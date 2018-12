Von Marco Partner

Mannheim. Ein schwerer Glockenschlag ertönt von Weitem, vermutlich der Big Ben. Die schaurige Kulisse einer dunklen Gasse mit roten Backsteinziegeln ist in schales Licht getaucht. London, im Herbst des schauderhaften Jahres 1888. Jack The Ripper, der gefürchtete Frauenmörder, hat wieder zugeschlagen. Nico Denkiewicz und seine Schwester Alex tasten die roten Bricks nach möglichen Indizien ab. "Willkommen im Stadtteil Whitechapel. Sämtliche Chief Inspectors der Londoner Polizei sind bisher gescheitert. Heute Nacht aber wurde wieder eine Frauenleiche gefunden, Scotland Yard braucht jetzt eure Hilfe", sagt Vanessa Noe - und lässt die beiden jungen Detektive im dunklen Raum zurück.

Der Countdown läuft: 55 Minuten haben der Student und die Schülerin aus Frankenthal nun Zeit, Sherlock Holmes zu spielen und Jack The Ripper auf die Schliche zu kommen. Dass da eine Schubkarre mitten im Raum steht, kommt ihnen schon mal schwer verdächtig vor. Aber was sollen sie damit anstellen?

Seit März 2017 gibt es in der Fritz-Huber-Straße im Mannheimer Stadtteil Fahrlach die Escape Rooms. Unscheinbar wirkt das kleine Gebäude gegenüber dem Schlachthof von außen. Innen aber beherbergt es ein Mysterium voller Rätsel. In sieben verschiedenen Räumen können sich die Besucher kniffligen Aufgaben stellen. Nicht nur den Londoner Serienkiller gilt es auf frischer Tat zu ertappen, mal muss man aus einer Grabkammer des alten Ägypten entkommen, den Stein der Weisen in einer Zauberwelt finden oder in einem verlassenen Fabrikgelände im Krakauer Wald die Flucht ergreifen.

Exit Games oder auch Live Escape Games nennt sich die moderne Rätselsuche, die 2007 in Japan ihren Ursprung fand und Computer- wie Brettspiele in die echte Welt katapultiert. Zwei bis acht Personen müssen in einem kleinen Raum versteckte Hinweise finden und Gegenstände miteinander kombinieren, um der Lösung auf die Spur zu kommen. Logisches Denken und Intuition sind dabei genauso gefragt wie der Gemeinschaftssinn. Eine Art "Drei Fragezeichen" für Hobbydetektive.

Während Alex und Nico ihr kleines London-Labyrinth durchforsten, hält Mitarbeiterin Vanessa Noe vor einem Monitor die Stellung. Alle zehn Minuten können die knobelnden Besucher um Hilfe bitten, wenn der Fall dann doch zu knifflig wird und es nicht weitergeht. Meistens aber wird gerade dann der Forschergeist geweckt.

"Es ist ein Interagieren mit dem Raum, verbunden mit einem Wow-Effekt voller Überraschungen", erklärt Noe. Von Familien und Freundeskreisen wird der Rätselparcours daher genauso genutzt wie von Firmen, die ihren Betriebsausflug mit einer Teambuilding-Maßnahme der besonderen Art verbinden. "Man vergisst die Außenwelt komplett und lässt sich ganz auf die Situation ein", erklärt Geschäftsführer Christian Collet.

Nach gut 50 Minuten haben auch Nico und Alex ihren Fall gelöst und Jack The Ripper zur Strecke gebracht. Wenn auch etwas Hilfestellung vonnöten war. "Es steckt voller Nervenkitzel und Glücksmomente", sagen sie nach ihrer Rätseltour und planen schon den nächsten Coup - diesmal gemeinsam mit ihrer Großmutter. Die Lust, spannende Krimifälle zu lösen, liegt eben in jedem von uns verborgen.

Info: Die Escape Rooms in der Fritz-Huber-Straße 2 in Mannheim haben montags bis donnerstags von 15.30 bis 22 Uhr, freitags bis 23.30 Uhr, samstags von 11 bis 23.30 Uhr und sonntags von 11 bis 22 Uhr geöffnet. Aufgrund der hohen Nachfrage wird empfohlen, die Rätsel-Räume im Vorfeld zu buchen. Das Mindestalter zur Teilnahme liegt bei 16 Jahren, Ausnahmen in Begleitung mit Erwachsenen sind auf Anfrage möglich. Telefon: 0621/43852951, E-Mail: info@escaperooms-mannheim.de. Auch in Bensheim wurde ein Escape Room eröffnet. Weitere Infos gibt es unter www.escaperooms-mannheim.de oder www.escaperooms-bensheim.de