Von Olivia Kaiser

Mannheim. Mannheimer haben es mitunter nicht leicht, wenn sie ihre Adresse angeben müssen. So manche Internet-Bestellung kann für Bewohner der Quadrate kompliziert werden, wenn das Computersystem die Buchstabe-Zahl-Kombination im Adressfeld nicht erkennt. Doch nicht nur die Quadrate sorgen bei Auswärtigen für Staunen, auch die Straßennamen einer Wohnsiedlung im Stadtteil Waldhof sind eher außergewöhnlich: "Eigene Scholle" oder auch "Neue Heimat" heißen dort Straßen. Und es gibt Namen, die gerade jetzt in der Corona-Krise das Durchhaltevermögen anspornen und Zuversicht verbreiten.

Die Siedlung im Stadtteil Waldhof mit ihren außergewöhnlichen Straßennamen entstand in der Weimarer Republik. Foto: Gerold

Das dachte sich Paul Joyce aus Portsmouth in England. Der Germanist lehrt an der dortigen Universität und setzte vor Kurzem auf dem Kanal der Deutschfakultät der Uni einen Tweet ab, der Fotos der Straßenschilder "Zäher Wille", "Frischer Mut", "Große Ausdauer" und "Starke Hoffnung" beinhaltete. Durch Zufall sei er auf die Straßennamen gestoßen, erzählt Joyce bei einem Telefonat mit der RNZ.

German street names that point out what we'll need in the Coronavirus era pic.twitter.com/UHgNZxgzbl — German at Portsmouth (@GermanAtPompey) March 21, 2020

"Unser Twitterkanal soll den Studierenden das alltägliche Leben in Deutschland näherbringen. Als ich die Namen entdeckte, dachte ich, dass sie in Zeiten von Corona sehr gut dafür geeignet sind, Mut zu machen." Bereits kurze Zeit nach seinem Tweet bekam der Dozent zahlreiche positive Antworten – unter anderem auch aus Mannheim. Das freut Paul Joyce besonders. "Damit hätte ich nie gerechnet", sagt er.

Die Siedlung im Stadtteil Waldhof mit ihren außergewöhnlichen Straßennamen entstand in der Weimarer Republik. Foto: Gerold

In Mannheim war der Germanist noch nie. Wenn die Corona-Krise überwunden ist und man wieder frei reisen kann, will er das aber in jedem Fall nachholen und durch die Straßen spazieren, die er viral gehen ließ.

Aber woher kommen eigentlich diese Namen? Die Siedlungen im Osten des heutigen Stadtteils Waldhof entstanden Ende der 1920er- und in den 1930er-Jahren als sogenannte "Strumpfsiedlungen". Ulrich Nieß, der Direktor des Marchivums erklärt, was es damit auf sich hat: Die Siedlungen entstanden damals "in gemeinsamer Arbeit von einer eigens gegründeten Siedlungsgemeinschaft, die ihren Sparstrumpf opferte, um die Häuser in Eigenregie zu erstellen und dann untereinander zu verlosen".

Die Siedlung im Stadtteil Waldhof mit ihren außergewöhnlichen Straßennamen entstand in der Weimarer Republik. Foto: Gerold

Susanne Schlösser, Abteilungsleiterin des historischen Archivs des Marchivums, hat sich genauer mit der Namensgebung beschäftigt. "Die abstrakten Straßenbenennungen sollten den Siedlungsgedanken der neuen Bewohner würdigen, die sich in der Nähe der Firma Benz eine Existenz aufbauten", schrieb sie in einer Abhandlung, die auch die Neue Mannheimer Zeitung vom 1. Dezember 1932 zitiert: "Kleiner Anfang wurde die erste dieser Straßen benannt. Sie soll immer daran erinnern, wie mit kleinen Mitteln und unter mancherlei Schwierigkeiten das Werk der Siedlung zustande kam. Noch ist es nicht ganz vollendet, aber der kleine Anfang ist an sich bereits überwunden und im Frühjahr werden all die Häuschen vollendet und die Gärten angelegt sein."

Diesen Siedlungsgedanken griffen die Nationalsozialisten auf und schlachteten ihn propagandistisch ganz im Sinn der "Volksgemeinschaft" aus. Da es sich bei den Straßennamen aber nicht um NS-Sprachgebrauch handle, habe man sie nach 1945 nicht geändert und weitere Straßen in der selben Art benannt, berichtet Nieß und fügt hinzu: "Aktuell ist übrigens auch beim SWR eine 30-minütige Doku zum Waldhof in Arbeit, die im April gesendet wird und unter anderem auch dieses Thema aufgreift."