Von Volker Endres

Mannheim. Gerade in Zeiten der Pandemie kehrt der Mannheimer Wochenmarkt zurück zu seinen Ursprüngen. Neben der Versorgung mit frischem Obst und Gemüse oder auch Spezialitäten der Region ist er nämlich vor allem Treffpunkt. Auch Menschen, die ansonsten ihre Einkäufe im Supermarkt erledigen, nutzen den Hauptmarkt in der Innenstadt vor allem samstags zum sozialen Austausch.

"Nein, ich bin normalerweise kein großer Marktgänger. Das sind eher meine Freunde", sagt Kai Dippe. Aber auch der Kreisläufer von Handball-Bundesligist Eulen Ludwigshafen genießt am Samstag das Treiben auf dem Marktplatz. "Hier kommt man wenigstens mal raus in die Sonne", schmunzelt der zur sportlichen Untätigkeit verurteilte Modellathlet mit einem Kaffeebecher in der Hand. Diese Gelegenheit nutzen zwar viele, aber großes Gedränge gibt es dabei nicht. Da hatte die Marktleitung vorgesorgt. Und das sogar gleich doppelt.

"Wir haben die Stände ein wenig großzügiger verteilt. Damit der Abstand gewahrt bleibt", erklärt Marktmeisterin Anna Spilger. So nutzen die Veranstalter die Fläche ein wenig breiter aus und rücken mit den Verkaufsständen näher an die Marktstraße heran, die zwischen dem Marktplatz in G1 und dem Quadrat G2 verläuft. "Außerdem bauen die Händler teilweise ein wenig kleiner auf", nennt Spilger den zweiten Baustein für einen kunterbunten Wochenmarkt in Krisenzeiten.

Teil des Konzepts sind auch die Absperrvorrichtungen an den neuralgischen Zugängen. "Wenn es zu voll wird, dann sperren wir ab", erklärt die Marktmeisterin. Sie hat dabei vor allem die Spargelstände im Blick: "Dort sieht man ganz gut, wenn es zu viele Leute auf dem Markt werden."

Hinweisschilder an den Zugängen des Wochenmarkts und Absperrungen lenken die Kunden in die richtigen Bahnen. Foto: Gerold

Die Händler haben ebenfalls vorgesorgt – wenn auch in unterschiedlicher Form. So führt Spargelbauer Claudio Spatz aus Ilvesheim die Besucher mit Absperrband in einen kleinen Rundlauf um seinen Stand. Andere begnügen sich mit aufgezeichneten Abstandsmarkierungen. "Die Menschen sind sehr diszipliniert und geduldig", lobt Spatz. "Die Stimmung auf dem Markt ist viel entspannter geworden", hat auch Innenstadtbewohner Jürgen Helget als Stammgast beobachtet. "Ich bin gespannt, wie lange das anhält, wenn alles wieder normal ist. Ich hoffe, noch möglichst lange."

Auch Händler Spatz hofft auf Normalität. Und das gleich in mehrerer Hinsicht: "Durch die Einzelabfertigung verkaufen wir im Moment ein bisschen weniger." Spargel sei zwar genügend vorhanden, "aber nächste Woche kommt noch ein weiterer Schwung Erntehelfer zu uns. Da steigt die Menge, und die Preise werden noch einmal ein bisschen verbraucherfreundlicher", verspricht er.

Frische und ein direkter Weg vom Erzeuger zum Kunden – damit könne der Wochenmarkt jetzt punkten, betont Anna Spilger. "Gerade Obst und Gemüse werden lieber frisch eingekauft." Im Supermarkt gehe die Ware schließlich nicht nur sprichwörtlich durch mehrere Hände. Und nicht alle Kunden dort tragen dabei Handschuhe und Mundschutz. Auf dem Wochenmarkt übrigens auch nicht. Aber dort wird die Ware lediglich vom Verkäufer angefasst, landet direkt in der Tüte und dann auf dem Tisch in den Haushalten.

Die Art der Absperrung bleibt dabei im Übrigen den Händlern selbst überlassen. "Wir verweisen lediglich auf die Hygienevorschriften und achten auch darauf, dass sie eingehalten werden", so Spilger. Der Selbstschutz stehe dabei ebenso im Fokus, wie der Schutz der Kunden. Darauf achtet auch Patissière Christina Kübler aus Ludwigshafen, die ihre kleinen und großen Köstlichkeiten hinter großflächigem Spuckschutz verborgen hat und sich "wirklich jedes Mal im Anschluss die Hände wäscht, wenn sie mit Geld in Berührung gekommen sind." So hat sie, wie alle anderen auf dem Marktplatz, einen Weg gefunden, mit der aktuellen Situation umzugehen.

Alle gemeinsam hoffen aber auf eine Rückkehr zur Normalität. Mit Einschränkungen: "Das mit der Geduld dürfen wir gern beibehalten", sagt Claudio Spatz augenzwinkernd.