Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. "Wir wollen aktiv werden" oder auch "Wir wollen Talente an andere weitergeben" - das aus dem Indianischen abgeleitete Wort "Kiwanis" kann vielfältig übersetzt werden. Vielfältig sind auch die Aufgaben der weltweiten Kiwanis-Organisation, die 1915 in den USA gegründet wurde. Der Club Mannheim-Kurpfalz wurde zwar erst am 15. Mai 1975 aus der Taufe gehoben. Doch auch dort unterstützt man Projekte, um die Situation von Kindern nachhaltig zu verbessern.

Für dieses ehrenamtliche Engagement wurde Clubpräsidentin Petra Wüste beim Neujahrsempfang der Stadt von Oberbürgermeister Peter Kurz ausgezeichnet. "Dabei ging es aber nicht um mich, sondern um Kiwanis", stellt sie klar. Seit 2005 ist Petra Wüste Mitglied bei Kiwanis. Sie war in den Jahren 2010 und 2011 schon einmal Präsidentin und von 2014 bis 2017 Lieutenant Governor der Division 6, zu der unter anderem Clubs in Heidelberg, Bruchsal, Mosbach und Sinsheim gehören.

Hintergrund > Für ihr Engagement in Mannheim hat Oberbürgermeister Peter Kurz beim Neujahrsempfang der Stadt zwölf ehrenamtlich tätige Bürger und Initiativen ausgezeichnet. Mit ihren Ideen helfen sie auf vielfältige Art, die Stadtgesellschaft voranzubringen.Es geht beispielsweise um teilhabe, Umweltschutzoder Integration. In der Serie "Engagiert in Mannheim" stellt die RNZ jeden Monat [+] Lesen Sie mehr > Für ihr Engagement in Mannheim hat Oberbürgermeister Peter Kurz beim Neujahrsempfang der Stadt zwölf ehrenamtlich tätige Bürger und Initiativen ausgezeichnet. Mit ihren Ideen helfen sie auf vielfältige Art, die Stadtgesellschaft voranzubringen.Es geht beispielsweise um teilhabe, Umweltschutzoder Integration. In der Serie "Engagiert in Mannheim" stellt die RNZ jeden Monat eine dieser Ideen und die Akteure vor. oka

[-] Weniger anzeigen

Ihr Beweggrund, sich diesem und keinem anderen Serviceclub anzuschließen, war, dass Kiwanier ihr Engagement auf Kinder und Jugendliche fokussieren. "Als Mannheimer Club konzentrieren wir uns dabei auf die Region", sagt Wüste, die 37 Jahre lang in der Oststadt ihre eigene Physiotherapie-Praxis geführt hat.

Die Mitglieder kommen aus ganz unterschiedlichen Berufen. Manche stehen noch aktiv im Arbeitsleben, die meisten - wie die Präsidenten auch - genießen mittlerweile ihren Ruhestand. "Über jüngere Mitglieder würden wir uns daher freuen", sagt Wüste. "Kiwanis steht jedem offen." Wichtig sei vor allem die Bereitschaft, sich aktiv ins Clubleben einzubringen und insbesondere die eigeninitiierten Veranstaltungen zu unterstützen, mit denen Geld für die Wohltätigkeitszwecke eingeworben wird.

Beispielsweise für die Schulranzenaktion, bei der in den vergangenen zehn Jahren mit Unterstützung des Herstellers 1020 Markenschulränzen samt passendem Turnbeutel und Mäppchen an Kinder aus sozial schwachen Familien verteilt wurden.

Am 7. Juni ist es wieder soweit: Die Clubmitglieder werden im Rosengarten 150 ABC-Schützen beschenken. Damit die Spende gezielt bei Kindern aus Familien mit höchstem Unterstützungsbedarf ankommt, stimmt der Fachbereich Bildung der Stadtverwaltung sich diesbezüglich im Vorfeld mit den Kindergartenleitungen ab.

Während das Ranzenprojekt auch von anderen deutschen Kiwanis-Clubs praktiziert wird, sind zwei andere Projekte speziell in Mannheim angesiedelt: Für die "Neckarbrücke" werden seit drei Jahren Schüler an der Marie-Curie-Realschule über das Interkulturelle Bildungszentrums Mannheim gGmbH zu Mentoren ausgebildet, um an einem Nachmittag pro Woche an der Neckarschule Nachhilfe zu geben.

Ein Brückenschlag der beiden Schulen in Neckarstadt-West mit dem Ziel, Grundschülern den Übergang in die weiterführende Schule zu erleichtern. Um gesunde Ernährung geht es bei "Vitamine für die Kinder Mannheims". Seit 2011 werden dafür über die Stadt 3000 Euro jährlich an Kindertageseinrichtungen in sozial belasteten Stadtteilen verteilt, damit dort ein gesundes Frühstück für alle auf den Tisch kommt und die Kinder den Umgang mit Lebensmitteln lernen.

"Eliminate" heißt ein im Oktober 2018 abgeschlossenes, langjähriges weltweites Kiwanis-Projekt in Zusammenarbeit mit Unicef. Dabei wurden in armen Ländern Mütter und ihre ungeborenen Kindern kostenlos gegen Tetanus geimpft. Zudem bietet das Clubleben die Gelegenheit, sich über interessante Themen auszutauschen.

Zu den regelmäßig stattfindenden Vorträgen sind Gäste nach Voranmeldung per Kontaktformular willkommen. Nächste Gelegenheit dazu ist am Montag, 15. April, wenn um 19 Uhr der Bundestagsabgeordnete Karl A. Lamers (CDU) im Leonardo Royal Hotel Mannheim über "Sicherheitspolitische Herausforderungen im 21. Jahrhundert" spricht.

Info: Die weiteren Teile der Serie gibt es unter www.rnz.de/ma-engagiert