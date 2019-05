Von Jan Millenet

Mannheim. Es ist der Zerfall, der Marcel Zieker reizt. Das Fragile. Das Verlorene. Das anscheinend Leblose. Doch die Fotografien seiner ersten Ausstellung sind alles andere als leblos, auch wenn sie verlassene Orte - auch Lost Places genannt - zeigen. Es sind Geschichten, die der Wahl-Mannheimer mit ihnen erzählt. Von der Vergänglichkeit des menschlichen Lebensraums. "Die Zeit legt den Mantel darüber", lautet der Titel. Der Fotograf zeigt aktuell in der "Dankbar" im Mannheimer Gründerinnenzentrum Gig7 eine kleine, aber eindrucksvolle Auswahl von zerfallenen oder dem Abriss geweihten Gebäuden in Neckargemünd, Stuttgart und Magdeburg. Wie viele Lost-Places-Fotografen schönt der 37-Jährige seine Bilder kaum oder gar nicht. "Ich möchte die Orte darstellen, wie sie sind. Nicht den Glanz der alten Zeiten", sagt er. Filter nutzt er daher kaum und retuschiert nur wenig. So bleibt in den Fotografien etwas erhalten: die Seelen derjenigen, die an diesen Orten einst zugegen waren.

Fast unwirklich erscheinen manche der Bilder. Ein Beispiel: der "Kümmelbacher Hof" bei Neckargemünd, bis 1999 als Altersresidenz genutzt. Zwei Rollstühle hat Marcel Zieker dort abgelichtet. Pflanzen schlingen sich darum. Auch die Fensterrahmen holt sich die Natur zurück. Was ist dort geschehen? Wie kam es zum Dornröschenschlaf? Die Gedanken können schweifen. Im Nebengang der "Dankbar" jedoch gibt es ein wenig Auflösung. Dort hängte Marcel Zieker Zeittafeln zu den gezeigten Orten auf.

"Überall steckt viel Geschichte, viel Erlebtes drin", sagt der Fotograf, der in Leimen aufwuchs, mehrere Jahre in Heidelberg lebte und nun im Mannheimer Stadtteil Lindenhof wohnt. Doch das Erlebte war nicht immer gut, wie sich zum Beispiel aus der Geschichte seiner Magdeburger Bilder herauslesen lässt. Das Gasthaus "Neue Welt", einst ein Ausflugslokal, entwickelte sich 1933 in der NS-Zeit zur Folterkammer. 1945 gab es dort ein Massaker an Gefangenen. 2013 sorgte Brandstiftung für den Niedergang des Fachwerkteils des denkmalgeschützten Gebäudes. Ein Foto zeigt einen Holzblock, der stark einem Kreuz ähnelt. Er schwebt bedrohlich über dem Betrachter. Daneben ein Gashahn und ein Stromkabel. Was dort alles passiert ist, bleibt der Fantasie überlassen. Doch der Zerfall ist spürbar. Ein anderes Foto zeigt einen abgedunkelten Raum, durch den sich Sonnenlicht quetscht. Es wird deutlich, dass es Kräfte gibt, die kein Mensch aufhalten kann.

Die Gebäude, die Marcel Zieker in Stuttgart fotografiert hat, gibt es heute nicht mehr. Sie wichen 2011 dem Einkaufszentrum "Gerber". Die Bilder sind skurril. "Sie erzählen vom konsumgesteuerten Bauwahn der baden-württembergischen Landeshauptstadt", findet der Künstler. Wohnungen mussten weg, der Konsumtempel war wichtiger.

Seit 25 Jahren beschäftigt sich Marcel Zieker mit der Fotografie. Als Zwölfjähriger war er der jüngste Teilnehmer einer Oberstufen-Foto-AG seiner Schule. Er ist Mediendesigner, möchte sich aber eine Existenz mit der Fotografie aufbauen. Nicht nur verlassene Orte haben es ihm angetan. Er arbeitet schon an der nächsten Ausstellung, bei der er sich dem Thema Spiegelungen und Schatten widmet. Damit bewegt Zieker sich nicht weit weg von der aktuellen Ausstellung. Denn auch diese Momente, die er dabei einfängt, sind vor allem eins: vergänglich und fragil. "Mir geht es beim Fotografieren darum, die kleinen Momente festzuhalten - eine flüchtige Spiegelung in einem einfahrenden Zug", sagt Marcel Zieker. "Ich möchte keine Hochglanzfotografien schaffen. Ich möchte dokumentieren und interpretieren."

Info: Das Kulturcafé "Dankbar" befindet sich in G 7, 22. Die Fotos in Acrylprint-Technik sind bis 16. Mai zu sehen. Weitere Infos zu Marcel Zieker gibt es unter www.marcelzieker.myportfolio.com.