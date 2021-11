Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Mannheim. (RNZ) Dem Gesundheitsamt wurden bis Dienstagnachmittag 282 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 26.329.

Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim bestätigt einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim. Ein über 60 Jahre alter Mann verstarb in einem Mannheimer Krankenhaus. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 358 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Bislang gelten in Mannheim 21.216 Personen als genesen. Damit gibt es in Mannheim 4.755 akute Infektionsfälle.

Update: Dienstag, 30. November 2021, 18.09 Uhr

Drei weitere Covid-Patienten gestorben

Mannheim. (RNZ) Dem Gesundheitsamt wurden bis Montagnachmittag 118 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 26.047.

Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim bestätigt heute einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim. Eine über 80 Jahre alte Frau verstarb in einem Mannheimer Krankenhaus. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 357 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Bislang gelten in Mannheim 21.172 Personen als genesen. Damit gibt es in Mannheim 4.518 akute Infektionsfälle.

Fallzahlen vom Wochenende

Dem Gesundheitsamt wurden bis Samstagnachmittag 259 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöhte sich damit am Samstag auf insgesamt 25.838. Am Samstag galten in Mannheim 20.853 Personen als genesen. Damit gab es am Samstag in Mannheim 4.631 akute Infektionsfälle.

Dem Gesundheitsamt wurden bis Sonntagnachmittag 91 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöhte sich damit am Sonntag auf insgesamt 25.929. Am Sonntag galten in Mannheim 21.010 Personen als genesen. Damit gab es am Sonntag in Mannheim 4.563 akute Infektionsfälle.

Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim bestätigte am Sonntag zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim. Ein über 50 alter Mann und eine über 50 Jahre alte Frau verstarben in einem Mannheimer Krankenhaus.

Update: Montag, 29. November 2021, 18.37 Uhr

293 Neuinfektionen und drei weitere Todesfälle

Mannheim. (RNZ) Dem Gesundheitsamt wurden bis Freitagnachmittag 293 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 25.579.

Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim bestätigt heute drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim. Zwei über 80 Jahre alte Frauen und eine über 70 Jahre alte Frau verstarben in Mannheimer Krankenhäuser. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 354 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Bislang gelten in Mannheim 20.720 Personen als genesen. Damit gibt es in Mannheim 4.505 akute Infektionsfälle.

Impfen vor Ort: ohne Termin

Bei den kommenden Impfaktionen vor Ort gibt es die Möglichkeit, sich ohne Termin impfen zu lassen:

> Samstag, 27. November

Mannheim: 12 bis 17 Uhr: Rheinau, Quartiersmanagement, Relaisstr. 164

Mannheim: 12 bis 18 Uhr: Käfertal, Kulturhaus Käfertal (Weihnachtsmarkt), Gartenstraße 8, Impfbus

> Sonntag, 28. November

Mannheim: 12 bis 17 Uhr: SAP Arena (Adler-Heimspiel), Impfbus

Ladenburg: 10 bis 16 Uhr: Carl-Benz-Gymnasium, Realschulstraße 4, 68526 Ladenburg

> Montag, 29. November

Mannheim: 12 bis 18 Uhr: Neckarstadt-West, Bürgerhaus, Lutherstraße 15-17

Update: Freitag, 26. November 2021, 17.49 Uhr

379 Neuinfektionen

Mannheim. (RNZ) Dem Gesundheitsamt wurden bis Donnerstagnachmittag 379 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 25.286.

Bislang gelten in Mannheim 20.579 Personen als genesen. Damit gibt es in Mannheim 4.356 akute Infektionsfälle.

Update: Donnerstag, 25. November 2021, 17.11 Uhr

Zwei weitere Todesfälle

Mannheim. (RNZ) Dem Gesundheitsamt wurden bis Mittwochnachmittag 261 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 24.907.

Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim bestätigt heute zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim. Ein über 60 Jahre alter Mann und eine über 70 Jahre alte Frau verstarben in einem Mannheimer Krankenhaus. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 351 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Bislang gelten in Mannheim 20.539 Personen als genesen. Damit gibt es in Mannheim 4.017 akute Infektionsfälle.

Update: Mittwoch, 24. November 2021, 18.11 Uhr

Mannheim verschärft die Regeln ab sofort

Mannheim. (mün) Mit der neuen Corona-Verordnung in Baden-Württemberg treten auch verschärfte Regeln in Mannheim in Kraft. Bis auf die Grundversorgung gilt ab dem heutigen Mittwoch im Einzelhandel die 2G-Regel. Wer nicht geimpft oder nachweislich genesen ist, darf nicht mehr shoppen gehen. Der Besuch im Super- oder Drogeriemarkt oder beim Bäcker ist weiterhin kein Problem.

Außerdem gilt nachts zwischen 21 und 5 Uhr ein Ausgangsverbot für Nicht-Geimpfte oder Nicht-Genesene. Nur für triftige Gründe dürfen diese Menschen das Haus verlassen.

Hintergrund ist, dass die Inzidenz der Neu-Infektionen an 2 Tagen hintereinander bei über 500 liegt.

Update: Mittwoch, 24. November 2021, 09.27 Uhr

Über 80-Jähriger stirbt in Krankenhaus

Mannheim. (RNZ) 224 neue Infektionen meldet die Stadt am Dienstag. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 24.646.

Das Gesundheitsamt bestätigt heute einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim. Ein über 80 Jahre alter Mann verstarb in einem Mannheimer Krankenhaus. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 349 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Bislang gelten in Mannheim 20.506 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 3791 akute Infektionsfälle.

Update: Dienstag, 23. November 2021, 18.49 Uhr

Ab Dienstag Besuchsverbot in Krankenhäusern

Mannheim. (RNZ) Ab Dienstag, 23. November, gilt aus Infektionsschutzgründen in allen Mannheimer Krankenhäusern erneut ein allgemeines Besuchsverbot. Das haben Vertreter der Mannheimer Akut-Krankenhäuser in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt Mannheim vereinbart, wie die Universitätsmedizin mitteilt.

Wegen der deutlich gestiegenen Infektionszahlen mit dem Coronavirus sind Krankenbesuche am Universitätsklinikum, am Diako Mannheim und im Theresienkrankenhaus dann nicht mehr erlaubt. Auch bei ambulanten Terminen sind bis auf wenige Ausnahmen keine Begleitpersonen mehr zulässig.

Ausnahmen vom grundsätzlichen Besuchsverbot sind in besonderen Fällen möglich: Angehörige von Sterbenden und Schwerstkranken können nach Absprache mit dem behandelnden Arzt Zutritt erhalten. Bei Kindern ist pro Patient eine Begleitperson zugelassen, ebenso in der Notaufnahme sowie bei ambulanten Patienten mit körperlicher oder psychischer Beeinträchtigung. Auch bei Geburten ist weiterhin eine Begleitung durch eine nahestehende Person möglich. Für diese ausnahmsweise zugelassenen Besuche gilt die 3G-Regel: Geimpft, genesen oder mit dem Nachweis eines aktuellen negativen Corona-Tests.

175 weitere Corona-Infektionen wurden am Montag registriert. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 24.422.

Das Gesundheitsamt bestätigt hvier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim. Ein über 80 und ein über 70 Jahre alter Mann sowie ein über 50 Jahre alter Mann verstarben in Mannheimer Krankenhäusern, eine über 80 Jahre alte Frau verstarb in einer Mannheimer Pflegeeinrichtung. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 348 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Schon am Wochenede gab es zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim. Ein über 70 alter Mann verstarb in einem Mannheimer Krankenhaus, außerdem verstarb ein über 50 Jahre alter Mann.

Update: Montag, 22. November 2021, 15.28 Uhr

246 Neuinfektionen und ein weiterer Toter

Mannheim. (RNZ ) 246 neue Corona-Fälle teilt die Stadt am Freitag mit. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 23.921.

Das Gesundheitsamt bestätigt zudem einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim. Ein über 80 Jahre alter Mann verstarb in einem Mannheimer Krankenhaus. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 342 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Bislang gelten in Mannheim 20.171 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 3.408 akute Infektionsfälle.

Update: Freitag, 19. November 2021, 18.57 Uhr

Über 90-Jährige stirbt in einem Pflegeheim

Mannheim. (RNZ) 343 neu Fälle gibt es am Donnerstag. inder Stadt. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 23.675.

Das Gesundheitsamt bestätigt zudem einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim. Eine über 90 Jahre alte Frau verstarb in einem Mannheimer Pflegeheim. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 341 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Die Stadt Mannheim wird im Laufe der nächsten Woche ein Kommunales Impfzentrum im Rosengarten aufbauen und in Betrieb nehmen. Dieses Impfzentrum soll nach einigen Tagen von Terminfreiheit auf ein Terminvergabesystem umgestellt werden. Diese Termine werden allein Mannheimerinnen und Mannheimern für eine Erstimpfung oder über 70-Jährigen für eine Booster-Impfung vorbehalten sein.

Update: Donnerstag, 18. November 2021, 17.53 Uhr

Kita-Kinder müssen drei Mal pro Woche testen

Mannheim. (RNZ) 282 neue Corona-Fälle wurden am Mittwoch von der Stadt gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 23.332. Bislang gelten in Mannheim 19.994 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 2998 akute Infektionsfälle.

Laut einer neuen Allgemeinsverfügung, die ab dem 18. November gültig ist, müssen ungeimpfte Kinder nun drei Mal pro Woche einen negativen Corona-Test vorlegen, um Zutritt zu den Kitas der Stadt zu erhalten. Bei einer Anwesenheit von drei aufeinanderfolgenden Tagen im Kindergarten sind zwei Nachweise, bei einer Anwesenheit von ein bis zwei Tagen in Folge ein Nachweis vorzulegen.Ungeimpfte Beschäftigte in Kindertagesstätten müssen sich tägglich testen.

In die Stadtparks dürfen Besucher nur noch, wenn sie geimpft oder genesen sind. Ausgenommen sind Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre oder Personen, die sich aus medizinischen GRünden nicht impfen lassen können. Weiterhin gelten hier die Hygiene- und Abstandsregeln. Die automatischen Eingänge Fichtestraße und Unterer Luisenpark bleiben aufgrund der gesetzlichen 2G-Kontrollpflichten aktuell geschlossen. Offen sind die Eingänge Fernmeldeturm und Haupteingang.

Update: Mittwoch, 17. November 2021, 16.45 Uhr

237 Neuinfektionen und ein weiterer Todesfall

Mannheim. (RNZ) Dem Gesundheitsamt wurden bis Dienstagsnachmittag 237 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 23.050.

Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim bestätigt heute einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim. Ein über 80 Jahre alter Mann verstarb in einem Mannheimer Krankenhaus. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 340 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Bislang gelten in Mannheim 19.967 Personen als genesen. Damit gibt es in Mannheim 2743 akute Infektionsfälle.

Update: Dienstag, 16. November 2021, 18.29 Uhr

97 Neuinfektionen und ein weiterer Todesfall

Mannheim. (RNZ) Dem Gesundheitsamt wurden bis Montagnachmittag 97 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 22.813.

Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim bestätigt heute einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim. Eine über 90 Jahre alte Frau verstarb in einem Mannheimer Krankenhaus. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 339 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Bislang gelten in Mannheim 19.925 Personen als genesen. Damit gibt es in Mannheim 2.549 akute Infektionsfälle.

Fallzahlen vom Wochenende

Dem Gesundheitsamt wurden bis Samstag 157 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöhte sich damit am Samstag auf insgesamt 22.605. Am Samstag galten in Mannheim 19.780 Personen als genesen. Damit gab es am Samstag in Mannheim 2.487 akute Infektionsfälle.

Dem Gesundheitsamt wurden bis Sonntag 111 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöhte sich damit am Sonntag auf insgesamt 22.716. Am Sonntag galten in Mannheim 19.843 Personen als genesen. Damit gab es am Sonntag in Mannheim 2.535 akute Infektionsfälle.

Hier kann man sich gegen Covid-19 impfen lassen:

Mannheimer Bürger, die keinen Hausarzt haben, können sich auch am Universitätsklinikum impfen lassen: Dort sind im Impfpunkt in Haus 37, Ebene 1 (Eingang West, Nähe Friedrich-Ebert-Brücke) montags bis freitags, 8 bis 16.30 Uhr, nur nach vorheriger Terminvereinbarung Impfungen mit dem Vakzin von BioNTech/Pfizer möglich. Termine können vereinbart werden unter https://www.umm.de/impfpunkt.

Bei den kommenden Impfaktionen vor Ort gibt es die Möglichkeit, sich einfach und ohne Termin impfen zu lassen:

Dienstag, 16. November

> Mannheim: 12 bis 18 Uhr: Waldhof, Gemeinschaftszentrum Waldhof-Ost, Frohe Zuversicht 5-7, sowie 12 bis 18 Uhr: Sandhofen, Frankenthaler Str. 129, Impfbus

> Heidelberg: 14 bis 18 Uhr: Heidelberg, Chapel Bürgerzentrum Südstadt, Rheinstraße 12/4 (weitere Informationen: https://www.rhein-neckar-kreis.de/start/landratsamt/impfaktionen.html)

Mittwoch, 17. November

> 12 bis 18 Uhr: Vogelstang, Bürgerservice (Trausaal), Freiberger Ring 6, sowie 12 bis 18 Uhr: Neuostheim, Seckenheimer Landstraße 246, Impfbus

Donnerstag, 18. November

> Mannheim 13 bis 19 Uhr: SAP Arena, Löwen-Heimspiel, Impfbus

Freitag, 19. November

> 12 bis 18 Uhr: Rosengarten, Rosengartenplatz 2, Zugang über linken Glaskubus/ Vorplatz sowie 12 bis 18 Uhr: Marktplatz Mannheim, Impfbus

Samstag, 20. November

> 12 bis 17 Uhr: Rheinau, Quartiersmanagement, Relaisstr. 164, sowie 12 bis 18 Uhr: Seckenheim, Seckenheimer Hauptstraße 68 (Schloss)

Sonntag, 21. November

> 11 bis 17 Uhr: Carl-Benz-Stadion, SV-Waldhof-Heimspiel, Impfbus

Montag, 22. November

> 12 bis 18 Uhr: Neckarstadt-West, Bürgerhaus, Lutherstraße 15-17

Dienstag, 23. November

> 12 bis 18 Uhr: Waldhof, Gemeinschaftszentrum Waldhof-Ost, Frohe Zuversicht 5-7

> 12 bis 18 Uhr: Jobcenter / Nationaltheater, Hebelstraße, Impfbus

Mittwoch, 24. November

> 12 bis 18 Uhr: Vogelstang, Bürgerservice, Freiberger Ring 6

> 12 bis 18 Uhr: Jobcenter / Nationaltheater, Hebelstraße, Impfbus

Donnerstag, 25. November

> 12 bis 18 Uhr: Jungbuschhalle Plus X, Werftstraße 10

Freitag, 26. November

> 12 bis 18 Uhr: Marktplatz Mannheim, Impfbus

Samstag, 27. November

> 12 bis 17 Uhr: Rheinau, Quartiersmanagement, Relaisstr. 164

> 12 bis 18 Uhr: Käfertal, Kulturhaus Käfertal (Weihnachtsmarkt), Gartenstraße 8, Impfbus

Sonntag, 28. November

> 12 bis 17 Uhr: SAP Arena (Adler-Heimspiel), Impfbus

Für die Impfung vor Ort wird ein Personalausweis benötigt. Ebenso wird darum gebeten, die Krankenkassenkarte und den Impfpass (falls vorhanden) mitzubringen. Wer keinen Impfpass hat, erhält vor Ort eine Bescheinigung.

Es sind Impfungen für alle Menschen ab 12 Jahren möglich. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren müssen von einer erziehungsberechtigten Person begleitet werden. Für Impfungen in Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis informieren Sie sich bitte unter https://www.rhein-neckar-kreis.de/start/landratsamt/impfaktionen.html.

Es sind auch Drittimpfungen (sogenannte Auffrischungs- oder Boosterimpfungen) möglich. Weitere Informationen zur Auffrischungsimpfung sind auf der Kampagnenseite des Landes Baden-Württemberg zu finden: https://www.dranbleiben-bw.de/auffrischimpfung.

Update: Montag, 15. November 2021, 17.08 Uhr

Inzidenz steigt auf 375,2

Mannheim. (RNZ) Dem Gesundheitsamt Mannheim sind bis Freitagnachmittag 191 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 22.448. Das Landesgesundheitsamt (LGA) meldet für Mannheim eine Inzidenz von 375,2 (Donnerstag: 353,2).

Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim bestätigt heute drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim. Ein über 90 Jahre alter Mann und eine über 80 Jahre alte Frau verstarben in einem Mannheimer Krankenhaus. Ein über 70 Jahre alter Mann verstarb in einer Mannheimer Pflegeeinrichtung. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 338 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Update: Freitag, 12. November 2021, 18.06 Uhr

200 neue Fälle gemeldet

Mannheim. (RNZ) Dem Gesundheitsamt Mannheim sind bis Donnerstagnachmittag 200 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet worden. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 22.257. Die Inzidenz steigt laut Angaben des Landesgesundheitsamts (LGA) auf 353,2 (296,1).

Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim bestätigt heute zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim. Ein über 70 Jahre und ein über 60 Jahre alter Mann verstarben in Mannheimer Krankenhäusern. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 335 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Wo Impfungen möglich sind

Mannheimer, die keinen Hausarzt haben, können sich auch am Universitätsklinikum impfen lassen: Dort sind im Impfpunkt in Haus 37, Ebene 1 (Eingang West, Nähe Friedrich-Ebert-Brücke) montags bis freitags, 8 bis 16.30 Uhr, nach vorheriger Terminvereinbarung Erst- und Zweitimpfungen mit dem Vakzin von BioNTech/Pfizer möglich. Termine können hier vereinbart werden.

Eine Übersicht über laufende und kommende Impf-Aktionen in Mannheim finden Sie hier. Die Liste wird stetig aktualisiert.

Update: Donnerstag, 11. November 2021, 17.40 Uhr

247 neue Fälle gemeldet

Mannheim. (RNZ) Dem Gesundheitsamt Mannhein sind bis Mittwochnachmittag 247 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 22.057.

Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim bestätigt heute einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim. Ein über 50 Jahre alter Mann verstarb in einem Mannheimer Krankenhaus. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 333 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Wo Impfungen möglich sind

Mannheimer, die keinen Hausarzt haben, können sich auch am Universitätsklinikum impfen lassen: Dort sind im Impfpunkt in Haus 37, Ebene 1 (Eingang West, Nähe Friedrich-Ebert-Brücke) montags bis freitags, 8 bis 16.30 Uhr, nach vorheriger Terminvereinbarung Erst- und Zweitimpfungen mit dem Vakzin von BioNTech/Pfizer möglich. Termine können hier vereinbart werden.

Eine Übersicht über laufende und kommende Impf-Aktionen in Mannheim finden Sie hier. Die Liste wird stetig aktualisiert.

Update: Mittwoch, 10. November 2021, 17.40 Uhr

Inzidenz liegt bei 296,1

Mannheim. (RNZ) Dem Gesundheitsamt Mannheim sind bis Dienstagachmittag, 221 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 21.810. Die Inzidenz liegt laut Landesgesundheitsamt bei 296,1.

Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim bestätigt heute einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim. Ein über 70 Jahre alter Mann verstarb in einem Mannheimer Krankenhaus. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 332 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Wo Impfungen möglich sind

Mannheimer, die keinen Hausarzt haben, können sich auch am Universitätsklinikum impfen lassen: Dort sind im Impfpunkt in Haus 37, Ebene 1 (Eingang West, Nähe Friedrich-Ebert-Brücke) montags bis freitags, 8 bis 16.30 Uhr, nach vorheriger Terminvereinbarung Erst- und Zweitimpfungen mit dem Vakzin von BioNTech/Pfizer möglich. Termine können hier vereinbart werden.

Eine Übersicht über laufende und kommende Impf-Aktionen in Mannheim finden Sie hier. Die Liste wird stetig aktualisiert.

Update: Dienstag, 9. November 2021, 18.08 Uhr

112 Neuinfektionen und zwei Todesfälle

Mannheim. (RNZ) Dem Gesundheitsamt Mannheim sind bis heute Montagnachmittag 112 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet worden. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 21.589.

Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim bestätigt heute zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim. Ein über 70 Jahre alter Mann und eine über 80 Jahre alte Frau verstarben in einem Mannheimer Krankenhaus. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 331 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Wo Impfungen möglich sind

Mannheimer, die keinen Hausarzt haben, können sich auch am Universitätsklinikum impfen lassen: Dort sind im Impfpunkt in Haus 37, Ebene 1 (Eingang West, Nähe Friedrich-Ebert-Brücke) montags bis freitags, 8 bis 16.30 Uhr, nach vorheriger Terminvereinbarung Erst- und Zweitimpfungen mit dem Vakzin von BioNTech/Pfizer möglich. Termine können hier vereinbart werden.

Eine Übersicht über laufende und kommende Impf-Aktionen in Mannheim finden Sie hier. Die Liste wird stetig aktualisiert.

Update: Montag, 8. November 2021, 17.50 Uhr

129 Neuinfektionen und ein Todesfall

Mannheim. (RNZ/rl) Dem Gesundheitsamt Mannheim wurden bis Freitagnachmittag, 16 Uhr, insgsamt 129 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 21.297.

Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim bestätigt heute einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim. Eine über 90 Jahre alte Frau verstarb in einem Mannheimer Pflegeheim. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 329 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Bislang gelten in Mannheim 19.352 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 1616 akute Infektionsfälle.

Zahl der positiven Schnelltestungen

Im Zeitraum vom 25. Oktober bis zum 31. Oktober hat das Gesundheitsamt 42 Meldungen über positive Schnelltestungen bei Mannheimer Bürgern erhalten, davon liegt für 24 eine Bestätigung durch einen PCR-Test vor. Alle 24 Personen waren ohne Krankheitszeichen, wären ohne einen Schnelltest erst später oder gar nicht entdeckt worden. Durch die Nutzung von Schnelltests können Infizierte frühzeitig erkannt und mögliche Infektionsketten schnell unterbunden werden. Mit 24 Fällen machen diese über Schnelltests entdeckten Fälle gegenüber der Gesamtzahl in der 43. Kalenderwoche von 531 neuen positiven Fällen 4,5 Prozent aus.

Der Anteil unter den PCR-Bestätigten durch die positiven Schnelltestungen ist im Vergleich zu letzter Woche gesunken. Lag der Anteil in der vergangenen Kalenderwoche bei 5,7 Prozent, sind es in der aktuellen 4,5 Prozent. Schnelltestungen sind im Hinblick auf die Unterbrechung von Infektionsketten und die weitere Eindämmung des Infektionsgeschehens weiterhin sehr wichtig.

Von den insgesamt 531 positiven Fällen, die dem Gesundheitsamt in der 43. Kalenderwoche gemeldet wurden, sind 15 Fälle reiseassoziiert.

Von den insgesamt 531 positiven Fällen in der Kalenderwoche 43 sind 318 Fälle nicht geimpft, 12 Fälle waren einmal und 201 Fälle vollständig geimpft. Der mehrheitliche Anteil der Ungeimpften unter den Infizierten unterstreicht die Bedeutung der Impfung mit dem dadurch möglichen individuellen Schutz, insbesondere vor schweren Verläufen der Corona-Infektion.

Update: Freitag, 5. November 2021, 16.53 Uhr

Zwei weitere Tote - Infektionszahlen steigen schnell an

Mannheim. (RNZ) Dem Gesundheitsamt wurden bis Mittwochnachmittag insgesamt 157 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich damit auf 21.168.

Bislang gelten in Mannheim 19.291 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 1549 akute Infektionsfälle.

Das Gesundheitsamt bestätigt heute zwei weitere Todesfälle in Mannheim. Ein über 70 Jahre alter Mann verstarb und eine über 90 Jahre alte Frau verstarben in Mannheimer Kliniken. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 328 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Update: Donnerstag, 4. November 2021, 18.07 Uhr

Weiterer Todesfall wegen Covid-19

Mannheim. (RNZ) Dem Gesundheitsamt wurden bis Mittwochnachmittag insgesamt 112 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich damit auf 21.011.

Bislang gelten in Mannheim 19.232 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 1453 akute Infektionsfälle.

Ein Mann über 80 Jahre verstarb in einer Mannheimer Klinik. Damit erhöhte sich die Zahl der Todesfälle in Mannheim auf 326.

Update: Mittwoch, 3. November 2021, 17.14 Uhr

1369 akute Fälle am Dienstag

Mannheim. (RNZ) Dem Gesundheitsamt wurden bis Dienstagnachmittag insgesamt 52 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich damit auf 20.899.

Bislang gelten in Mannheim 19.205 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 1369 akute Infektionsfälle.

Dem Gesundheitsamt wurden bis Samstag 76 weitere Fälle und bis Sonntag 58 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet.

Ein Mann über 70 Jahre verstarb in einer Mannheimer Klinik. Damit erhöhte sich die Zahl der Todesfälle in Mannheim auf 324.

Update: Dienstag, 2. November 2021, 18.21 Uhr

245 Infizierte sind nicht geimpft

Mannheim. (RNZ) Dem Gesundheitsamt wurden bis Freitagnachmittag insgesamt 83 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich damit auf 20.682.

Bislang gelten in Mannheim 19.071 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 1288 akute Infektionsfälle.

Im Zeitraum vom 18. bis zum 24. Oktober 2021 hat das Gesundheitsamt 38 Meldungen über positive Schnelltestungen bei Mannheimer Bürgern erhalten. Davon liegt für 24 eine Bestätigung durch einen PCR-Test vor. Alle 24 Personen waren ohne Krankheitszeichen, wären ohne einen Schnelltest erst später oder gar nicht entdeckt worden, heißt es in einer MItteilung.

Unter den insgesamt 423 positiven Fällen, die dem Gesundheitsamt in der 42. Kalenderwoche gemeldet wurden, sind 11 Reiserückkehrer.

245 Infizierte sind nicht geimpft, 17 Personen waren einmal und 161 Fälle vollständig geimpft.

Update: Freitag, 29. Oktober 2021, 18.00 Uhr

Zwei Todesfälle und 93 Neu-Infektionen

Mannheim. (RNZ/rl) Dem Gesundheitsamt wurden bis Donnerstagnachmittag, 16 Uhr, insgesamt 93 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich damit auf 20.599.

Das Gesundheitsamt bestätigte zudem zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim. Zwei über 80 Jahre alte Frauen starben in einem Mannheimer Krankenhaus. Insgesamt starben seit Beginn der Pandemie 323 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Bislang gelten in Mannheim 19.010 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 1268 akute Infektionsfälle.

Update: Donnerstag, 28. Oktober 2021, 17 Uhr

Fünf Todesfälle und 90 Neu-Infektionen

Mannheim. (RNZ/rl) Dem Gesundheitsamt wurden bis Mittwochnachmittag, 16 Uhr, insgesamt 90 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl erhöht sich auf insgesamt 20.506.

Zudem wurden am Mittwoch fünf weitere Todesfälle bekannt: Eine über 90 Jahre alte Frau, eine über 80 Jahre alte Frau und ein über 80 Jahre alter Mann verstarben in einer Mannheimer Pflegeeinrichtung, eine über 90 Jahre alte Frau und eine über 80 Jahre alte Frau sind in einem Mannheimer Krankenhaus verstorben. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 321 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben

Bislang gelten in Mannheim 18.933 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 1252 akute Infektionsfälle.

Update: Mittwoch, 27. Oktober 2021, 17.35 Uhr

Inzidenz steigt auf 144

Mannheim. (RNZ) Das Landesgesundheitsamt (LGA) hat für Mannheim 88 Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz beträgt so am Dienstag 144.

Ein weiterer Todesfall wurde gemeldet. Damit steigt sie weiter von 140,1 am Montag.

Update: Dienstag, 26. Oktober 2021, 17.35 Uhr

42 neue Fälle am Montag

Mannheim. (RNZ) 42 neue Corona-Fälle gibt es am Montag. Das teilt die Stadt mit. . Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 20.327.

Bislang gelten in Mannheim 18.894 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 1118 akute Infektionsfälle.

Update: Montag, 25. Oktober 2021, 17.24 Uhr

Über-80-Jähriger Mann ist 315. Coronatoter

Mannheim.(RNZ) Dem Gesundheitsamt wurden bis Freitagnachmittag 63 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 29.164.

Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim bestätigt heute einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim. Ein über 80 Jahre alter Mann ist in einem Mannheimer Krankenhaus verstorben. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 315 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben

Bislang gelten in Mannheim 18.724 Personen als genesen. Damit gibt es in Mannheim 1.124 akute Infektionsfälle.

Zahl der positiven Schnelltestungen

Im Zeitraum vom 11. bis zum 17. Oktober (KW 41) hat das Gesundheitsamt 36 Meldungen über positive Schnelltestungen bei Mannheimer Bürgern erhalten, davon liegt für 26 eine Bestätigung durch einen PCR-Test vor. Alle 26 Personen waren ohne Krankheitszeichen, wären ohne einen Schnelltest erst später oder gar nicht entdeckt worden.

Mit 26 Fällen machen diese über Schnelltests entdeckten Fälle gegenüber 330 neuen positiven Fällen 7,9 Prozent aus. Insgesamt wurden in der 41. Kalenderwoche 7.202 Bürgertestungen vorgenommen.

Reiseassoziierte Fälle

Von den insgesamt 330 positiven Fällen, die dem Gesundheitsamt in der 41. Kalenderwoche gemeldet wurden, sind 17 Fälle reiseassoziiert.

Impfstatus

Von den insgesamt 330 positiven Fällen in der KW 41 sind 193 Fälle nicht geimpft, 19 Fälle waren einmal und 118 Fälle vollständig geimpft.

Impfen

Impfungen gegen SARS-CoV-2 werden auch bei niedergelassenen Ärzten angeboten. Mannheimer Bürger, die keinen Hausarzt haben, können sich auch am Universitätsklinikum impfen lassen: Dort sind im Impfpunkt in Haus 37, Ebene 1 (Eingang West, Nähe Friedrich-Ebert-Brücke) montags bis freitags, 8:00 bis 16:30 Uhr, nach vorheriger Terminvereinbarung Erst- und Zweitimpfungen mit dem Vakzin von BioNTech/Pfizer möglich. Termine können vereinbart werden unter www.umm.de/impfpunkt.

Impfbus-Einsätze

Bei den kommenden Impfbus-Einsätzen gibt es die Möglichkeit, sich einfach und ohne Termin im mobilen Impfbus impfen zu lassen:

> Samstag, 23. Oktober, von 11.30 bis 15 Uhr, SV-Waldhof-Heimspiel, Carl-Benz-Stadion

> Sonntag, 24. Oktober, von 12 bis 18 Uhr, Haupteingang Luisenpark

> Montag, 25. Oktober, und Dienstag, 26. Oktober, jeweils von 12 bis 18 Uhr, Wohlgelegen, Friedrich-Ebert-Straße 100

> Mittwoch, 27. Oktober, 15.30 bis 19 Uhr, SV-Waldhof-Heimspiel, Carl-Benz-Stadion

> Donnerstag, 28. Oktober, 17 bis 20.30 Uhr, Löwen-Heimspiel, SAP Arena

> Freitag, 29. Oktober, 14 bis 18 Uhr, Schönau, Kerschensteiner Gemeinschaftsschule, Sonderburger Straße/Einmündung Lilienthalstraße

> Samstag, 30. Oktober, 12 bis 17 Uhr, Seckenheim, Seckenheimer Hauptstraße 68 (Schloss)

> Sonntag, 31. Oktober, 14 bis 16.30 Uhr, Adler-Mannheim-Heimspiel, SAP Arena

Für die Impfung vor Ort wird ein Personalausweis benötigt. Ebenso wird darum gebeten, die Krankenkassenkarte und den Impfpass (falls vorhanden) mitzubringen. Wer keinen Impfpass hat, erhält vor Ort eine Bescheinigung.

Es sind Impfungen für alle Menschen ab 12 Jahren möglich. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren müssen von einer erziehungsberechtigten Person begleitet werden. Geimpft wird mit dem Impfstoff von Biontech, Moderna (Zweitimpfungen) und Johnson&Johnson. Im Falle einer Erstimpfung kann für die Zweitimpfung ein Termin bei der Hausarztpraxis bzw. einem niedergelassenen Arzt vereinbart werden.

Mobiles Corona-Impfteam in der Neckarstadt-West auch am Montag 25.10.

Von Donnerstag, 21. Oktober, bis Samstag, 23. Oktober, sowie am Montag, 25. Oktober, ist das mobile Impfteam im Bürgerhaus in der Neckarstadt-West (Lutherstraße 15, 68169 Mannheim) im Einsatz. Donnerstag, Freitag und Montag wird jeweils von 12 bis 18 Uhr geimpft, am Samstag von 12 bis 17 Uhr. Die Impfungen finden ohne Termin statt. Geimpft wird mit dem Impfstoff von Biontech und Johnson&Johnson.

Update: Freitag, 22. Oktober 2021, 16.43 Uhr

56 weitere Corona-Fälle

Mannheim. (RNZ) Dem Gesundheitsamt wurden bis Donnerstagnachmittag (16 Uhr) 56 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 20.101.

Bislang gelten in Mannheim 18.662 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 1125 akute Infektionsfälle.

Update: Donnerstag, 21. Oktober 2021, 19 Uhr

Mannheim. (oka) "Nicht besorgniserregend, sondern im erwartbaren Rahmen" hat Peter Schäfer, der Leiter des Gesundheitsamts, das Pandemiegeschehen an den Schulen am Dienstag in der Sitzung des Hauptausschusses bezeichnet. Derzeit habe man 102 Fälle von Covid-19 an Mannheimer Schulen, Lehrkräfte und sonstiges Personal miteingerechnet. 24 Klassen sind betroffen. Bei etwa 80 Schulen im Stadtgebiet und dem Umstand, dass Kinder unter zwölf Jahren nicht geimpft sind, sei dies nicht verwunderlich. In fünf Klassen gebe es ein "relevantes Ausbruchsgeschehen" von fünf oder mehr Fällen. Dort gelte wieder die Maskenpflicht im Unterricht, die Kinder werden an fünf aufeinanderfolgenden Tagen getestet.

Das Pandemiegeschehen im Stadtgebiet sei derzeit einigermaßen stabil, berichtete Schäfer. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg am Dienstag bei 77 neuen Fällen auf 118. Dafür ist die Zahl der Menschen gesunken, die im Krankenhaus aufgrund ihrer Covid-19-Erkrankung behandelt werden. "Derzeit befinden sich acht Patienten auf der Intensiv- und 13 auf einer Isolierstation", so Schäfer.

Oberbürgermeister Peter Kurz verwies auf die seit dem 15. Oktober geltende Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg, die besagt, dass bei Veranstaltungen die Maskenpflicht entfallen kann, wenn die 2 G-Regel angewendet wird. "Diese Option richtet sich an die Veranstalter und ist nicht als Teil der Impfkampagne zu sehen", betonte Kurz. Die 2 G-Regel sei auch für die Weihnachtsmärkte und den Neujahrsempfang eine Option. Allerdings müsse man noch die rechtlichen Rahmenbedingungen ausloten.

Update: Mittwoch, 20. Oktober 2021, 19.43 Uhr

Mannheim. (RNZ/rl) Dem Gesundheitsamt wurden bis Mittwochnachmittag (16 Uhr) 73 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 20.045.

Bislang gelten in Mannheim 18.589 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 1142 akute Infektionsfälle.

Nationaltheater Mannheim – 2G-Regel ab 1. November

Aufgrund der neuen Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg vom 15. Oktober und dem dort vorgesehenen 2G-Optionsmodell entfällt am Nationaltheater Mannheim ab dem 1. November die Maskenpflicht durch die Umsetzung der 2G-Regel. Mehr dazu lesen Sie hier.

Impfangebot im Universitätsklinikum

Die Impfzentren in Baden-Württemberg haben planmäßig am 30. September ihren Betrieb eingestellt. Zu diesem Termin sind die Corona-Impfungen in die Regelversorgung übergegangen – Impfungen gegen SARS-CoV-2 werden also weiter bei niedergelassenen Ärzten angeboten.

Mannheimer Bürger, die keinen Hausarzt haben, können sich auch am Universitätsklinikum impfen lassen: Dort sind im Impfpunkt in Haus 37, Ebene 1 (Eingang West, Nähe Friedrich-Ebert-Brücke) montags bis freitags, 8:00 bis 16:30 Uhr, nach vorheriger Terminvereinbarung Erst- und Zweitimpfungen mit dem Vakzin von BioNTech/Pfizer möglich. Termine können vereinbart werden unter www.umm.de/impfpunkt.

Der Impfpunkt ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen: Die Haltestelle "Universitätsklinikum" (Stadtbahnlinien 2, 4/4a, 5/5a, 7, 15) liegt nur etwa 200 Meter vom Eingang West entfernt. Für PKWs stehen kostenpflichtige Parkplätze in der Tiefgarage am Neckar zur Verfügung.

Mobiles Corona-Impfteam

Eine Übersicht über laufende und kommende Impf-Aktionen in Mannheim finden Sie hier: www.mannheim.de/impfaktionen. Die Liste wird stetig aktualisiert.

Update: Mittwoch, 20. Oktober 2021, 18.45 Uhr

77 weitere Corona-Fälle

Mannheim. (RNZ/rl) Dem Gesundheitsamt wurden bis Dienstagnachmittag, 16 Uhr, insgesamt 77 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich damit auf 19.972.

Bislang gelten in Mannheim 18.574 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 1084 akute Infektionsfälle.

Johnson & Johnson-Geimpfte können Zweitimpfung bekommen

Nach einem Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz und einer entsprechenden Stellungnahme der Ständigen Impfkommission (Stiko) passt Baden-Württemberg seine Impf-Empfehlungen an. So können etwa Personen, die eine Corona-Schutzimpfung mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson erhalten haben, ab vier Wochen nach der verabreichten ersten Impfung eine Auffrischimpfung mit einem mRNA-Impfstoff von Biontech/Pfizer oder Moderna bekommen. Dadurch soll der Impfschutz verbessert werden. In Baden-Württemberg wurden Stand Mittwoch, 13. Oktober, 418.598 Menschen mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson geimpft.

Impfung gegen Coronavirus und Grippe zeitgleich möglich

Zudem können eine Impfung gegen das Coronavirus und gegen Grippe nun zeitgleich vorgenommen werden. Mit Blick auf die umfangreichen Daten zur Sicherheit und Verträglichkeit der in Deutschland zugelassenen Covid-19-Impfstoffe ist laut Stiko-Empfehlung generell kein Mindestabstand mehr zwischen einer Covid-19-Impfung und anderen Impfstoffen erforderlich.

Auch Personen ab 12 Jahren mit einer sogenannten schweren Immundefizienz, also einer Störung des Immunsystems, können ab sofort nach der vierten Woche nach Verabreichung der zweiten Impfstoffdosis eine dritte Impfung mit einem mRNA-Impfstoff erhalten. Bei dieser Gruppe besteht die Möglichkeit einer fehlenden Immunantwort und damit trotz verabreichter Impfungen kein ausreichender Schutz gegen Covid-19.

Daneben können sich in Baden-Württemberg bei individuellem Wunsch, nach sorgfältiger Nutzen-Risiko-Abwägung und ärztlicher Aufklärung auch weiterhin Menschen ab 60 Jahren ein drittes Mal gegen das Coronavirus impfen lassen. Hier sollte die Zweitimpfung jedoch mindestens sechs Monate zurückliegen.

Weitere Informationen zu den Auffrischimpfungen gibt es auf: https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de.

Update: Dienstag, 19. Oktober 2021, 17.15 Uhr

33 Neuinfektionen

Mannheim. (RNZ) Dem Gesundheitsamt wurden bis Montagnachmittag 33 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 19.895.

Bislang gelten in Mannheim 18.559 Personen als genesen. Damit gibt es in Mannheim 1.022 akute Infektionsfälle.

Impfbus-Einsätze bis Sonntag, 24. Oktober

Bei den kommenden Impfbus-Einsätzen gibt es die Möglichkeit, sich einfach und ohne Termin im mobilen Impfbus impfen zu lassen:

> Von Dienstag bis Donnerstag jeweils von 12 bis 18 Uhr, Sandhofen, Frankenthaler Str. 129, 68307 Mannheim

> Freitag von 12 bis 18 Uhr, Marktplatz

> Samstag von 11.30 bis 15 Uhr, vor dem SV-Waldhof-Spiel am Carl-Benz-Stadion

> Sonntag von 12 bis 18 Uhr, Haupteingang Luisenpark

Für die Impfung vor Ort wird ein Personalausweis benötigt. Ebenso wird darum gebeten, die Krankenkassenkarte und den Impfpass (falls vorhanden) mitzubringen. Wer keinen Impfpass hat, erhält vor Ort eine Bescheinigung.

Es sind Impfungen für alle Menschen ab 12 Jahren möglich. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren müssen von einer erziehungsberechtigten Person begleitet werden. Geimpft wird mit Biontech oder Johnson&Johnson (bitte beachten: Moderna ist in geringen Mengen nur für Zweitimpfungen vorhanden). Im Falle einer Erstimpfung kann für die Zweitimpfung ein Termin bei der Hausarztpraxis bzw. einem niedergelassenen Arzt vereinbart werden.

Mobiles Corona-Impfteam im Stadthaus N1 bis Mittwoch verlängert

Bis Mittwoch ist das mobile Impfteam im Stadthaus N1 im Einsatz. Am Dienstag wird von 12 bis 18 Uhr im Sitzungssaal 3 (1. OG) geimpft, am Mittwoch von 13 bis 19 Uhr in Raum 52/53 auf dem Podium. Die Impfungen finden ohne Termin statt. Geimpft wird mit dem Impfstoff von Biontech.

Update: Montag, 18. Oktober 2021, 16.44 Uhr

Inzidenz bleibt bei 107,5

Mannheim. (RNZ) In Mannheim hat das Landesgesundheitsamt (LGA) am Sonntag 28 neue Corona-Fälle gemeldet. Am Sonntag waren es 65.

Die Inzidenz bleibt damit laut LGA bei 107,5.

Update: Sonntag, 17. Oktober 2021, 17.36 Uhr

Inzidenz steigt auf 107,5

Mannheim. (RNZ) Für Mannheim hat das Landesgesundheitsamt (LGA) am Samstag 65 neue Corona-Fälle gemeldet. Am Freitag waren es 52.

Die Inzidenz steigt damit laut LGA von 97,2 auf 107,5.

Update: Samstag, 16. Oktober 2021, 17.05 Uhr

51 neue Fälle und eine weitere Corona-Tote

Mannheim. (RNZ) Die Stadt meldet 51 neue Corona-Fälle am Freitag. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 19.770.

Ebenso wird ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus bestätigt. Eine über 60 Jahre alte Frau ist in einem Mannheimer Krankenhaus verstorben. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 314 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Bislang gelten in Mannheim 18.426 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 1030 akute Infektionsfälle.

In der abgelaufenen Woche gab es 80 Meldungen zu positiven Schnelltests. Davon wurde bei 45 Leuten die Corona-Infektion per PCR-Test bestätigt. Alle 45 waren ohne Krankheitsanzeichen. Von insgesamt 319 neuen Fällen in der letzten woche waren 16 auf Reisen zurückzuführen.

214 der 319 Neuinfektionen waren nicht geimpft, 9 Fälle einmal und 96 zweimal geimpft.

Update: Freitag, 15. Oktober 2021, 17.38 Uhr

66 Menschen neu infiziert

Mannheim. (RNZ) Die Stadt teilt am Donnerstagnachmittag (Stand: 16 Uhr) mit, dass es 66 weitere Corona-Fälle in der Stadt gibt. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 19.719. Bislang gelten in Mannheim 18.373 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 1033 akute Infektionsfälle.

Update: Donnerstag, 14. Oktober 2021, 16.59 Uhr

Über 50-jährige Frau stirbt in Klinik

Mannheim. (RNZ) Die Stadt meldet am Mittwochnachmittag (Stand: 16 Uhr) 44 neue Corona-Fälle. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 19.653. Außerdem bestätigt die Stadt, dass es einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit Corona gibt: Eine über 50 Jahre alte Frau ist demnach in einem Mannheimer Krankenhaus verstorben. Damit hat es insgesamt 313 Todesfälle in der Stadt seit Pandemiebeginn gegeben.

Bislang gelten in Mannheim 18.308 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 1032 akute Infektionsfälle.

Update: Mittwoch, 13. Oktober 2021, 16.42 Uhr

55 weitere Fälle in Mannheim gemeldet

Mannheim. (RNZ) Dem Gesundheitsamt wurden bis Dienstagnachmittag, 12. Oktober, 16 Uhr, insgesamt 55 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf 19.609. Bislang gelten in Mannheim 18.292 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 1005 akute Infektionsfälle.

Update: Dienstag, 12. Oktober 2021, 16.53 Uhr

22 weitere Corona-Fälle am Montag

Mannheim. (RNZ/rl) Dem Gesundheitsamt wurden bis Montagnachmittag, 16 Uhr, insgesamt 22 weitere Corona-Fälle gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich damit auf 19.554. Bislang gelten 18.277 Personen als genesen. Damit gibt es in Mannheim 965 akute Infektionsfälle.

Fallzahlen vom Wochenende

Bis Samstag (16 Uhr) wurden 35 weitere Corona-Fälle gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle erhöhte sich damit auf 19.506. Am Samstag galten 18.159 Personen als genesen. Damit gab es 1035 akute Infektionsfälle.

Bis Sonntag (16 Uhr) waren 26 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet worden. Die Zahl der bestätigten Fälle erhöhte sich damit auf 19.532. Am Sonntag galten in Mannheim 18.227 Personen als genesen. Damit gab es 993 akute Infektionsfälle.

Update: Montag, 11. Oktober 2021, 17.45 Uhr

Über 80-Jährige ist die 312. Corona-Tote

Mannheim. (RNZ) Die Stadt meldet am Freitag 47 neue Corona-Fälle. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 19.471.

Das Gesundheitsamt bestätigt zudem inen weiteren Todesfall. Eine über 80 Jahre alte Frau ist in einem Mannheimer Krankenhaus verstorben. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 312 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Bislang gelten in Mannheim 18.087 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 1072 akute Infektionsfälle.

In der vergangenen Woche wurden dem Gesundheitsamt 76 positive Sschnelltests gemeldet. Bei 39 Personen bestätigte ein PCR-Test die Infektion. Alle 39 hatten aber keinerlei Krankheitsanzeichen. Insgesamt wurden letzte Woche 55.847 Schnelltests vorgenommen.

Von insgesamt 330 neuen Corona-Fällen in der abgelaufenen Woche lassen sich zehn auf Reisen zurückführen. 216 der 330 Personen waren nicht geimpft, 17 einmal und 97 vollständig.

Eine Übersicht über laufende und kommende Impf-Aktionen in Mannheim finden Sie hier: www.mannheim.de/impfaktionen

Update: Freitag, 8. Oktober 2021, 16.35 Uhr

Zahl der akuten Fälle sinkt

Mannheim. (RNZ) Am Donnerstag werden seitens der Stadt 32 neue Corona-Fälle gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 19.424.

Bislang gelten in Mannheim 18.037 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 1076 akute Infektionsfälle.

Update: Donnerstag, 7. Oktober 2021, 16.58 Uhr

Über 1100 akute Infektionsfälle in der Stadt

Mannheim. (RNZ) Die Stadt meldet am Mittwoch 58 neue Infektionsfälle. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 19.392. Bislang gelten in Mannheim 17.922 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 1159 akute Infektionsfälle.

Update: Mittwoch, 6. Oktober 2021, 16.37 Uhr

1123 Infektionsfälle in Mannheim

Mannheim. (RNZ/rl) Dem Gesundheitsamt wurden bis Dienstagnachmittag, 16 Uhr, insgesamt 80 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf 19.334. Bislang gelten in Mannheim 17.900 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 1.123 akute Infektionsfälle.

Nach Schließung des Impfzentrums: Impfangebot im Universitätsklinikum

Die Impfzentren Baden-Württembergs haben am 30. September ihren Betrieb eingestellt. Seitdem sind die Corona-Impfungen in die Regelversorgung übergegangen: Impfungen werden weiter bei niedergelassenen Ärzten angeboten.

Wer keinen Hausarzt hat, kann sich auch am Universitätsklinikum impfen lassen: Dort sind im Impfpunkt in Haus 37, Ebene 1 (Eingang West, Nähe Friedrich-Ebert-Brücke) montags bis freitags, 8 bis 16.30 Uhr, (nach vorheriger Terminvereinbarung!) Erst- und Zweitimpfungen mit dem Vakzin von Biontech möglich. Termine können vereinbart werden unter www.umm.de/impfpunkt.

Der Impfpunkt ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen: Die Haltestelle "Universitätsklinikum" (Stadtbahnlinien 2, 4/4a, 5/5a, 7, 15) liegt nur etwa 200 Meter vom Eingang West entfernt. Für Autos stehen kostenpflichtige Parkplätze in der Tiefgarage am Neckar zur Verfügung.

Auf der Internetseite der Kassenärztlichen Vereinigung BW über die Corona-Karte Baden-Württemberg (Adresse: https://www.kvbawue.de/index.php?id=1102) kann man zudem den Standort der nächstgelegenen Corona-Schwerpunktpraxis finden, um einen Zweitimpfungstermin zu vereinbaren.

Für die Terminvereinbarung ist es wichtig, dass der Mindestabstand zwischen Erst- und Zweitimpfung eingehalten wird und auch, dass Sie den Termin mindestens zwei Wochen vor der fälligen Impfung mit der Arztpraxis vereinbaren. Nur so kann die Arztpraxis die entsprechenden Impfstoffmengen bestellen und die Impftermine auch in Gruppen zusammenfassen, um den Verwurf von Impfstoff zu vermeiden.

Impfbus-Einsätze in dieser Woche

> Am Mittwoch und am Freitag (6. und 8. Oktober, jeweils von 9 bis 15.30 Uhr) steht der Impfbus in Neuostheim auf dem Parkplatz in der Seckenheimer Landstraße 246.

> Am Donnerstag und Samstag (7. und 9. Oktober, jeweils von 13 bis 19 Uhr) ist der Impfbus bei Fun&Food auf dem Neuen Messplatz im Einsatz.

> Am Sonntag (10. Oktober, von 14.30 bis 17 Uhr) wird vor dem Adler-Mannheim-Heimspiel an der SAP-Arena geimpft.

Für die Impfung vor Ort wird ein Personalausweis benötigt. Ebenso wird darum gebeten, die Krankenkassenkarte und den Impfpass (falls vorhanden) mitzubringen. Wer keinen Impfpass hat, erhält vor Ort eine Bescheinigung.

Es sind Impfungen für alle Menschen ab 12 Jahren möglich. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren müssen von einer erziehungsberechtigten Person begleitet werden. Geimpft wird mit Biontech oder Johnson & Johnson (bitte beachten: Moderna ist in geringen Mengen nur für Zweitimpfungen vorhanden). Im Falle einer Erstimpfung kann für die Zweitimpfung ein Termin bei der Hausarztpraxis oder einem niedergelassenen Arzt vereinbart werden.

Impfbus-Einsätze nächste Woche

> Am Montag und Dienstag (11. und 12. Oktober, jeweils von 9 bis 15.30 Uhr) steht der Impfbus auf der Vogelstang auf dem Parkplatz in der Spreewaldallee 44-50.

> Am Mittwoch (13. Oktober, 16 bis 19.30 Uhr) und am Sonntag (17. Oktober, 14 bis 16.30 Uhr) wird im Impfbus vor dem Adler-Mannheim-Heimspiel an der SAP-Arena geimpft.

> Am Donnerstag (14. Oktober, 13 bis 19 Uhr) ist der Impfbus bei Fun&Food auf dem Neuen Messplatz im Einsatz.

> Am Freitag (15. Oktober, 9 bis 14.30 Uhr) steht der Impfbus auf dem Marktplatz.

> Zudem steht der Impfbus am Samstag (16. Oktober, von 13 bis 19 Uhr) am Wasserturm.

Für die Impfung vor Ort wird ein Personalausweis benötigt. Ebenso wird darum gebeten, die Krankenkassenkarte und den Impfpass (falls vorhanden) mitzubringen. Wer keinen Impfpass hat, erhält vor Ort eine Bescheinigung.

Es sind Impfungen für alle Menschen ab 12 Jahren möglich. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren müssen von einer erziehungsberechtigten Person begleitet werden. Geimpft wird mit Biontech oder Johnson&Johnson (bitte beachten: Moderna ist in geringen Mengen nur für Zweitimpfungen vorhanden). Im Falle einer Erstimpfung kann für die Zweitimpfung ein Termin bei der Hausarztpraxis bzw. einem niedergelassenen Arzt vereinbart werden.

Eine Übersicht über laufende und kommende Impf-Aktionen in Mannheim finden Sie unter www.mannheim.de/impfaktionen. Die Liste wird stetig aktualisiert.

Update: Dienstag, 5. Oktober 2021, 16.30 Uhr

Mehr als 1000 akute Infektionsfälle

Mannheim. (RNZ) Die Stadt meldet am Montag 41 neue Corona-Fälle. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 19.254. Bislang gelten in Mannheim 17.859 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 1084 akute Infektionsfälle.

Am Wochenende hatte es insgesamt 72 weitere Infektionen gegebeben.

Auch in dieser Woche gibt es die Möglichkeit, sich ohne Termin im mobilen Impfbus impfen zu lassen. Am Montag und Dienstag, 4. und 5. Oktober, jeweils von 9 bis 15.30 Uhr steht der Impfbus in Neckarstadt-Ost/Wohlgelegen auf dem Parkplatz in der Friedrich Ebert-Straße 100. Am Mittwoch und am Freitag. 6. und 8. Oktober, jeweils von 9 bis 15.30 Uhr steht der Impfbus in Neuostheim auf dem Parkplatz in der Seckenheimer Landstraße 246. Am Donnerstag und Samstag, 7. und 9. Oktober, jeweils von 13 bis 19 Uhr ist der Impfbus beim Fun&Food auf dem Neuen Messplatz im Einsatz. Am Sonntag, 10. Oktober, von 14.30 bis 17 Uhr wird vor dem Adler-Mannheim-Heimspiel an der SAP-Arena geimpft.

Für die Impfung vor Ort wird ein Personalausweis benötigt. Ebenso wird darum gebeten, die Krankenkassenkarte und den Impfpass (falls vorhanden) mitzubringen. Wer keinen Impfpass hat, erhält vor Ort eine Bescheinigung.

Es sind Impfungen für alle Menschen ab 12 Jahren möglich. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren müssen von einer erziehungsberechtigten Person begleitet werden. Geimpft wird mit Biontech oder Johnson&Johnson (bitte beachten: Moderna ist in geringen Mengen nur für Zweitimpfungen vorhanden). Im Falle einer Erstimpfung kann für die Zweitimpfung ein Termin bei der Hausarztpraxis oder einem niedergelassenen Arzt vereinbart werden.

Update: Montag, 4. Oktober 2021, 17.05 Uhr

51 neue Fälle am Freitag gemeldet

Mannheim. (RNZ) Die Stadt meldet am Freitag 51 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 19.152. Bislang gelten in Mannheim 17.647 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 1194 akute Infektionsfälle.

Seit 27. Dezember 2020 wurden in Mannheim 314.947 Impfungen gegen das Coronavirus durchgeführt. Dabei handelt es sich um 160.773 Erstimpfungen, um 150.874 Zweitimpfungen und 3.300 Drittimpfungen. Die Zahlen beinhalten sowohl die Impfungen im Mannheimer Impfzentrum als auch die Impfungen der mobilen Impfteams.

In der vergangenen Woche gab es 175 Meldungen über positive Schnelltests. 54 wurden per PCR-Test bestätigt. Alle 54 Personen waren ohne Krankheitszeichen.

Von den insgesamt 302 positiven Fällen in der letzten Woche sind 20 Fälle reiseassoziiert, 224 der Personen waren nicht geimpft, 24 einmal und 54 vollständig geimpft.

Am Wochenende gibt es die Möglichkeit, sich einfach und ohne Termin im mobilen Impfbus impfen zu lassen. Am Samstag, 2. Oktober, ist der Impfbus von 13 bis 19 Uhr vor dem Eingang zum "Fun&Food" auf dem Neuen Messplatz im Einsatz. Am verkaufsoffenen Sonntag, 3. Oktober, wird von 12 bis 18 Uhr im Impfbus auf dem Marktplatz geimpft.

Für die Impfung vor Ort wird ein Personalausweis benötigt. Ebenso wird darum gebeten, die Krankenkassenkarte und den Impfpass (falls vorhanden) mitzubringen. Wer keinen Impfpass hat, erhält vor Ort eine Bescheinigung.

Es sind Impfungen für alle Menschen ab 12 Jahren möglich. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren müssen von einer erziehungsberechtigten Person begleitet werden. Geimpft wird mit Biontech oder Johnson&Johnson (bitte beachten: Moderna ist in geringen Mengen nur für Zweitimpfungen vorhanden). Im Falle einer Erstimpfung kann für die Zweitimpfung ein Termin bei der Hausarztpraxis bzw. einem niedergelassenen Arzt vereinbart werden.

Eine Übersicht über laufende und kommende Impf-Aktionen in Mannheim finden Sie hier: www.mannheim.de/impfaktionen.

Update: Freitag, 1. Oktober 2021, 16.13 Uhr

55 neue Infektionen und ein weiterer Todesfall

Mannheim. (RNZ) Die Stadt meldet am Donnerstag 55 weitere Fälle. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 19.101.

Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim bestätigt zudem einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim. Eine über 60 Jahre alte Frau ist in einem Mannheimer Krankenhaus verstorben. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 311 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Bislang gelten in Mannheim 17.581 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 1.209 akute Infektionsfälle.

Ab 1. Oktober gehen die Impfungen in die Regelversorgung über. Für eine Erst- oder Zweitimpfung können dann weiterhin Termine bei der Hausarztpraxis bzw. bei niedergelassenen Ärzten vereinbart werden. Gleiches gilt für die Auffrischungsimpfungen für besonders vulnerable Personen. Auch Betriebsarztimpfungen sind möglich. Die Stadt Mannheim prüft derzeit ein Impfangebot für Mannheimer, das über den 30. September hinausgeht.

Eine Übersicht über laufende und kommende Impf-Aktionen in Mannheim finden Sie hier: www.mannheim.de/impfaktionen. Die Liste wird stetig aktualisiert.

Update: Donnerstag, 30. September 2021, 18.00 Uhr

62 neue Coronafälle am Mittwoch

Mannheim. (RNZ) Dem Gesundheitsamt wurden bis Mittwochnachmittag 62 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 19.046.

Bislang gelten in Mannheim 17.492 Personen als genesen. Damit gibt es in Mannheim 1.244 akute Infektionsfälle.

Update: Mittwoch, 29. September 2021, 16.31 Uhr

85 Neuinfektionen am Dienstag gemeldet

Mannheim. (RNZ) Dem Gesundheitsamt wurden bis Dienstagnachmittag, 16 Uhr, insgesamt 85 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich auf 18.984.

Bislang gelten in Mannheim 17.466 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 1.208 akute Infektionsfälle.

Update: Dienstag, 28. September 2021, 16.45 Uhr

70 Neuinfektionen über das Wochenende

Mannheim. (RNZ) Dem Gesundheitsamt wurden bis Montagnachmittag 17 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 18.899.

Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim bestätigt heute einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim. Ein über 50 Jahre alter Mann ist in einem Mannheimer Krankenhaus verstorben. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 310 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Bislang gelten in Mannheim 17.420 Personen als genesen. Damit gibt es in Mannheim 1.169 akute Infektionsfälle.

Fallzahlen vom Wochenende

Dem Gesundheitsamt wurden bis Samstag 36 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöhte sich damit am Samstag auf insgesamt 18.865. Am Samstag galten in Mannheim 17.251 Personen als genesen. Damit gab es am Samstag in Mannheim 1.305 akute Infektionsfälle.

Dem Gesundheitsamt wurden bis Sonntag 17 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöhte sich damit am Sonntag auf insgesamt 18.882. Am Sonntag galten in Mannheim 17.339 Personen als genesen. Damit gab es am Sonntag in Mannheim 1.234 akute Infektionsfälle.

Update: Montag, 27. September 2021, 16.36 Uhr

53 weitere Fälle in der Stadt

Mannheim. (RNZ) 53 weitere Corona-Fälle meldet die Stadt am Freitag. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 18.829. Bislang gelten in Mannheim 17.187 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 1333 akute Infektionsfälle.

In Mannheim wurden seit Dezember 310.262 Impfungen durchgeführt. Dabei handelt es sich um 159.291 Erstimpfungen um 148.448 Zweitimpfungen und 2523 Drittimpfung.

In der vergangenen Woche gab es insgesamt 53.339 Schnelltests in Mannheim. Dem Gesundheitsamt wurden dabei 181 positive Tests gemeldet. Bei 73 bestätigte ein PCR-Test Corona. Alle 73 Menschen waren aber ohne Krankheitszeichen. Von insgesamt 397 Neuinfektionen in der vergangenen Woche hängen 67 mit Reisen zusammen.

304 der 397 Fälle waren nicht geimpft, 16 einmal und 77 zweimal.

Update: Freitag, 24. September 2021, 16.58 Uhr

In Kindergärten gilt Testpflicht für Ungeimpfte

Mannheim. (RNZ) Die Stadt meldet am Donnerstag 48 weitere Corona-Fälle. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 18.776. Bislang gelten in Mannheim 17.083 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 1384 akute Infektionsfälle.

Gemäß einer neuen Allgemeinverfügung müssen Kinder, die nicht "immunisiert" sind, wie die Stadt schreibt, auch weiterhin zwei negative Corona-Tests pro Woche vorlegen, falls sie die Kindergärten besuchen wollen. Beschäftigte der Kitas, die nicht geimpft sind, müssen jeden Tag einen Corona-Test vorlegen.

Update: Donnerstag, 23. September 2021, 16.56 Uhr

67 neue Infektionen und ein weiterer Todesfall

Mannheim. (RNZ) Die Stadt meldet am Mittwoch 67 weitere Corona-Fälle. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 18.728.

Zudem bestätigt das Gesundheitsamt der Stadt einen weiteren Todesfall: Ein über 70 Jahre alter Mann ist demnach in einem Mannheimer Krankenhaus gestorben. Es ist der 309. Todesfall in der Quadratestadt insgesamt.

Bislang gelten in Mannheim 17.015 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 1404 akute Infektionsfälle.

Update: Mittwoch, 22. September 2021, 17.06 Uhr

Inzidenz sinkt auf 112,7

Mannheim. (RNZ) In Mannheim hat das Landesgesundheitsamt (LGA) am Dienstag 58 neue Fälle gemeldet. Am Montag waren es 23.

Die Inzidenz liegt laut LGA aktuell bei 112,7 (Vortag: 127,5).

Update: Dienstag, 21. September 2021, 19.10 Uhr

23 neue Fälle am Montag

Mannheim. (RNZ) 23 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion hat die Stadt am Montag gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 18.603. Bislang gelten in Mannheim 16.978 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 1.317 akute Infektionsfälle.

Das Impfzentrum Mannheim ist noch bis einschließlich 30. September geöffnet. Die Stadt empfiehlt, die Impfmöglichkeiten – ob im Impfzentrum oder bei einer mobilen Impfaktion – jetzt noch schnell zu nutzen, bevor der Betrieb danach planmäßig eingestellt wird.

Ab 1. Oktober gehen die Impfungen in die Regelversorgung über. Für eine Erst- oder Zweitimpfung können dann weiterhin Termine bei der Hausarztpraxis bzw. bei niedergelassenen Ärzten vereinbart werden. Gleiches gilt für die Auffrischungsimpfungen für besonders vulnerable Personen. Auch Betriebsarztimpfungen sind möglich. Die Stadt Mannheim prüft derzeit ein Impfangebot für Mannheimer, das über den 30. September hinausgeht.

Update: Montag, 20. September 2021, 17.16 Uhr

Inzidenz liegt bei 131,7

Mannheim. (RNZ) Für Mannheim meldet das Landesgesundheitsamt am Sonntag 15 Neuinfektionen. Am Samstag waren es 49.

Zudem wurde am Sonntag ein weiterer Todesfall registriert. Die Inzidenz sinkt von 144 auf 131,7.

Update: Sonntag, 19. September 2021, 16.47 Uhr

49 Neuinfektionen gemeldet

Mannheim. (RNZ) Für Mannheim hat das Landesgesundheitsamt am Samstag 49 Neuinfektionen gemeldet. Am Freitag waren es 62 Neuinfektionen.

Die Inzidenz steigt leicht von 143,4 auf 144,0.

Update: Samstag, 18. September 2021, 17.17 Uhr

62 Neuinfektionen gemeldet

Mannheim. (RNZ) Dem Gesundheitsamt wurden bis Freitagnachmittag, 62 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 18.521.

Bislang gelten in Mannheim 16.845 Personen als genesen. Damit gibt es in Mannheim 1.368 akute Infektionsfälle.

Zahl der positiven Schnelltestungen

Im Zeitraum vom 6. bis zum 12. September hat das Gesundheitsamt 110 Meldungen über positive Schnelltestungen bei Mannheimer Bürgern erhalten, davon liegt für 83 eine Bestätigung durch einen PCR-Test vor. Alle 83 Personen waren ohne Krankheitszeichen, wären ohne einen Schnelltest erst später oder gar nicht entdeckt worden.

Mit 83 Fällen machen diese über Schnelltests entdeckten Fälle gegenüber der Gesamtzahl in der 36. Kalenderwoche von 432 neuen positiven Fällen 19,2 Prozent aus. Insgesamt wurden in der 36. Kalenderwoche 49.491 Schnelltests vorgenommen.

Von den insgesamt 432 positiven Fällen, sind 85 Fälle reiseassoziiert.

Impfstatus

Von den insgesamt 432 positiven Fällen sind 326 Fälle nicht geimpft, 28 Fälle waren einmal und 78 Fälle vollständig geimpft.

In der Zeit vom 27.12.2020 bis zum 16.09.2021 wurden in Mannheim 305.925 Impfungen gegen das Coronavirus durchgeführt. Dabei handelt es sich um 157.858 Erstimpfungen, um 146.414 Zweitimpfungen und 1.653 Drittimpfungen. Die Zahlen beinhalten sowohl die Impfungen im Mannheimer Impfzentrum als auch die Impfungen der mobilen Impfteams.

Update: Freitag, 17. September 2021, 16.20 Uhr

71 neue Fälle

Mannheim. (RNZ) Dem Gesundheitsamt wurden bis Donnerstagnachmittag 71 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 18.459.

Bislang gelten in Mannheim 16.787 Personen als genesen. Damit gibt es in Mannheim 1.364 akute Infektionsfälle.

Update: Donnerstag, 16. September 2021, 17.32 Uhr

69 weitere Coronafälle

Mannheim. (RNZ) Dem Gesundheitsamt wurden bis Mittwochnachmittag 69 weitere Coronfälle gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 18.388.

Bislang gelten in Mannheim 16.702 Personen als genesen. Damit gibt es in Mannheim 1.378 akute Infektionsfälle.

Update: Mittwoch, 15. September 2021, 16.31 Uhr

103 neue Fälle gemeldet

Mannheim. (RNZ) Für Mannheim hat das Landesgesundheitsamt am Dienstag 103 Neuinfektionen gemeldet. Am Montag waren es 33. Die Inzidenz sinkt leicht auf 142,7 (143,7).

Update: Dienstag, 14. September 2021, 17.39 Uhr

Inzidenz steigt auf 143,7

Mannheim. (RNZ) Dem Landesgesundheitsamt sind am Montagnachmittag 33 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 18.219.

Die Inzidenz in Mannheim steigt auf 143,7 (Vortag: 141,6).

Update: Montag, 13. September 2021, 18.05 Uhr

Über 300.000 Impfungen in der Stadt

Mannheim. (RNZ) 70 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 18.085. Bislang gelten in Mannheim 16.574 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 1204 akute Infektionsfälle.

In der Zeit vom 27. Dezember bis zum 9. September (Stand: 21 Uhr) wurden in Mannheim 301.970 Impfungen gegen das Coronavirus durchgeführt. Dabei handelt es sich um 156.176 Erstimpfungen und um 144.722 Zweitimpfungen und 1072 Drittimpfungen. Die Zahlen beinhalten sowohl die Impfungen im Mannheimer Impfzentrum als auch die Impfungen der mobilen Impfteams.

Das Impfzentrum Mannheim bietet bis 30. September immer freitags und samstags als Sonderaktion Impfungen für alle ab 18 Jahren mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson an. Impfwillige können ohne Termin zwischen 11.30 Uhr und 19 Uhr ins Impfzentrum am Maimarktgelände kommen.

Auch von Montag bis Donnerstag besteht die Möglichkeit zur Impfung mit Johnson & Johnson ohne Termin – wenn jeweils fünf Personen zusammenkommen, die diesen Impfstoff wünschen, kann auch außerhalb der Sonderaktion eine Ampulle geöffnet werden.

Eine Übersicht über laufende und kommende Impf-Aktionen in Mannheim finden Sie hier: www.mannheim.de/impfaktionen

Update: Freitag, 10. September 2021, 17.20 Uhr

79 neue Infektionen am Donnerstag

Mannheim. (RNZ) 79 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion hat die Stadt am Donnerstag gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 18.051.

Bislang gelten in Mannheim 16.528 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 1180 akute Infektionsfälle.

Update: Donnerstag, 9. September 2021, 16.40 Uhr

51 weitere Covid-19-Fälle

Mannheim. (RNZ) Die Stadt meldet am Mittwoch 51 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 17.936. Bislang gelten in Mannheim 16.506 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 1123 akute Infektionsfälle.

Der mobile Impfbus wird am Montag, 13. September, am Kurzpfalz-Center auf dem Parkplatz zwischen Kurpfalz-Center und Bauhaus stehen. Geimpft wird ohne Termin von 9 bis 14.30 Uhr mit dem Impfstoff von Biontech. Im Falle einer Erstimpfung kann für die Zweitimpfung ein Termin bei der Hausarztpraxis bzw. einem niedergelassenen Arzt vereinbart werden.

Für die Impfung vor Ort wird ein Personalausweis benötigt. Ebenso wird darum gebeten, die Krankenkassenkarte und den Impfpass (falls vorhanden) mitzubringen. Wer keinen Impfpass hat, erhält vor Ort eine Bescheinigung.

Eine Übersicht über laufende und kommende Impf-Aktionen in Mannheim finden Sie hier: www.mannheim.de/impfaktionen

Update: Mittwoch, 8. September 2021, 17.17 Uhr

Gesundheitsamt-Chef will nicht nur auf die Inzidenz schauen

Mannheim. (dpa/lsw) Mannheim weist seit Tagen die höchste Corona-Ansteckungsrate auf. Nun hat der Leiter des Mannheimer Gesundheitsamtes, Peter Schäfer, dazu aufgerufen, die Zahl der Infektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche, die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, nicht mehr in den Mittelpunkt der Wahrnehmung zu rücken. "Lassen Sie uns nicht immer nur auf die Sieben-Tage-Inzidenz schauen, sondern auf die anderen Steuerungselemente", sagte Peter Schäfer dem Sender SWR. Als Beispiele nannte er Faktoren wie die Belegung der Krankenhäuser. Die hohe Inzidenz-Zahl in Mannheim mit Werten von zuletzt mehr als 160 sei nicht mehr so bedeutend, sagte Schäfer.

So sehen das auch der Bund und die Landesregierung. Wesentlicher Maßstab für zu ergreifende Maßnahmen soll nach dem geänderten Infektionsschutzgesetz die Zahl aufgenommener Corona-Patienten in den Kliniken je 100.000 Einwohner in sieben Tagen sein. Es sollen aber auch andere Indikatoren berücksichtigt werden, etwa die verfügbaren Intensivkapazitäten und die Zahl der Geimpften. Die Länder sollen dann selbst Schwellenwerte festsetzen.

Bisher sind im Bundesgesetz einheitliche Werte genannt, ab welcher Inzidenz die Länder oder Behörden vor Ort einschreiten sollen: ab 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen zum Beispiel mit "umfassenden Schutzmaßnahmen". Die landesweite Inzidenz beträgt derzeit 91,0.

Update: Mittwoch, 8. September 2021, 10.43 Uhr

1082 akute Infektionsfälle - Impfaktion am Wochenende

Mannheim. (RNZ) Dem Gesundheitsamt wurden bis zum Dienstagnachmittag 106 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 17.885.

Bislang gelten in Mannheim 16.496 Personen als genesen. Damit gibt es in Mannheim 1.082 akute Infektionsfälle.

Impfbus am Edeka-Center in Neuostheim am 10. und 11.September

Der mobile Impfbus wird am Freitag und Samstag am Edeka-Center in Neuostheim, Seckenheimer Landstraße 246, 68163 Mannheim, stehen. Geimpft wird ohne Termin jeweils von 9 bis 14.30 Uhr mit dem Impfstoff von Biontech. Im Falle einer Erstimpfung kann für die Zweitimpfung ein Termin bei der Hausarztpraxis oder einem niedergelassenen Arzt vereinbart werden.

Für die Impfung vor Ort wird ein Personalausweis benötigt. Ebenso wird darum gebeten, die Krankenkassenkarte und den Impfpass (falls vorhanden) mitzubringen. Wer keinen Impfpass hat, erhält vor Ort eine Bescheinigung.

Eine Übersicht über laufende und kommende Impf-Aktionen in Mannheim finden Sie hier: www.mannheim.de/impfaktionen. Die Liste wird stetig aktualisiert.

Die Mannheimer Hallenbäder öffnen wieder – Saisonstart am 13. September mit 3-G-Regelung

Die Freibadsaison endet am kommenden Wochenende. Am 13. September öffnen dann die Hallenbäder Herschelbad, Waldhof Ost und Gartenhallenbad Neckarau ihre Türen. Das Hallenbad Vogelstang wird eine Woche später, am 21. September, wieder geöffnet sein.

So ist der Zutritt zu den Hallenbädern entsprechend der aktuellen Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg nur für diejenigen möglich, die geimpft, genesen oder aktuell negativ getestet sind. Ausgenommen hiervon sind Kinder, die das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet haben, sowie Schulkinder.

Wie für die Freibadsaison müssen auch für die Hallenbäder vorab bis zu sieben Tage im Voraus Online-Tickets unter www.schwimmen-mannheim.de erworben werden. Diese gelten den ganzen Tag. Einzige Ausnahme bildet das Gartenhallenbad Neckarau, wo am Wochenende jeweils zwei Zeitslots angeboten werden, damit das Bad möglichst vielen Badegästen zur Verfügung steht.

Um Warteschlangen zu vermeiden, sollten beim Betreten des Bades die Eintrittskarte und der 3-G-Nachweis griffbereit sein. Im Eingangs- und Kassenbereich sowie im Nassbereich und auf den Toiletten gilt zudem die Maskenpflicht.

Update: Dienstag, 7. September 2021, 17.32 Uhr

Über 143.000 Mannheimer sind zweifach geimpft

Mannheim. (RNZ) Die Stadt meldet am Montag 28 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 17.779. Bislang gelten in Mannheim 16.473 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 999 akute Infektionsfälle.

In der Zeit vom 27. Dezember bis zum 2. September (Stand: 21 Uhr) wurden in Mannheim 298.167 Impfungen gegen das Coronavirus durchgeführt. Dabei handelt es sich um 154.652 Erstimpfungen um 143.180 Zweitimpfungen und 335 Drittimpfung. Die Zahlen beinhalten sowohl die Impfungen im Mannheimer Impfzentrum als auch die Impfungen der mobilen Impfteams.

Update: Montag, 6. September 2021, 18.34 Uhr

91 weitere Infektionen am Freitag

Mannheim. (RNZ) 91 weitere Fälle hat die Stadt am Freitag gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 17.633. Bislang gelten in Mannheim 16.378 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 948 akute Infektionsfälle.

Vom 23. August bis zum 29. August hat das Gesundheitsamt 91 Meldungen über positive Schnelltestungen bei Mannheimern erhalten, davon liegt für 44 eine Bestätigung durch einen PCR-Test vor. Alle 44 Personen waren ohne Krankheitszeichen, wären ohne einen Schnelltest erst später oder gar nicht entdeckt worden.

Von den insgesamt 309 positiven Fällen, die dem Gesundheitsamt in der 34. Kalenderwoche gemeldet wurden, hängen 113 mmit Reisen zusammen. 227 Fälle waren nicht geimpft, 22 Fälle waren einmal und 60 Fälle vollständig geimpft.

Eine Übersicht über laufende und kommende Impf-Aktionen in Mannheim finden Sie unter www.mannheim.de/impfaktionen.

Update: Freitag, 3. September 2021, 16.53 Uhr

51 weitere Fälle am Donnerstag

Mannheim. (RNZ) Die Stadt meldet am Donnerstag 51 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 17.542. Bislang gelten in Mannheim 16.355 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 880 akute Infektionsfälle.

Auffrischungsimpfungen im Impfzentrum: keine langen Wartezeiten

In Mannheim sind seit 1. September Auffrischungsimpfungen für berechtigte Personen ohne lange Wartezeiten möglich. Mit den Auffrischungsimpfungen soll sichergestellt werden, dass besonders vulnerable Personen, deren Zweitimpfung mindestens sechs Monate zurückliegt, auch weiterhin einen optimalen Impfschutz haben.

Wie für Erst- und Zweitimpfungen ist auch für die Auffrischungsimpfung kein Termin im Impfzentrum notwendig. Bis zum 30. September ist die Impfung im Mannheimer Impfzentrum einfach und spontan von Montag bis Samstag zwischen 11.30 und 19 Uhr möglich.

Das Impfzentrum ist noch bis 30. September geöffnet.

Update: Donnerstag, 2. September 2021, 18.05 Uhr

114 neue Fälle in der Stadt

Mannheim. (RNZ) 114 neue Infektions-Fälle meldet die Stadt am Mittwoch. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 17.491.

Bislang gelten in Mannheim 16.329 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 855 akute Infektionsfälle.

Die Inzidenz ist damit wieder dreistellig und beträgt 114,3.

Update: Mittwoch, 1. September 2021, 17.24 Uhr

