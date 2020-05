Mannheim. (hwz/oka) Parks, Spielplätze, Zoos und Botanische Gärten dürfen laut der Lockerungen der Corona-Verordnung des Landes am Mittwoch, 6. Mai, unter bestimmten Auflagen wieder öffnen. Das gilt allerdings nicht für Luisen- und Herzogenriedpark, wie Parkchef Joachim Költzsch am Sonntag im Gespräch mit der RNZ betonte. Der Grund: Die beiden Parkanlagen passen nicht eindeutig ins Schema. Vor allem der Luisenpark habe mit der Eisenbahn, den Gondoletta-Booten und der Trampolinanlage Einrichtungen, die typisch für einen Freizeitpark sind. Und die dürfen nicht öffnen. "Es ist unklar, zu welcher Kategorie wir genau gehören", erklärte Költzsch. "Wir besprechen am Montag mit der Stadtverwaltung das weitere Vorgehen."

Falls die Parks wirklich geöffnet werden dürfen, kann man schnell reagieren, denn mehrere Arbeitsgruppen haben sich bereits mit kritischen Fragen beschäftigt. Die Situation an den Eingängen mit möglichen Warteschlangen, maximale Besucherzahlen, der Umgang mit den Spielplätzen und das Sperren stark frequentierter Bereiche wurde ebenso diskutiert wie die Frage, ob angesichts der derzeit noch geschlossenen Gastronomie beispielsweise ein "To-Go-Verkauf" denkbar ist.

Die CDU hatte sich bereits am 21. April im Hauptausschuss ebenso für eine baldige behutsame Öffnung der beiden Stadtparks ausgesprochen wie die Grünen, die zur Gemeinderatssitzung am 28. April einen entsprechenden Antrag vorgelegt hatten. Angesicht der Schließung von Kitas, Krippen und Schulen wollte man insbesondere Familien mit Kindern, die über keinen eigenen Garten verfügen, eine Möglichkeit zum Aufenthalt an der frischen Luft geben. Auch, um Käfertaler Wald, Dossenwald, Waldpark und Riedwiesen zu entlasten, wo sich die Menschen derzeit konzentrieren würden.

Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) hatte Verständnis für die Anträge gezeigt, jedoch darauf hingewiesen, dass Mannheim sich an der Landesverordnung orientiere müsse. "Sie strenger auslegen können wir immer, darunter gehen aber nicht", hatte er betont. Genau deshalb muss jetzt rechtlich geprüft werden, ob Luisen- und Herzogenriedpark ihre Tore wieder öffnen dürfen.