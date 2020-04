Ein geschlossenes Bekleidungsgeschäft in Mannheim. Foto: Uwe Anspach/dpa

Mannheim. (RNZ) Wenn am Montag die ersten Geschäfte mit maximal 800 Quadratmeter Verkaufsfläche öffnen, betrifft das laut Stadtverwaltung 1711 Betriebe, allein 632 befinden sich in den Quadraten. Auch einzelne Läden in Einkaufszentren wie Q6/Q7 dürfen wieder öffnen, wenn die Hygiene- und Arbeitsschutzvorschriften eingehalten werden.

Neben den bekannten Abstandsregelungen muss zum Beispiel auch dafür Sorge getragen werden, dass nur eine bestimmte Anzahl von Personen sich innerhalb der Verkaufsfläche aufhalten darf. Die Richtgröße liegt bei einer Person pro 20 Quadratmeter Verkaufsfläche, wobei in dieser Zahl die Mitarbeitenden enthalten sind. Zum Schutz der Mitarbeitenden müssen entsprechende Richtlinien und Gefährdungsbeurteilungen erarbeitet werden.

Lediglich der Buchhandel kann unabhängig von der Größe der Ladenfläche öffnen, ebenso Fahrradhändler und Autohäuser. Wein- und Spirituosenhändler dürfen öffnen, eine Verkostung darf aber nicht angeboten werden. Der Straßenverkauf ist für Eisdielenbesitzer wieder möglich. Es dürfen aber keine Tische und Stühle zum Verweilen und Eisessen vor Ort aufgestellt werden. Dasselbe gilt für Kuchenverkauf von Cafés. Nur der bereits jetzt schon zulässige mobile Handel ist erlaubt, wenn eine Sondernutzungserlaubnis bereits vorliegt.

Das Tragen von Masken in den Geschäften ist keine Pflicht, werde aber empfohlen, heißt es aus dem Rathaus. Die Polizei unterstützt die Stadt bei der Durchsetzung der Corona-Maßnahmen. Der Ordnungsdienst und das Gewerbeaufsichtsamt führen Kontrollen durch.