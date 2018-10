Mannheim. (env) "Das Rektorat ist insgesamt zufrieden - mit Ausnahme der Finanzen", erklärte Rektor Georg Nagler die Lage an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) in Mannheim. Die Zahl der Studierenden sei stabil hoch. Allerdings forderte er eine bessere finanzielle und damit auch personelle Ausstattung, um für die Herausforderungen der Zukunft gerüstet zu sein.

"Die Zahlen an sich sind schon gut, aber wir sehen sie auch mit einem weinenden Auge", sagte Nagler und verwies dabei auf das leichte Plus von sieben neuen Erstsemestern gegenüber dem Vorjahr. So traten zwar 2243 junge Menschen ihr duales Studium auf dem Campus an der Coblitzallee im Stadtteil Neuostheim sowie den Außenstellen in der Neckarstadt und in Eppelheim an, "aber wir hätten 2363 Plätze, also 120 Plätze mehr zur Verfügung gehabt. Die Unternehmen haben einfach keine geeigneten Bewerber gefunden", bedauerte der Rektor. Über eine Bewerberbörse will die DHBW künftig Angebot und Nachfrage enger zusammenbringen. "Denn auch kleine und mittlere Unternehmen können attraktive Ausbildungsbetriebe sein."

Das duale und praxisorientierte Studium sei weiterhin attraktiv. Das belegen nach Ansicht des Rektors und seine Prorektoren Jörg Baumgart (Wirtschaft) und Andreas Föhrenbach (Technik) nicht nur die knapp 6200 Studenten an der DHBW, sondern vor allem die immer wieder neuen Studienrichtungen, die, in Zusammenarbeit mit und am Bedarf der Wirtschaft orientiert, immer neu generiert werden. Bester Beleg dafür ist das Studienangebot der Cyber Security, also der Sicherheit im Internet. "Im Frühjahr hatten wir dazu ein Gespräch an der Bundeswehrhochschule, und im nächsten Jahr haben wir den Studiengang im Angebot", berichtet Nagler. Gerade im Bereich der Digitalisierung ergeben sich immer wieder neue Bedürfnisse und damit auch Angebote. "Wirtschaftsinformatik ist der am dynamischsten wachsende Studiengang", erklärte Jörg Baumgart als Dekan der Wirtschaftsfakultät. Und Nagler gab zu bedenken: "Wir haben schon jetzt Probleme, geeignete Professoren zu finden. Mit Blick auf die kommenden fünf Jahre wird der Bewerbermarkt dann richtig eng."

Gerade im Bereich der Digitalisierung sah der Rektor aber auch die Schulen gefordert: "Digitalisierung kann nicht erst an der Hochschule beginnen. Wir brauchen schon in den Schulen einen vernünftigen Einstieg in die digitale Welt." Defizite in anderen Bereichen, etwa im Fach Mathematik, begegne die DHBW bereits selbst. Seit diesem Sommer gibt es ein Duales Vorbereitungsstudium, "um die Lücke zwischen Schulausbildung und den Erwartungen der Hochschule zu schließen." Ziel sei es, die freiwilligen Vorbereitungsangebote an der DHBW und bei den Partnerbetrieben zu bündeln. Bis zu 500 Studierende nehmen im Fach Mathematik dieses Angebot bereits wahr. Allerdings sieht Georg Nagler auch hier verstärkt die Kultuspolitiker der Länder gefordert.

Immerhin zeichne sich eine Lösung bei der Raumnot am Campus an der Coblitz- allee ab: Im August kam die Zusage des Landes, dass die Planungen für den Neubau des 6600 Quadratmeter umfassenden "Technikum I" genehmigt werden. Sollte das Vorhaben im neuen Landeshaushalt der Jahre 2020/21 Aufnahme finden, wäre das neue Gebäude für die Studiengänge Maschinenbau, Elektrotechnik und chemische Technik im Jahr 2023 bezugsfertig. Allerdings sei für den Neubau eine Fläche vorgesehen, die aktuell als Parkplatz genutzt wird, was die Parkraumsituation rund um den DHBW-Campus verschärfe, warnte Nagler.