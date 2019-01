Mannheim. (hwz) Das Warten hat ein Ende. Die Anspannung ist purer Freude gewichen: Das Evangelische Eltern-Kind-Zentrum Kieselgrund hat das Finale um den Deutschen Kita-Preis 2019 in der Kategorie "Kita des Jahres" erreicht und fährt im Mai zur Preisverleihung nach Berlin. Wie die RNZ berichtete, hatte es die Einrichtung aus Mannheimer Stadtteil Hochstätt unter 1600 Bewerbern bundesweit zunächst unter die 25 Nominierten geschafft und wertete bereits das als großen Erfolg.

"Ich bin stolz, dass unsere Arbeit solche Früchte trägt. Denn das, was wir tun, ist für das gesamte Team ein Herzblutprojekt", sagt Leiterin Claudia Hauschild voller Freude darüber, dass nun tatsächlich das Finale erreicht worden ist. Und das als einzige Einrichtung aus Baden-Württemberg.

Doch bevor es nach Berlin geht, wird Ende Februar ein Expertenteam der deutschen Kinder- und Jugendstiftung und der Internationalen Akademie Berlin nach Hochstätt reisen. Neben einer Gruppendiskussion mit dem pädagogischen Team, Interviews mit der Kita-Leitung und dem Träger sind auch Gespräche mit Eltern vorgesehen, um sich persönlich einen Eindruck von der Arbeit vor Ort zu machen.

Letztendlich entscheidet eine 18-köpfige Jury über die Preisvergabe und legt als Hauptkriterien zugrunde, wie es den Einrichtungen gelingt, die Kinder in den Mittelpunkt ihrer pädagogischen Arbeit stellen, und wie Eltern daran mitwirken können. Auch der Aspekt, wie Kita-Teams aus ihren Erfahrungen lernen, auf Rahmenbedingungen reagieren und vernetzt sind, spielt bei der Bewertung eine wesentliche Rolle.

"Gerade in Anbetracht des sozialen Gefüges der Hochstätt ist es besonders wichtig, dass wir unsere Arbeit an den Bedürfnissen der Kinder und Eltern ausrichten und auf Veränderungen reagieren", betont Hauschild. Seit acht Jahren leitet die Sozialpädagogin die Einrichtung, und hatte bereits beim RNZ-Gespräch im Januar erklärt, warum sie sich mit der Kita Kieselgrund für den Preis beworben hat: "Weil nicht die perfekte Kita gesucht wird, denn das sind wir sicherlich nicht. Und da haben wir einiges anzubieten."

Der mit insgesamt 130.000 Euro dotierte Deutsche Kita-Preis wird in den Kategorien "Kita des Jahres" und "Lokales Bündnis für frühe Bildung des Jahres" vergeben. In beiden Kategorien treten zehn Finalisten an. Die jeweils Erstplatzierte Einrichtung erhält 25.000 Euro, die vier Zweitplatzierten werden mit jeweils 10.000 Euro ausgezeichnet.

Der Deutsche Kita-Preis ist eine Initiative des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung in Partnerschaft mit der Heinz und Heide Dürr Stiftung, der Karg-Stiftung, ELTERN, dem Didacta-Verband und der Deutschen Weihnachtslotterie.