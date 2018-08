Von Jan Millenet

Mannheim. Es war im Jahr 2016, als ein Spielabbruch in der Fußball-Kreisklasse die DJK (Deutsche Jugendkraft) Jungbusch schockierte. Grund waren gewaltsame Auseinandersetzungen auf dem Spielfeld. Die Herrenmannschaft der DJK, eine multikulturelle Truppe, mitten drin. Und es gab weitere Scharmützel.

Das Konfliktpotenzial bei Spielen mit DJK-Beteiligung war hoch, das Image des Vereins schlecht. Deshalb wollte der Verein seine Spieler stark machen - damit sie ihre Aggressionen im Griff haben, Anfeindungen von außen souverän begegnen können und ihr Ruf besser wird.

Ein Mental-Trainer hat dafür vor eineinhalb Jahren seine Arbeit aufgenommen. Finanziert wird der Mental-Trainer unter anderem mit den Spendenerlösen aus dem Benefizlauf "Runtegrate", der jährlich im Jungbusch stattfindet.

Die Erfolge sprechen für sich. Mit Bernd Görner brachte der DJK nämlich einen Kommunikationsprofi ins Team. Er arbeitet einerseits als Berater beruflich mit Unternehmen und Einzelpersonen zusammen. Andererseits kennt er sich mit dem Multikulti-Stadtteil Jungbusch und seinen Bewohnern bestens aus: Görner ist unter anderem einer der "Nachtwandel"-Organisatoren.

Das Jungbusch-Fest lockt mittlerweile über 30.000 Menschen in den Szenekiez. Schwierige Projekte schrecken Görner nicht ab. Und erwachsenen Menschen Dinge zu vermitteln, die sie in ihrer Kindheit vielleicht nie wirklich gelernt oder verinnerlicht haben, klingt nach keiner einfachen Aufgabe. "Wir gehen stets zwei Schritte vor und einen zurück", sagt Bernd Görner.

Das Mental-Training sei ein Training fürs Leben, erklärt er. Es beinhaltet Fundamentales, wie beispielsweise pünktlich zum Training erscheinen. "Es kann nicht sein, dass Spieler dann auftauchen, wann sie gerade Lust haben. Ansonsten hat das Konsequenzen", so Görner.

Doch auch damit zu rechnen, dass ein Fehlverhalten überhaupt Konsequenzen mit sich bringt, muss vermittelt werden. Und es geht noch viel weiter. "Unser Ziel ist die Demokratiebildung, heruntergebrochen auf das Fußballgeschehen", sagt der Mental-Trainer. Wie rede ich mit dem Schiedsrichter? Wie spricht man mit den Vereinskameraden? Wie mit den Gegenspielern?

"Wir müssen ein Bewusstsein schaffen, dass jeder Spieler Teil eines Ganzen ist, eines Teams. Für das er auch eine Verantwortung trägt", präzisiert Bernd Görner. Denn sobald man das Trikot überziehe, sei man keine Einzelperson mehr. Darüber hinaus steht auch der Umgang mit Frust auf dem Mental-Trainingsplan.

Und damit die Ausbildung eines gewissen Grades an Selbstbewusstsein. Womit die jungen Männer des DJK-Fußballs - fast alle haben einen Migrationshintergrund - allerdings auch zu kämpfen haben, sind Vorurteile seitens so manch gegnerischer Mannschaft.

Rassistisches Verhalten - offen oder verdeckt - ist auf dem Spielfeld keine Seltenheit. "Es kommt immer wieder vor, dass die türkischen Spieler gezielt gereizt werden", sagt Bernd Görner.

Das klassische Beispiel: Ihre Mütter werden verbal beleidigt. Und können die Fußballer dann nicht auf ein gesundes Selbstbewusstsein und auf Instrumente zurückgreifen, Konflikte auf demokratische Art zu lösen, kocht die Wut hoch, und es eskaliert.

"Die jungen Erwachsenen sind mehrheitlich in einem sozialen Kontext aufgewachsen, in denen Armut, Bildungsarmut und familiäre Konfliktlagen herrschen", erklärt der Mental-Trainer mögliche Gründe, warum etwas wie ein Demokratiegedanke in der Mannschaft nicht sehr verankert ist. Und zusätzlich fehlten häufig positive männliche Bezugspersonen.

Fazit: Sie verinnerlichten Verhaltensmuster, die in hiesiger Gesellschaft nicht adäquat seien. "Die Betroffenen begeben sich zudem gerne in eine Opferrolle. Doch aus dieser Rolle müssen sie raus", so Görner.

Die angewendeten Techniken sind umfangreich: Antiaggressionstraining, Vertrauensübungen, Teamentwicklungsspiele, Rollenspiele oder mannschaftsrituale. All das soll den Umgang mit Konfliktsituationen schulen. Hin und wieder verbringt die Mannschaft ein Wochenende in einem Mental-Trainings-Lager, wo sie sich ganz auf sich konzentrieren kann.

Doch wie kommt das bei den etwa 18- bis 25-jährigen Sportlern an? "Da wir uns auf Augenhöhe begegnen, sind die Spieler von Anfang an gut mit dabei", sagt Bernd Görner zufrieden.

Und die Ergebnisse lassen sich sehen. Der Mental-Coach nennt Beispiele: weniger Diskussionen auf dem Spielfeld, die Trainingsdisziplin hat sich verbessert, die Spieler bringen sich mehr in den Verein ein, es gibt einen Mannschaftsrat, die Fußballer erkennen verschiedene Strukturen an. Und Schockmomente wie Spielabbrüche sind deutlich seltener.