brand zu erschwerten Bedingungen im Hinblick auf die Selbstrettung und die Rettung durch Einsatzkräfte.

Zudem sei festgestellt worden, dass die derzeit vorhandenen Ventilatoren keine ausreichende Kapazität aufweisen. "Wir haben die vermuteten Defizite in der Sicherheitstechnik sichtbar gemacht, damit ist die Notertüchtigung besser planbar. Parallel hierzu haben wir die Planungen für die Generalsanierung eingeleitet", sagte Alex Stork, Technischer Leiter.

Der Tunnel soll zunächst einspurig im kommenden Sommer wieder öffnen. Lastwagen sowie Gefahrguttransporte müssten dabei weiterhin den Tunnel umfahren. "Es gibt mehrere Gründe, die eine Öffnung im nächsten Frühjahr nicht möglich machen", erläutert Hofen-Stein. "Zum einen müssen die Maßnahmen sorgfältig geplant werden. Während man bei Projekten mit dieser Komplexität mitunter mehrere Monate Planungsvorlauf hat, müssen wir dies in wenigen Wochen umsetzen. Zudem treffen uns die globalen Lieferkettenprobleme."

Am Beispiel der Beschaffung von Strahlventilatoren zeigte die Projektleitung auf, dass statt sonst weniger Wochen nun ein halbes Jahr Lieferzeit eingeplant werden muss. "Dies trifft mehrere Gewerke. Wir sind aber sehr zuversichtlich, dass die Notertüchtigung im dritten Quartal des nächsten Jahres gelingen wird", zeigt sich Hofen-Stein optimistisch. "Alle beteiligten Akteure arbeiten mit Hochdruck daran, dass der Tunnel wieder an das Netz kommt."

Update: Donnerstag, 9. Dezember 2021, 18.31 Uhr

Stadt lässt Brandschutz testen

Mannheim. (RNZ) Die Stadt will den gesperrten Fahrlachtunnel so schnell wie möglich wieder öffnen, zumindest eingeschränkt. Sie führt dazu in der kommenden Woche, vom 23. bis 25. November, Brandversuche durch. Mit den Tests soll die Betriebstechnik im Fall eines Feuers überprüft werden. Die Arbeiten übernimmt ein auf Brandschutz spezialisiertes Unternehmen aus Leipzig.

Wie die Stadt weiter mitteilt, werde bei den Versuchen ein sogenanntes Brandsimulationsfahrzeug eingesetzt, an dem ein tatsächliches Feuer erzeugt wird. Außerhalb des Wagens wird zusätzlich dichter weißer "Rauch" freigesetzt. Dieser Rauch ist nach Rathausangaben gesundheitlich unbedenklich und erlaubt den Fachleuten eine Beurteilung und Beobachtung unmittelbar vor Ort.

Die Feuerwehr wird im Rahmen der Tests eine Großübung zur Überprüfung ihrer Einsatzkonzepte durchführen. Die Versuche können möglicherweise Auswirkungen auf umliegende Straßen und Bahngleise haben.

Update: Dienstag, 16. November 2021, 19.25 Uhr

Freie Wähler wollen Antworten zum Sicherheitskonzept

Mannheim. (RNZ) Die von der Verwaltung bereits angekündigten Brandrauchtests im Fahrlachtunnel sind für den Herbst geplant. Damit sollen die Defizite in Sensorik und Lüftung untersucht werden. Derweil monieren die Freien Wähler-Mannheimer Liste (ML), dass ihre bereits im Juli eingereichten Fragen an die Verwaltung, die zur Aufklärung des Geschehens rund um den Fahrlachtunnel beitragen sollen, bisher "nicht befriedigend beantwortet" wurden.

Die Fraktion wollte unter anderem wissen, warum die schwerwiegenden Mängel nicht früher erkannt und beseitigt wurden und warum nicht bereits in den vergangenen Monaten und Jahren nötige Erneuerungen stattfanden. "Bei einem konsequenteren Vorgehen wären wahrscheinlich nur kurzzeitige Teilsperrungen erforderlich geworden, langjährige Verkehrseinschränkungen und Sperrungen hätten so vermieden werden können", so Fraktionschef Achim Weizel.

Nun seien aufgrund von Medienberichten weitere Fragen hinsichtlich des Sicherheitskonzepts des Tunnels aufgetaucht. Bereits im Jahr 2006 trat die EU-Tunnelrichtlinie in Kraft, die auch in deutsches Recht übernommen und vom Land Baden-Württemberg auch für kommunale Tunnel empfohlen wurde. Die Vorschriften enthalten detaillierte Vorgaben zur Prüfung, Wartung und Unterhaltung von Tunneln, um Beeinträchtigungen beim Betrieb und der Sicherheit zu verhindern.

Für den stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Holger Schmid stellt sich nun die Frage, wie es möglich ist, dass bei Einhaltung dieser Vorschriften die nun aufgetauchten Mängel nicht bemerkt wurden. "Hat die Stadtverwaltung diese Richtlinien überhaupt umgesetzt, wurde ein unabhängiger, nicht weisungsgebundener Sicherheitsbeauftragter bestellt, der für die Sicherheit der Nutzer und des Betriebspersonals verantwortlich ist?", fragt sich Schmid.

Stadtrat Christopher Probst ergänzt: "Diese und einige weitere Fragen muss die Stadtverwaltung uns noch beantworten, dies ist für eine umfassende Meinungsbildung der Fraktion und auch des Gemeinderates – gerade auch im Blick auf künftige Investitionsentscheidungen beim Fahrlachtunnel – wichtig und entscheidend."

Update: Dienstag, 31. August 2021, 19.22 Uhr

Hätte die Technik früher geprüft werden müssen?

Von Volker Endres

Mannheim. Seit rund drei Wochen ist der Fahrlachtunnel als zentrales Nadelöhr des Umgehungsverkehrs zwischen Heidelberg und Ludwigshafen mittlerweile vollgesperrt. Mehrere Monate bis zu einem Jahr soll diese Vollsperrung andauern. In dieser Zeit werden die technischen Anlagen so weit ertüchtigt, dass im Anschluss der Verkehr zumindest wieder einspurig durch die Tunnelröhren geführt werden kann.

Nach zwei Jahren sollen die Arbeiten so weit fortgeschritten sein, dass der Tunnel, durch den täglich bis zu 60.000 Fahrzeuge fahren, wieder zweispurig befahrbar ist. Die Restarbeiten während des Betriebs ziehen sich allerdings dann voraussichtlich noch bis zum Jahr 2027. Das hatte die Stadtverwaltung erklärt, als sie Anfang August die Vollsperrung bekanntgab.

Oberbürgermeister Peter Kurz betonte damals bei der Pressekonferenz, sich der Tragweite dieser Entscheidung bewusst zu sein. Es habe nach Rücksprache mit allen Experten jedoch keine andere Möglichkeit gegeben. Die Mängel an der Brandschutzanlage der 1994 eröffneten Tunnelröhren seien zu gravierend. Das habe die eingehende Untersuchung nach einem Brand in der Trafoanlage im Jahr 2019 ergeben.

Die Stadtspitze zeigte sich von diesen vorhandenen Mängeln völlig überrascht. Eine klare Antwort, wieso diese Mängel trotz regelmäßiger Wartungsarbeiten in den Tunnelröhren nicht entdeckt worden sind, gab es trotz mehrfacher Rückfragen nicht. Man sei von dem Urteil der Experten völlig überrascht worden.

Recherchen der Tageszeitung Rheinpfalz in Ludwigshafen ergeben jetzt jedoch ein anderes Bild. Demnach gibt es ein Rundschreiben des Bundesverkehrsministeriums vom 27. April 2006, also vor rund 15 Jahren, das auf neue Vorgaben hinwies, und Tunnelbetreiber in die Pflicht nahm, die Bauwerke auf die überarbeiteten Anforderungen zu prüfen. Gleichzeitig sollte ein Konzept für eine mögliche Nachrüstung entdeckter Mängel ausgearbeitet werden. Geschehen ist das in Mannheim offensichtlich nicht.

Erst der Brand vor zwei Jahren hat die Maschinerie in Gang gesetzt. Warum das vorher nicht passiert ist? "Die interne Aufarbeitung solcher Fragestellungen finden aktuell statt, benötigt allerdings etwas Zeit", heißt es dazu auf Nachfrage aus dem Rathaus. Immerhin sei man seit 2006 nicht untätig gewesen: 2016 wurde die Gebäudeleittechnik erneuert, 2018 die Sicherheitsbeleuchtung der Fahrbahnen angebracht und 2019 die Fluchtwegbeleuchtung ergänzt. Allerdings lagen "keine Erkenntnisse vor, die Rückschlüsse zu einer Nichteinhaltung der Leistungsfähigkeit der Technik ergaben."

Und das wohl, weil man – entgegen der Vorgabe aus dem Jahr 2006 – nicht danach gesucht habe. Eine gute Nachricht gibt es dann aber doch: Das befürchtete Verkehrschaos blieb bislang, bis auf den Tag der spontanen Vollsperrung, aus.

Das mag an der Verkehrsführung liegen, die mittlerweile ertüchtigt und weiträumig ausgeschildert wurde, könnte aber einfach auch am geringeren Verkehrsaufkommen während der Sommerferien liegen. Der Stresstest steht also noch an.

Update: Dienstag, 24. August 2021, 10.22 Uhr

War die Feuerwehr eingebunden?

Mannheim. (oka) Die plötzliche Sperrung des Fahrlachtunnels vor zwei Wochen, 3. August, sorgt bei den Fraktionsmitgliedern der Freien Wähler/Mannheimer Liste (ML) für einige offene Fragen. Sie fordern Antworten aus dem Rathaus. Die erheblichen Sicherheitsmängel könnten schließlich nicht von heute auf morgen entstanden und festgestellt worden sein, erklärte Fraktionsvorsitzender Achim Weizel. Er will von der Stadtverwaltung wissen, warum es nicht bereits in den vergangenen Monaten und Jahren Erneuerungen gegeben hat.

"Dadurch wären vielleicht nur kurzzeitige Sperrungen erforderlich geworden, langjährige Verkehrseinschränkungen und Teilsperrungen hätten wahrscheinlich vermieden werden können", so Weizel. "Die ganze Situation wirft kein gutes Licht auf die Verwaltung, sie muss sich hier auch unbequeme Fragen gefallen lassen." Die Fraktion hat diesbezüglich einen ausführlichen Fragenkatalog an die Verwaltung geschickt.

Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Holger Schmid merkt an, dass insbesondere die ungeklärten Fragen, wann welche Mängel bekannt waren und welche Maßnahmen zur Beseitigung ergriffen wurden, entscheidend seien. "Auch stellt sich für uns die Frage, warum die Berufsfeuerwehr nicht den Finger gehoben und auf Missstände hingewiesen hat, oder war die Feuerwehr gar nicht eingebunden? Wurden Vorschläge von dieser Seite gemacht, warum wurden diese nicht weiterverfolgt? Das alles muss geklärt werden", so Holger Schmid.

Christopher Probst, der die Fraktion im Ausschuss "Technische Betriebe" vertritt und als einer der Ersten von der Teilsperrung erfahren hat, fügt hinzu: "Die jetzt zwingend erforderlichen großen Investitionen hätten bei einer früheren, rechtzeitigen Veranlassung sicherlich auf mehrere Haushaltsjahre und einzelne kleinere Maßnahmen verteilt werden können. Dadurch wäre der Finanzierungs- und Handlungsspielraum der Stadt Mannheim deutlich weniger eingeschränkt worden."

Positiv bewerten die Fraktionsmitglieder der ML, dass die Verwaltung "Einsicht gezeigt und den Verkehrsversuch in der Innenstadt aufgrund der aktuellen Situation teilweise verschoben hat". Dadurch könne das nach Ende der Sommerferien zu erwartende Verkehrschaos hoffentlich etwas abgemildert werden.

Update: Montag, 16. August 2021, 19.45 Uhr

Umleitung für gesperrten Fahrlachtunnel wird angepasst

Mannheim. (RNZ) Die Umleitung für die Sperrung des Fahrlachtunnels wird kurzfristig angepasst. Das teilt die Stadt mit.

Seit dem 3. August ist der Tunnel voll gesperrt. Die bisherigen Erfahrungen und Erkenntnisse auf den Umleitungsstrecken wurden nun von Stadt und Polizei analysiert. "Verbesserungen in der Verkehrsführung werden sofort umgesetzt", teilt die Stadt mit.

Die Anpassungen der Verkehrsführung und somit die verbesserte Ableitung des Verkehrs auf die Neckarauer Straße werden Anfang dieser Woche fortgesetzt. Die eintägigen Arbeiten auf den Hauptverkehrsstraßen

Update: Montag, 9. August 2021, 12.34 Uhr

Fahrlachtunnel bleibt mehrere Monate gesperrt

Mannheim. (RNZ/rl) Der 489 Meter lange Fahrlachtunnel, der seit 1994 in Betrieb ist, ist am heutigen Mittwochnachmittag gegen 14 Uhr gesperrt worden. Die Gründe seien technische Mängel, die die Verkehrssicherheit beeinträchtigen, hieß es vonseiten der Stadt Mannheim.

Nach einem Brand in der Trafoanlage im Sommer 2019 wurde der Tunnel auf seine Sicherheit geprüft. Dabei habe sich herausgestellt, dass die Technik nicht mehr auf dem aktuellen Stand war. Die Anforderungen für den Tunnel ergebe sich aus den Richtlinien für die Ausstattung und den Betrieb von Straßentunneln (RABT).

Die Gutachter hatten dabei dringend die Sperrung der jeweils linken Fahrbahnen im Fahrlachtunnel empfohlen. Dazu kam es dann am 18. Juni. Weitere Untersuchungen ergaben Defizite in der Tunnellüftung, den Rettungswegen und weiteren sicherheitstechnischen Einrichtungen. Dazu gehörten insbesondere die Brandschutzlüftung und –steuerung. Damit sei klar gewesen, dass die bisherigen Maßnahmen nicht ausreichen würden. Die Vollsperrung der Tunnelanlage bis zur Ertüchtigung der Betriebstechnik für die Verkehrssicherheit sei damit unumgänglich geworden.

Nun soll ein neues Sicherheitssystem installiert werden. Dieses umfasse eine automatisierte Lüftersteuerung, die sich an die Menge des im Brandereignis entstehenden Qualms anpassen und diesen über die Tunneldecke zu den Tunnelausgängen befördern soll. Gemessen und detektiert werden der Qualm sowie erhöhte Temperaturen und andere sicherheitsrelevante Kriterien automatisch über hochsensible Sensoren, die derzeit nicht in der erforderlichen Anzahl vorhanden sind. Diese müssen dann über eine neue Software verbunden werden. Die Daten der Sensoren werden so zusammengeführt, analysiert und als automatisierter Notruf gemeldet.

Während die Sicherheitskräfte anrücken, erleichtere das neue System den Verkehrsteilnehmern die Selbstrettung. Durch ein System an Flucht- und Rettungswegen, Notbeleuchtung, Kameras und moderner Kommunikationstechnik soll dann die Selbstrettung im Einklang mit dem geltenden Regelwerk verbessert werden.

Alle neuen Systeme müssen nach der Installation auch in einer Testreihe geprüft werden. Somit werde eine Tunnelinbetriebnahme wohl nur stufenweise erfolgen.

Im ersten Schritt sollen die Ertüchtigungen vorgenommen werden, die einen einspurigen Tunnel-Zwischenbetrieb ermöglichen. Der soll dann zunächst ohne Lkw-Verkehr sein. Dazu werden zunächst umfangreiche Brandrauchversuche durchgeführt, um die Wirksamkeit der Tunnellüftung zu testen.

Im Weiteren wird die Lüftersteuerung ertüchtigt und mit den Ergebnissen aus den Brandrauchversuchen kalibriert. Zusätzlich werden weitere Schutzeinrichtungen erneuert, die Vorbereitungen hierzu werden mehrere Monate in Anspruch nehmen, dann kann die Anlage mit Einschränkungen wieder unter Verkehr gehen. Die einspurige Verkehrsführung als Zwischenbetrieb wird für voraussichtlich zwei Jahre andauern.

Während dieser Zwischenbetriebsphase läuft die eigentliche Generalsanierung an. Nach zwei Jahren soll eine volle Öffnung vorgenommen werden. Die Gesamtsanierung wird voraussichtlich 2027 abgeschlossen werden soll. Während der Generalsanierung wird es in Abhängigkeit der Sanierungsphasen unterschiedliche Verkehrsführungen geben.

Während der Vollsperrung erfolgen die Umleitungen über die bestehenden Hauptverkehrsrouten im Stadtgebiet. Grundsätzlich muss mit Verkehrseinschränkungen gerechnet werden. Die Verkehrsteilnehmenden werden um Verständnis gebeten.

Ob die vollständige Sperrung des Fahrlachtunnels Auswirkungen auf die geplante neue Verkehrsführung in der Innenstadt haben wird, oder diese zur Vermeidung einer nicht akzeptablen Belastung der Bewohner und Anlieger gefordert ist, wird nun in den kommenden Tagen geprüft. Eine Entscheidung bezüglich der vorgesehenen Unterbrechung von Fressgasse, Marktstraße und Kunststraße ab Ende August steht demnach noch aus.

Umfahrungsmöglichkeiten

stadtauswärts / Heidelberg:

> Konrad-Adenauer-Brücke - B36 Helmut-Kohl-Straße - Große Holzgasse - Neckarauer Straße

> Kurt-Schumacher-Brücke - Parkring - Bismarckstraße - Reichskanzler-Müller-Straße - Stotzstraße

> B44 Jungbuschbrücke - Luisenring - Friedrichsring - Friedrichsplatz - Augustaanlage

alternativ:

B44 Jungbuschbrücke - Luisenring - Kurpfalzbrücke - Schafweide - Röntgenstraße - Feudenheimer Straße - B38a

stadteinwärts / Ludwigshafen:

B36 Casterfeldstraße - B38a / A 656 - B37 Wilhelm-Varnholt-Allee - Augustaanlage - Friedrichsplatz - Friedrichsring - Luisenring

B36 Ludwigshafener Straße - Stotzstraße - Reichskanzler-Müller-Straße - Bismarckstraße

Neckarauer Straße - Möhlstraße - Viehhofstraße - Reichskanzler-Müller-Straße - Bismarckstraße

Update: Dienstag, 3. August 2021, 18.40 Uhr

Fahrlachtunnel wegen technischer Mängel gesperrt

Mannheim. (pol/mare) Der Fahrlachtunnel in Mannheim wurde gegen 14 Uhr wegen technischen Mängeln voll gesperrt. Die Polizei berichtet von erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Seit Dienstagnachmittag ist der Tunnel aus Gründen der Verkehrssicherheit dicht. Und das auf unbestimmte Zeit. Entsprechend kommt es auf den Straßen zum Tunnel in beide Richtungen zu massiven Behinderungen. Auch in der Innenstadt gibt es Verkehrsbeeinträchtigungen.

Ein Polizeihubschrauber ist momentan zur Verkehrsaufklärung im Einsatz. Darüber hinaus ist die Polizei unterwegs, um an neuralgischen Punkten den Verkehr gezielt zu lenken und bei Bedarf verkehrsregelnd einzugreifen.

Verkehrsversuch hat auch Befürworter

Von Olivia Kaiser

Mannheim. Trotz der Schließung des Fahrlachtunnels sprechen sich die Fraktionen von Grünen sowie Linkspartei, Tierschutzpartei und Die Partei (LiParTie) für eine Durchführung des Verkehrsversuchs, also der Teilsperrung von Kunststraße und Fressgasse, aus. "Die Sperrung des Fahrlachtunnels darf keinesfalls zu einer weiteren Verschiebung des geplanten Verkehrsversuchs in der Innenstadt führen und damit zulasten der Bewohnerinnen und Bewohner", betonte Gerhard Fontagnier, der verkehrspolitische Sprecher der Grünen-Gemeinderatsfraktion.

Der Verkehrsversuch sei ein wichtiger Baustein für die Verkehrswende. Damit der Ausweichverkehr nicht durch Mannheim geleitet wird, sei eine weiträumige Umfahrung aktuell die einzige Alternative. Diese müsse von der Verwaltung vor allem in Abstimmung mit den regionalen Partnern gut geplant und umgesetzt werden, sodass es nicht zu weiteren Belastungen komme. "Die Stimmen, die nun verlangen, dass der Verkehrsversuch in der Innenstadt nicht gestartet werden soll, sind die gleichen Stimmen, die von Beginn an gegen diese Verkehrsberuhigungsmaßnahme waren", so Fontagnier. "Wer stattdessen verlangt, dass der Ausweichverkehr ungehindert durch die Innenstadt fahren können soll, hat den Blick für die Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt verloren. Aber auch für den Handel und das Gewerbe ist die Innenstadt als Ausweichroute inakzeptabel."

Die Fraktion Lipartie stimmt zu: "Der Schaden für die Wohnbevölkerung in ganz Mannheim muss so gering wie möglich gehalten werden. Das gilt auch für die Quadrate", heißt es in einer Mitteilung der Fraktion. Es werde immer unerwartete Einschränkungen im Straßenverkehr geben. Würde man auf all diese Rücksicht nehmen, könnte der Verkehrsversuch Innenstadt vermutlich nie durchgeführt werden. "Die Sperrung des Fahrlachtunnels als einer leistungsstarken Hauptachse des Regionalverkehrs sollte im Gegenteil erst recht Anlass bieten, Fressgasse und Kunststraße zu sperren, um zu verhindern, dass sich Ausweichverkehre zwischen Ludwigshafen und dem Mannheimer Hinterland den Weg durch die Quadrate suchen", so die Meinung von Lipartie. Der Durchgangsverkehr durch das Stadtzentrum und die Stadtteile müsse unterbunden werden, unter anderem durch eine weiträumige Umleitung über die A 6.

"Die Sperrung des Fahrlachtunnels sollte vielmehr den Druck erhöhen, über Alternativen im Mobilitätskonzept der Stadt Mannheim und der Rhein-Neckar-Region nachzudenken und die Verkehrswende voranzutreiben", so die Fraktion und fordert Kritiker des Verkehrsversuchs – wie die IHK oder den Einzelhandelsverband Nordbaden – auf, für die Nutzung von alternativen Verkehrsmitteln wie ÖPNV oder Fahrrad zu werben. In einem Brief hat die IHK derweil Vorschläge zur Verbesserung der Verkehrssituation nach der Sperrung des Fahrlachtunnels veröffentlicht. Dazu zählen auch Taktverdichtungen der Bus- und Bahnlinien, wenn es nötig wird. Die IHK empfiehlt ebenso eine engere Verzahnung: So sollen aktuelle und geplante Baumaßnahmen rechts und links des Rheins geprüft, bewertet und wenn nötig verschoben werden. Damit der Verkehr auf den Umleitungen fließen kann, dürften dort nicht gebaut werden. Verbesserte Ampelschaltungen, Verkehrslenkungssysteme und digitale Echtzeitinformationen sollen rheinübergreifen koordiniert werden.

Die IHK nimmt die Tunnelsperrung auch zum Anlass, um bereits bekannte Ideen ins Spiel zu bringen: die Seilbahn über den Rhein und eine dritte Rheinquerung. Beide Projekte sollten auf ihre Machbarkeit geprüft werden. Zudem solle ein Arbeitskreis "Innenstadt-Logistik" mit der Stadtverwaltung und den Akteuren des Wirtschaftsverkehrs gegründet werden. Auch sei zu überlegen, ob Mannheim nicht wie Heidelberg und Stuttgart einen Wirtschaftsverkehrsbeauftragten braucht.

Verkehrschaos in der Mannheimer Innenstadt befürchtet

Von Olivia Kaiser

Mannheim. Die wohl mehrere Monate andauernde Vollsperrung des Fahrlachtunnels hat nicht nur die Stadtverwaltung, sondern auch die Fraktionen im Gemeinderat sowie Wirtschaft und Einzelhandel kalt erwischt. Die Reaktionen:

> CDU: "In einer solchen Situation ist es nicht verantwortbar, einen Verkehrsversuch in der Innenstadt durchzuführen. Die Ergebnisse würden auch nicht die Realität abbilden", findet Thomas Hornung, der verkehrspolitische Sprecher der CDU-Fraktion. Das verantwortliche Dezernat müsse sich fragen lassen, wie es so weit kommen konnte, erklärt Fraktionschef Claudius Kranz. "Hätten die regelmäßigen Wartungen, die stets in den Sommerferien erfolgten, die Mängel nicht schon lange zeigen müssen? Oder hat man diese gekannt und nicht reagiert? Diese Frage müssen dem Gemeinderat und den Bürgern Mannheims schnellstmöglich beantwortet werden."

> FDP/MfM: Auch die Stadträte dieser Fraktion schließen sich der Meinung der CDU an, was den Verkehrsversuch betrifft. "Keine anständig nutzbaren Rheinbrücken, die wichtigste Zubringerstraße in Richtung Ludwigshafen voll gesperrt. Der Ring, die Reichskanzler-Müller-Straße und die anderen Schleichwege sind jetzt schon an vielen Tagen völlig überlastet – weitere Sperrungen dürfen den Verkehr nicht weiter behindern", erklärt Volker Beisel, verkehrspolitischer Sprecher der FDP/MfM-Fraktion. "Das Zentrum steht vor einem Verkehrsinfarkt, da wären weitere Sperrungen die falsche Medizin."

> SPD: "Es ist jetzt wichtig, dass die Stadt schnell mögliche Ausweichrouten kommuniziert, sodass durch großräumige Umfahrungen ein Verkehrskollaps in der Innenstadt und am Ring vermieden werden kann", erklärt Isabel Cademartori, die verkehrspolitische Sprecherin der SPD-Gemeinderatsfraktion. Die Stadt muss jetzt prüfen, ob durch eine zeitweise Ausweitung des öffentlichen Personennahverkehrs eine Entlastung für Pendler möglich ist und welche Auswirkungen die Sperrung auf den Verkehr in der Innenstadt hat. "In Bezug auf den geplanten Verkehrsversuch ist es jetzt wichtig, mit Augenmaß vorzugehen, um Erfolg und Aussagekraft des Verkehrsversuches nicht zu gefährden", so Cademartori.

> IHK: "Uns gehen die Alternativen für Verkehrsführung im Stadtgebiet aus", sagt IHK-Präsident Manfred Schnabel. Rheinüberschreitender Verkehr sollte daher frühzeitig auf die A6 geführt werden. Zum anderen sei Eile bei den Sanierungsarbeiten im Fahrlachtunnel geboten, appelliert Schnabel an die Stadt als Träger der Baumaßnahme. Alle Möglichkeiten der Beschleunigung, wie beispielsweise Arbeiten in der Nacht und an Sonntagen, sollten ausgeschöpft werden.

> Werbegemeinschaft City: "Die Tunnelsperrung bereite dem Verein "erhebliche Sorgen", was den Wirtschaftsstandort Innenstadt betrifft, so Lutz Pauels, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Mannheim-City. Diese Entwicklung stelle die Versuche, die Erreichbarkeit der Innenstadt zu verbessern und dort mehr Aufenthaltsqualität zu schaffen, vorerst in Frage. "Denn es steht zu befürchten, dass der zusätzliche Durchgangsverkehr zu erheblichen Beeinträchtigungen des Verkehrsflusses am Ring und am Schloss führen wird", sagt Pauels.

> Handelsverband Nordbaden: "Wir erwarten, dass die Vertreter der innerstädtischen Wirtschaft auch mit Blick auf das Weihnachtsgeschäft in Gespräche eingebunden werden", betont Vizepräsident Hendrik Hoffmann. "Für uns steht deswegen fest, dass der anstehende Verkehrsversuch nach dieser schlechten Nachricht regelmäßig ergebnisoffen bewertet und besprochen werden muss. Ein permanentes Monitoring der Verkehrsströme ist dafür unerlässlich."

> Forderungen aus der Wirtschaft: Für "Ziel- und Quellverkehre von Kunden, Wirtschaftsverkehren und Arbeitnehmern" muss die Innenstadt weiter gut erreichbar bleiben. Dazu schlagen die Verbände vor, den öffentlichen Personennahverkehr zu stärken, um die Straßen zu entlasten. "Wir fordern alle Verantwortlichen auf, den Vorfall zum Anlass zu nehmen, alle weiteren kritischen Infrastrukturen auf Ausfallsicherheit zu überprüfen und langfristig Alternativen für den Durchgangsverkehr zu schaffen", so Schnabel.