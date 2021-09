Von Alexander Albrecht

Mannheim. Gefeiert haben sie schon einmal gemeinsam: Bei der Wahlparty der SPD in der Mannheimer City kamen am Sonntag gegen Mitternacht ein paar "Julis" von der FDP-Nachwuchsorganisation vorbei. Cocktails schlürfend näherte man sich an. Ob die Schnittmengen auch in Berlin für eine rot-grün-gelbe Ampel-Koalition ausreichen, muss sich dagegen erst noch zeigen. Die Quadratestadt hat jedenfalls nach der Bundestagswahl an politischem Gewicht zugelegt. Vertrat zuletzt nur noch Gökay Akbulut von den Linken die Kurpfalzmetropole im Hohen Haus, sind es jetzt vier Abgeordnete.

Wer ist in den Bundestag eingezogen? Isabel Cademartori hat für die SPD das einzige Direktmandat in Baden-Württemberg erobert. Die 33-jährige Wirtschaftspädagogin ist stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Genossen im Gemeinderat – was sie bis auf Weiteres bleiben will – und auch auf Landesebene gut vernetzt. Die Studentin Melis Sekmen war Stimmenkönigin bei der vergangenen Kommunalwahl und führt seither die Grünen-Fraktion im Stadtparlament. Ihr Gemeinderatsmandat will sie voraussichtlich nach den Haushaltsberatungen in Mannheim zurückgeben. Sekmen ist am Sonntag 28 Jahre alt geworden und hat sich mit dem Einzug in den Bundestag selbst das größte Geburtstagsgeschenk gemacht. Dritter Mannheimer Neuling in Berlin ist der FDP-Kreisverbandschef und Marktforscher Konrad Stockmeier (44). Das Quartett komplettiert Gökay Akbulut (38), die dank ihres zweiten Platzes auf der Landesliste der Linken erneut im Bundestag vertreten ist.

Wie war der erste Tag in Berlin? Für Cademartori, Sekmen und Stockmeier war am Montag Ankommen und ein erstes Kennenlernen der Kolleginnen und Kollegen angesagt. Doch bereits an diesem Dienstag wird es für das Trio und Akbulut ernst, wenn die Fraktionen in neuer Besetzung tagen und ihre Vorsitzenden wählen. Besonders Cademartori war am Montag noch damit beschäftig, die vielen Glückwünsche zu beantworten. Nach einem Einsteiger-Workshop am Mittwoch und Donnerstag will sie noch ein paar Angelegenheiten im Wahlkreis erledigen. "Und dann fahre ich eine Woche in den Urlaub, um mich von den Strapazen zu erholen", so Cademartori.

Melis Sekmen kam am späten Montagnachmittag in Berlin an und freute sich bereits auf den Willkommensabend mit ihren Parteifreunden. Erst am Morgen hatte sie von ihrem errungenen Mandat erfahren. "Es ist schon sehr aufregend", sagte sie der RNZ. Noch in dieser Woche soll Sekmen ihren Abgeordnetenausweis und ihren Dienstlaptop erhalten. Wunden lecken, hieß es bei den Linken. "Der Schock ist bei allen sehr groß", verriet Gökay Akbulut. Warum ihre Partei bei der Wahl so schlecht abschnitt und beinahe aus dem Bundestag geflogen wäre, ist für sie nach wie vor ein Rätsel. Vermutlich hätten die internen Streitigkeiten eine Rolle gespielt. Eine weitere mögliche Ursache: "Wir sind zwischen SPD und Grünen inhaltlich zerrieben worden."

Welche Ambitionen haben die Kandidaten? "Es wird mehr Arbeit auf mich zukommen", ahnt Akbulut angesichts einer auf knapp 40 Mitglieder geschrumpften Linken-Fraktion. Sie kann sich aber auch vorstellen, größere Verantwortung zu übernehmen, zum Beispiel als stellvertretende Fraktionschefin. Bislang sitzt Akbulut im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz. Die angehende Volkswirtin Sekmen denkt an einen Sitz im Wirtschaftsausschuss. Auch die Themen soziale Teilhabe und Bildung interessieren sie. Cademartori hat sich für den Haushaltsausschuss beworben – wohl wissend, dass daraus angesichts der Konkurrenz erfahrener Fraktionskollegen wohl nichts wird. Deshalb liebäugelt sie mit einem Sitz im Verkehrs- oder Gesundheitsausschuss. Stockmeier sieht sich auch als Abgeordneter der bürgerlich-konservativen Mannheimer, nachdem der CDU-Kandidat Roland Hörner es nicht ins Parlament geschafft hat.

Was wollen die Abgeordneten für Mannheim herausholen? Alle vier haben einen fairen Wahlkampf geführt und persönliche Angriffe vermieden. Deshalb kann es gut sein, dass sie gemeinsam an Projekten arbeiten, zum Beispiel, wenn es um Fördermittel geht, zumal voraussichtlich mindestens zwei Abgeordnete – Sekmen und Stockmeier – Regierungsfraktionen angehören werden. Mannheimer Top-Thema in Berlin wird nach Ansicht von Cademartori die klimaneutrale Transformation des starken Industriestandorts sein – "ohne, dass Arbeitsplätze abgebaut, sondern neue geschaffen werden", so die SPD-Frau. Das sieht Sekmen ähnlich. Sie will kleinere und mittlere Unternehmen durch Bürokratieabbau entlasten und Start-up-Unternehmen schneller Fördermittel zukommen lassen. Daneben verwies Sekmen auf Stadtteile, in denen es sozial schwache Eltern aus eigener Kraft nicht schaffen, ihre Kinder zu unterstützen. Deshalb brauche es an den Schulen eine bessere Infrastruktur und mehr Sozialarbeiter. "Das Geld dafür kommt vom Bund", sagte Sekmen. Auf ihrer und Cademartoris Agenda steht zudem die Fusion der Universitätsklinika Heidelberg und Mannheim. Bezogen auf die Quadratestadt, will Gökay Akbulut Verbesserungen in der Migrations- und Frauenpolitik sowie bei Hartz IV erreichen. Apropos: Sekmen ärgerte sich, dass in der Wahlkampf-Berichterstattung so oft der Migrationshintergrund von ihr, Akbulut und Cademartori hervorgehoben worden sei. "Wir haben unterschiedliche Stärken und Kompetenzen, nur das zählt", so Sekmen. Akbulut und Cademartori sehen im Wahlergebnis eine Bestätigung Mannheims als weltoffene Stadt.

Wer wird Kanzler? "Olaf Scholz natürlich", sagte Cademartori wenig überraschend. "Ich fände es gruselig, wenn der Wahlverlierer Laschet Kanzler werden würde." Eine Ampel-Koalition hält sie für ein spannendes Projekt. Nicht auf ein bestimmtes Bündnis festlegen will sich die "bekennende Pragmatikerin" Sekmen. Letztlich komme es darauf an, mit wem die Grünen am besten ihre Forderungen nach starkem Klimaschutz und mehr sozialer Gerechtigkeit durch- und umsetzen könnten. Konrad Stockmeier war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.