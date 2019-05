Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Heinzel- oder auch Wichtelmännchen kommen der Sage zufolge heimlich, still und leise. Sie helfen, wo Not am Mann ist. Es sind gute Geister, die nicht viel Aufhebens um ihr Tun machen. Doch Bescheidenheit hat auch ihre Grenzen.

Denn über das, was die Mannheimer Wichtel seit 2015 alles auf die Beine gestellt haben, muss gesprochen werden. Das sah man auch bei der Stadtverwaltung so und zeichnete die Initiative beim Neujahrsempfang aus. Wichtel-Gründerin Stephanie Dewald nahm die Urkunde von Oberbürgermeister Peter Kurz entgegen. "Ich bin stolz, dass aus einer kleinen Idee im Oktober 2015 ein so großes Projekt mit ganz unterschiedlichen Aktionen geworden ist", sagt die 33-Jährige, die mit ihren drei Kindern in Käfertal zuhause ist.

Eine Idee, die entstand, als die alleinerziehende Mutter wegen eines Burn-outs in Behandlung war. Statt sich aufzugeben, suchte sie nach etwas Sinnvollem: Sie sammelte mit zwei Freundinnen Schlafsäcke und Decken, um die dann mit dem Bollerwagen an Obdachlose in der Mannheimer Innenstadt zu verteilen.

Wenn Stephanie Dewald erzählt, drängt sich automatisch der Gedanke auf, ob ihr Tag nicht 24, sondern mindestens doppelt so viele Stunden hat. Gerade haben die Wichtel mit dem befreundeten Verein "Seelenheilen" einen Ostertag für Kinder veranstaltet. Eine Pfingstaktion ist ebenso in Vorbereitung wie ein Rap-Camp für Jugendliche. Facebook-Anfragen nach einem Kinderreisebett oder dringend benötigten Hygieneartikeln müssen zeitnah bearbeitet werden.

Mit dem Großmarkt Mannheim und mehreren Firmen hält Dewald Kontakt, um Lebensmittel abzuholen und diese an verschiedenen sozialen Brennpunkten zu verteilen. "Für dieses Projekt haben wir mit Hans-Jürgen Schneider als Fahrer gerade tatkräftige Unterstützung dazugewonnen", sagt Stephanie Dewald. Doch letztlich laufen alle Fäden bei ihr zusammen. Die 33-Jährige koordiniert den Kreis von Privatpersonen, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Hilfsbedürftige jeden Alters in Mannheim zu unterstützen.

"Es gibt mehr Wichtel als man denkt", stellt Dewald fest. Menschen, die der Bitte nach Sachspenden folgen oder Patenschaften für einen Kinobesuch übernehmen. Firmen und Vereine, die sich engagieren, Aktionen oder Equipment anbieten. "Der Aufruf nach Schulmaterialien für die Klassen eins bis zwölf im letzten Jahr war ein großer Erfolg", sagt Dewald, die aktuell für die Seniorentagesfahrt nach Straßburg auf der Suche nach einem Bus für 40 Personen ist.

Der "harte Kern" der Wichtel besteht aus acht Frauen und drei Männern, die für verschiedene Zielgruppen und Aufgaben zuständig sind. Stephanie Dewald selbst kümmert sich neben der Gesamtorganisation um Projekte für Kinder und Senioren. Die "Wichtel" leben in verschiedenen Stadtteilen und halten die Augen offen, wo in ihrem Umfeld gerade Hilfe gebraucht wird. Stephanie Dewald würde aus der Privatinitiative gern einen Verein machen. Und sie ist vor kurzem dem SPD-Ortsverband Käfertal beigetreten. "Weil ich glaube, auf politischer Ebene noch mehr bewirken zu können", sagt sie und hat dabei auch die Gründung einer Stiftung im Sinn.

Info: Was die Mannheimer Wichtel planen, wie man sie unterstützen und wo man sie antreffen kann, darüber informiert die stets aktuelle Facebook-Seite.