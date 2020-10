Von Manfred Ofer

Mannheim. Krisen haben immer zwei Gesichter. Sie stellen Herausforderungen, manchmal aber auch Chancen dar. Nicht anders verhält es sich mit der aktuellen Pandemie. Deren Folgen machen auch vor der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) nicht Halt. Aufgrund der daraus resultierenden schlechten Konjunkturentwicklung starteten jetzt weniger Erstsemester in das neue Studienjahr. Doch es gibt auch gute Nachrichten. Digitalisierung heißt das Zauberwort dieser Tage.

"Wir befinden uns mitten im Corona-Modus", machte Prof. Georg Nagler, Rektor der DHBW, zum Auftakt der Jahrespressekonferenz am vergangenen Dienstag an der Coblitzallee deutlich. Die Zahl der Erstsemester für das am 1. Oktober begonnene Studienjahr beläuft sich auf fast 2000, was im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang darstellt. Diese Entwicklung sei aufgrund der im Zuge der Pandemie geschrumpften Ökonomie jedoch zu erwarten gewesen.

Nagler, der zusammen mit Prof. Jörg Baumgart, Prorektor und Dekan der Fakultäten Wirtschaft und Gesundheit, und Prof. Volker Schulz, geschäftsführender Dekan der Fakultät Technik, ein aktuelles Bild der Lage zeichnete, machte aber auch auf unerwartete Fortschritte aufmerksam. In Folge des im März verhängten Lockdowns habe man den Hochschulbetrieb auf eine Mischung aus Online- und Präsenzunterricht umgestellt. Das sei nachhaltig gelungen.

Die Erfahrungen, die bei der Organisation von Vorlesungen in digitaler Form bereits gemacht werden konnten, hätten unmittelbare Auswirkungen auf die Gegenwart. Nun gelte es, den durch den Lockdown ausgelösten Digitalisierungsschub technisch, aber auch didaktisch auszubauen und weiterzuentwickeln. "Das hat uns in der Digitalisierung zehn Jahre vorangebracht", ging Nagler auf den erfreulichen Ausgang des aus der Not geborenen "hybriden Abenteuers" an der DHBW ein. Bis vor wenigen Monaten habe er das noch nicht für möglich gehalten.

Gerade für die Erstsemester sei die Bewahrung des Präsenzunterrichts und ihre damit verbundene Sozialisierung an der Hochschule von großer Bedeutung. "Es wäre sicherlich eine Belastung für die Studierenden, wenn das eines Tages ausfallen würde", so Nagler. Nehme man die coronabedingten Einschnitte zur Kenntnis, könne man mit der Zahl von 1729 erfolgreichen Absolventen zum Ende des jüngsten Studienjahres trotzdem sehr zufrieden sein. Über 76 Prozent derer, die gerade in Mannheim ihren Bachelor gemacht haben, seien bereits in einem Job in der Wirtschaft tätig. Das und die Verzahnung mit der Ökonomie, die mit rund 2000 Partnerunternehmen an der DHBW präsent ist, seien Belege für eine hohe Bildungsrendite. Neue praxisorientierte Studienangebote, darunter ein Abschluss in "Digital Commerce Management", haben eine stärkere digitale Ausrichtung. Diese nehme auch beim bestehenden Angebot zu.

Nachdem es nach dem Lockdown innerhalb von kürzester Zeit gelungen sei, den Vorlesungsbetrieb für mehr als 6000 Studierende, 135 Professoren und rund 1500 externe Lehrbeauftragte auf Online-Formate umzustellen, gehe man das neue hybride Wintersemester mit großer Zuversicht an. Technische Voraussetzungen seien unter anderem durch den Ankauf und die Einrichtung von 8000 Lizenzen eines Echtzeit-Video-Konferenztools geschaffen worden.

Trotz der guten und sehr guten Schulabschluss-Noten, die die Erstsemester in der Regel mitbrächten, werde die DHBW jedoch auch künftig in ein Vorbereitungsstudium für einen Teil ihrer jährlich neuen Bewerber investieren, deren Qualifizierung für einen guten Start ins Studium nicht völlig ausreiche. Ein Phänomen, wie Prorektor Jörg Baumgart betonte, das zuletzt vor allem in den Fächern Technik und Informatik zu beobachten gewesen sei.

Darüber hinaus wolle man vonseiten der DHBW auch in Zukunft in die Forschung am Standort investieren. Ein Leuchtturmprojekt sei die Wasserstoffforschung an der Fakultät Technik, deren Herzstück das moderne Labor an der Eppelheimer Außenstelle bildet. Davon profitierten nicht nur die Studierenden und Lehrkräfte an der Hochschule. Ergebnisse dort getätigter Studien fließen über die dualen Partner auch unmittelbar in die regionale Wirtschaft mit ein. Es ist einiges in Bewegung an der DHBW. Daran, so lautete am Dienstag der Tenor, habe auch Corona nichts geändert.

Info: Am Donnerstag, 29. Oktober, stellt die DHBW ab 15 Uhr bei einer Informationsveranstaltung ihr Master-Programm online vor. Eine Anmeldung unter www.cas.dhbw.de/infoveranstaltung-mannheim/ ist nötig.