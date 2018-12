Von Olivia Kaiser

Mannheim. "Weihnachten ist Unfug", blafft Ebenezer Scrooge. Der hartherzige Geizhals erlässt selbst zu Weihnachten seinen Schuldnern keinen Penny, gönnt seinem armen Schreiber Bob Cratchit nur widerwillig einen freien Tag und wirft seinen Neffen hinaus, als der ihn zum Fest einladen will. So beginnt "Eine Weihnachtsgeschichte" von Charles Dickens. Die Erzählung ist bereits unzählige Male verfilmt und auf der Bühne aufgeführt worden.

Doch mit Miroslav Nemec als Ebenezer Scrooge und Udo Wachtveitl in sämtlichen anderen Rollen ist es Regisseur Martin Mühleis gelungen, den klassischen Stoff auf eine neue Ebene zu heben. Nun feierte die Produktion im sehr gut besuchten Mannheimer Rosengarten ihren Abschluss.

Normalerweise kennt man Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl als die Münchner "Tatort"-Kommissare Ivo Batic und Franz Leitmayr. Seit 1991 ermitteln sie in der bayerischen Landeshauptstadt und sind damit nach Lena Odenthal die dienstältesten "Tatort"-Hauptfiguren. Nemec und Wachtveitl sind ein eingespieltes Team, und genau dieser Umstand ist es, der ihre Interpretation der "Weihnachtsgeschichte" so grandios macht. Unterstützt werden sie von einem Streicherquintett, das mal mit "We Wish You a Merry Christmas" oder geisterhafter Schauermusik die richtige Atmosphäre schafft.

Denn geisterhaft geht es zu bei Dickens’ Weihnachtserzählung. Scrooge wird vom Geist seines verstorbenen Partners Jacob Marley aufgesucht, der sich aufgrund seiner irdischen Sünden mit schweren Ketten beladen durchs Jenseits schleppen muss. Dieses Los will er Scrooge ersparen. Damit der seine Fehler erkennt, schickt Marley ihm drei weitere Untote: den Geist der vergangenen, den Geist der gegenwärtigen und den Geist der zukünftigen Weihnacht.

So gut wie ohne Bühnenbild und Requisiten lebt das Stück allein von der Präsenz und Erzählgewalt der beiden Schauspieler. Neben seinen zahlreichen Bühnen-, Film- und Fernsehauftritten arbeitet Wachtveitl auch als künstlerischer Sprecher und nimmt Hörbücher auf. Das merkt man. Und Nemec steht seinem Kollegen dabei in nichts nach. Sie verbreiten Spannung und nehmen ihr Publikum gefangen.

Gleichzeitig sorgen sie mit zahlreichen komischen Einlagen dafür, dass dem eigentlich harten Stoff stets eine gewisse Leichtigkeit bleibt. Zum Beispiel, wenn Wachtveitl als Geist der gegenwärtigen Weihnacht genüsslich Reisschnitten vespert oder Nemec mit Tanzeinlagen brilliert.

Die Geister führen Ebenezer Scrooge die Sinnlosigkeit seiner Hartherzigkeit vor und wecken in dem knallharten Geschäftsmann wieder den Funken der Menschlichkeit. Er erfährt, dass Geben seliger ist denn Nehmen - eine überaus zeitlose Erkenntnis.