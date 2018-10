Karlsruhe/Mannheim. (RNZ/mare) Acht verletzte Polizeibeamte, mehrere Festnahmen und ein beschossener Polizeihubschrauber: Das ist die Bilanz der Polizei nach dem Hochrisiko-Spiel zwischen dem Karlsruher SC und dem SV Waldhof Mannheim am Mittwochabend. Dennoch fiel die Bilanz des Einsatzes mit über 1000 Beamten im Dienst positiv aus, wie die Polizei in Karlsruhe mitteilt. Auch viele Stadionbesucher sehen das so. Rege diskutiert wurde auf der RNZ-Facebook-Seite auf jeden Fall. Wir fassen die Meinungen zusammen.

Die leichten Ausschreitungen hätten sich vor allen Dingen vor dem Anpfiff abgespielt. Im Vorfeld hatte die Polizei mit Fan-Briefen an beide Klub appelliert, die beiden Fan-Lager wurden dann von der Polizei strikt getrennt. So blieb es dann während und nach der Partie friedlich.

Auch RNZ-Facebook-User bestätigen diesen Eindruck: "Ich war vor Ort und bis auf ein paar brennende Schaals ist nix passiert", schreibt ein Besucher. "Das war das friedlichste Derby beider Vereine in den letzten 30 Jahren", meint ein weiterer Nutzer. "Es gab zwischen beiden Fanlagern keinerlei Auseinandersetzungen." Und ein Dritter bestätigt: "... war sehr friedlich." Und eine weitere Meinung: "Heute war es so friedlich wie noch nie." Stimmung herrschte auf jeden Fall, wie das Bild aus dem Stadion von User Mauricio Leonardo zeigt.

Der massive Polizeieinsatz kam aber nicht bei allen gut an: "Es gab nur keine Eskalation, da die Waldhöfer ruhig geblieben sind. Was die Polizei wieder mal veranstaltet hat, unfassbar. Wasserwerfer als Begrüßung am Bahnhof ...", schreibt ein User. "Die Vereinsbosse sollten die Kosten tragen. So was gibt's doch in keinem dreiteiligen Russen-Film", meint eine Userin. "So könnten zum Beispiel die Stuttgarter vermummt bei jedem KSC-Spiel Randale auf kosten der Karlsruher machen. Dann haben wir bald bei jedem Spiel Ausschreitungen", hält ein weiterer Gast dagegen. "Die Kosten auf beide Vereine übertragen ... fertig", lautet eine weitere Ansicht. Aber es gibt auch Lob für die Polizei: "Danke, für euren Einsatz", schreibt eine Nutzerin mit Augenzwinker-Smiley.

Und um Fußball ging es schließlich auch noch: "Verdiente Niederlage, beide Mannschaften haben ordentlich rotiert. Der KSC hat aber nun mal einfach den besseren Kader", meinte ein Facebook-User.