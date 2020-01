Mannheim. (pol/make) Zwischen zwei Mercedes-Fahrern mit HD-Kennzeichen ist es am Sonntagnachmittag auf der A656 zu einem illegalen Rennen samt Nötigung gekommen. Auslöser soll laut Polizeiangaben der Fahrer eines weißen Mercedes gewesen sein, der den blauen Mercedes eines 35-Jährigen bedrängte.

Der Fahrer des blauen Mercedes war um 16.40 Uhr auf der A656 stadteinwärts unterwegs, als er in Höhe der Zufahrt zum Großparkplatz des Maimarktes vom weißen Mercedes mit hoher Geschwindigkeit angefahren wurde. Mit Lichthupensignal forderte der Mann am Steuer des weißen Mercedes den Fahrer des blauen Mercedes zum Wechsel auf den linken Fahrstreifen auf. Anschließend fuhr der weiße Mercedes rechts neben das Fahrzeug des 35-Jährigen und zog mehrfach in dessen Richtung. Danach soll es zu einem illegalen Rennen der Fahrer gekommen sein.

Nun ermittelt das Autobahnpolizeirevier Mannheim gegen die beiden Mercedes-Fahrer wegen Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen, gegen den Fahrer des weißen Mercedes zusätzlich wegen Nötigung.

Zeugenhinweise nimmt das Autobahnpolizeirevier Mannheim unter der Telefonnummer 0621/470930 entgegen.