Mannheim. (RNZ) Die Stadt meldet am Freitag elf weitere Corona-Fälle. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 16.605.

Bislang gelten in Mannheim 16.066 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 235 akute Infektionsfälle.

In der Zeit vom 27.1 Dezember bis zum 5. August (Stand: 21 Uhr) wurden in Mannheim 281.741 Impfungen gegen das Coronavirus durchgeführt. Dabei handelt es sich um 147.415 Erstimpfungen und um 134.326 Zweitimpfungen.

Von den insgesamt 107 positiven Fällen, die dem Gesundheitsamt in der letzten Woche gemeldet wurden, sind 10 Fälle reiseassoziiert. 83 dieser Fälle waren nicht geimpft, acht Fälle waren einmal und 16 Fälle vollständig geimpft.

Bis Sonntag, 8. August, ist der Impfbus mit einem fachlich geschulten Impfteam in der Innenstadt unterwegs. Am Samstag, 7. August, steht der Bus von 11 bis 17 Uhr auf dem Friedrichsplatz vor dem Wasserturm. Am Sonntag wird von 9 bis 14.30 Uhr auf dem Marktplatz geimpft. Geimpft wird mit dem Impfstoff Moderna

Update: Freitag, 6. August 2021, 16.41 Uhr

Aktuell 228 Infektionen in der Stadt

Mannheim. (RNZ) Die Stadt meldet am Donnerstag zwölf weitere Corona-Fälle. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 16.594.

Bislang gelten in Mannheim 16.062 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 228 akute Infektionsfälle.

Update: Donnerstag, 5. August 2021, 16.56 Uhr

19 weitere Fälle - Mehrere Impfaktionen

Mannheim. (RNZ) Dem Gesundheitsamt wurden bis Mittwochnachmittag, 16 Uhr, insgesamt 19 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 16.582.

Bislang gelten in Mannheim 16.059 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 219 akute Infektionsfälle.

Impfzentrum: "Johnson & Johnson"-Sonderaktion ohne Termin

Das Impfzentrum Mannheim bietet in einer Sonderaktion Impfungen mit dem Impfstoff Johnson & Johnson an. Das Angebot richtet sich an alle ab 18 Jahren. Impfwillige können spontan und flexibel – ohne vorherige Terminvereinbarung – am Freitag und Samstag, 6./7. August, zwischen 11.30 und 19 Uhr ins Impfzentrum am Maimarktgelände kommen.

Bei diesem Vakzin erfolgt eine einmalige Impfung. Nach einem ärztlichen Beratungsgespräch im Impfzentrum können sich auch Unter-60-Jährige ab 18 Jahren mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson impfen lassen.

Die Aktion wird zunächst freitags und samstags wiederholt, solange Impfstoff von Johnson & Johnson dafür zur Verfügung steht. Unabhängig von der Sonderaktion mit Johnson & Johnson ist der Besuch des Impfzentrums auch weiterhin ohne Termin möglich (Öffnungszeiten: Montag bis Samstag, 11.30 bis 19 Uhr, sonntags geschlossen).

Impfangebot für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren

Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren können sich nach einem ausführlichen ärztlichen Aufklärungsgespräch im Mannheimer Impfzentrum impfen lassen. Alle unter 16-Jährigen benötigen die Begleitung eines oder einer Erziehungsberechtigten, um die erforderliche Einverständnis zur Impfung zu geben.

Impfbus in der Innenstadt

Bis zum kommenden Sonntag, 8. August, ist der Impfbus mit einem fachlich geschulten Impfteam in der Innenstadt unterwegs. Bis Freitag und am Sonntag wird von 9 bis 14.30 Uhr auf dem Marktplatz geimpft. Bitte beachten: Um am Samstag (7. August) die Uhrzeit für die Impfungen nach hinten zu verlängern, steht der Bus von 11 bis 17 Uhr auf dem Friedrichsplatz vor dem Wasserturm. Geimpft wird mit dem Impfstoff Moderna.

Mobile Corona-Impfteams: Erstimpfungen im Herzogenried

Bis Sonntag, 8. August, führt das Impfzentrum Mannheim Vor-Ort-Impfungen im Herzogenried durch. Die Impfungen werden von mobilen, fachlich geschulten Teams durchgeführt. Das Impfangebot dort richtet sich an alle Bewohnerinnen und Bewohner des Herzogenried über 18 Jahren. Geimpft wird mit dem Impfstoff Moderna.

Das Mobile Pop-up-Impfzentrum wird von 9 bis 14.30 Uhr im Quartiermanagement Herzogenried, am Brunnengarten 8, angeboten.

Für die Erstimpfungen vor Ort ist kein Termin notwendig. Die zweite Impfdosis erhalten Bewohnerinnen und Bewohner des Herzogenried im entsprechenden Zeitabstand ebenfalls vor Ort. Der Termin für die Zweitimpfung wird bei der Erstimpfung vergeben.

Mobile Corona-Impfteams für Zweitimpfungen in der Jungbuschhalle plus X

Bis Sonntag, 8. August, ist das Impfzentrum Mannheim für die Zweit-Impfungen im Jungbusch im Einsatz. Auch Erstimpfungen sind möglich. Die dazu nötige Zweitimpfung findet vier Wochen später ohne Termin im Impfzentrum auf dem Maimarktgelände statt.

Geimpft wird von 9 bis 14.30 Uhr mit dem Impfstoff Moderna. Die Impfenden werden gebeten, ihren Termin einzuhalten, um einen vollständigen Impfschutz zu erhalten. 14 Tage nach der Zweitimpfung gelten Personen als vollständig geimpft. Die Impfungen finden in der Jungbuschhalle plus X, Werftstraße 10, statt. Der Impfbus wird diesmal nicht im Jungbusch sein. Alle, die im Impfbus im Jungbusch ihre Erstimpfung erhalten haben, können für die Zweitimpfung in die Jungbuschhalle plus X kommen.

Mobile Corona-Impfteams: Erstimpfungen auf der Vogelstang

Von Montag bis Sonntag, 9. bis 15. August, führt das Impfzentrum Mannheim Vor-Ort-Impfungen auf der Vogelstang durch. Die Impfungen werden von mobilen, fachlich geschulten Teams durchgeführt. Das Impfangebot dort richtet sich an alle Bewohnerinnen und Bewohner der Vogelstang über 18 Jahren. Geimpft wird mit dem Impfstoff Moderna.

Das Mobile Pop-up-Impfzentrum wird ab Montag, 9. August, von 9.30 bis 14.30 Uhr im Vogelstang-Center (Glaspavillon im Erdgeschoss) Freiberger Ring 14, angeboten. Ab Dienstag, 10. August, sind die Impfungen dann bereits 30 Minuten früher ab 9 Uhr möglich.

Für die Erstimpfungen vor Ort ist kein Termin notwendig. Die zweite Impfdosis erhalten Bewohner der Vogelstang im entsprechenden Zeitabstand ebenfalls vor Ort. Der Termin für die Zweitimpfung wird bei der Erstimpfung vergeben.

Mobile Corona-Impfteams für Zweitimpfungen auf der Schönau

Von Montag bis Sonntag, 9. bis 15. August, ist das Impfzentrum Mannheim für die Zweit-Impfungen auf der Schönau im Einsatz. Auch Erstimpfungen sind möglich (Zweitimpfung vier Wochen später ohne Termin im Impfzentrum auf dem Maimarktgelände).

Geimpft wird von 9 bis 14.30 Uhr mit dem Impfstoff Moderna. Die Impflinge werden gebeten, ihren Termin einzuhalten, um einen vollständigen Impfschutz zu erhalten. 14 Tage nach der Zweitimpfung gelten Personen als vollständig geimpft. Die Impfungen finden im Siedlerheim, Bromberger Baumgang 6, statt. Der Impfbus steht im gleichen Zeitraum wieder auf dem Parkplatz an der Endhaltestelle in der Ortelsburger Straße.

Impfung im Impfzentrum auch ohne Termin

Impfungen im Mannheimer Impfzentrum sind auch ohne Termin möglich. Damit können Bürgerinnen und Bürger spontan und flexibel von Montag bis Samstag, 11.30 bis 19 Uhr (sonntags geschlossen) zur Impfung ins Impfzentrum kommen. Dies gilt sowohl für die Erst- als auch die Zweitimpfung. Bei der Zweitimpfung sind die Mindestabstände zwischen den beiden Impfungen einzuhalten (Biontech drei Wochen; Moderna und Astra-Zeneca/Moderna jeweils vier Wochen). Wer dennoch einen Termin vereinbaren möchte, kann sich unter www.mannheim.de/impfterminvergabe anmelden.

Update: Mittwoch, 4. August 2021, 17 Uhr

15 weitere Corona-Fälle

Mannheim. (RNZ) Dem Gesundheitsamt wurden bis Dienstagnachmittag, 16 Uhr, insgesamt 15 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf 16.563. Bislang gelten in Mannheim 16.058 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 201 akute Infektionsfälle.

Update: Dienstag, 3. August 2021, 17.15 Uhr

Mannheim. (RNZ) Die Stadt meldet am Montag sechs weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 16.548.

Bislang gelten in Mannheim 16.054 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 190 akute Infektionsfälle.

Update: Montag, 2. August 2021, 17 Uhr

Wieder neun Neuinfektionen in der Stadt

Mannheim. (RNZ) Dem Gesundheitsamt wurden bis Sonntagnachmittag 9 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 16.542.

Bislang gelten in Mannheim 16.049 Personen als genesen. Damit gibt es in Mannheim 189 akute Infektionsfälle.

Update: Sonntag, 1. August 2021, 16.15 Uhr

Neun Neuinfektionen in der Stadt

Mannheim. (RNZ) Dem Gesundheitsamt wurden bis Samstagnachmittag 9 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 16.533.

Bislang gelten in Mannheim 16.044 Personen als genesen. Damit gibt es in Mannheim 185 akute Infektionsfälle.

Update: Samstag, 31. Juli 2021, 17.15 Uhr

22 neue Infektionen in der Stadt

Mannheim. (RNZ) 22 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion wurden am Freitag gemeldet. Das teilt die Stadt mit. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 16.524.

Bislang gelten in Mannheim 16.042 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 178 akute Infektionsfälle.

In der Zeit vom 27. Dezember bis zum 29. Juli (Stand: 21 Uhr) wurden in Mannheim 277.189 Impfungen gegen das Coronavirus durchgeführt. Dabei handelt es sich um 146.200 Erstimpfungen und um 130.989 Zweitimpfungen.

Von den insgesamt 53 positiven Fällen, die dem Gesundheitsamt in der 29. Kalenderwoche gemeldet wurden, hängen 18 Fälle mit Reisen zusammen. Weiterhin sind 30 der 53 Fälle nicht geimpft, 13 Fälle waren einmal und zehn Fälle vollständig geimpft.

Update: Freitag, 30. Juli 2021, 17.29 Uhr

Impfaktion für Kinder und Jugendliche am Samstag

Mannheim. (RNZ) Dem Gesundheitsamt wurden bis Donnerstagnachmittag 20 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 16.502.

Bislang gelten in Mannheim 16.040 Personen als genesen. Damit gibt es in Mannheim 158 akute Infektionsfälle.

Nächtliches Alkoholverkaufs-, -konsum- und -mitführverbot im Jungbusch

Die Stadt Mannheim hat am 22. Juli ein zeitlich begrenztes Verbot zum Verkauf, Konsum, zum Mitführen von Alkohol sowie ein Lautsprecherverbot an Wochenenden für den Jungbusch erlassen. Nachdem gehäuft Beschwerden auch schon in der Zeit zwischen 22 und 24 Uhr auftraten, hat die Stadt nun eine neue Allgemeinverfügung erlassen.

So beginnt das Lautsprecherverbot freitags und samstags jeweils schon um 22 Uhr und endet um 6 Uhr des Folgetages. Die neuen Regelungen treten am morgigen Freitag in Kraft und sind vorerst bis zum 15. August befristet.

Impfangebot für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren

Am Samstag findet im Mannheimer Impfzentrum eine Sonderaktion zur Impfung von Kindern und Jugendlichen im Alter von 12 bis 17 Jahren statt. Interessierte können ohne Termin von 11.30 bis 19 Uhr ins Impfzentrum kommen und sich individuell von Ärztinnen und Ärzten des Impfzentrums beraten lassen.

12- bis 15-Jährige sollten in Begleitung eines oder einer Erziehungsberechtigten kommen, damit vor der Impfung vor Ort die erforderliche Einverständnis gegeben werden kann. Alle ab 16 Jahren dürfen die Einverständnis selbst geben, können sich aber ebenfalls von einer Person begleiten lassen.

Mit dem Angebot beteiligt sich das Impfzentrum Mannheim an der Aktion des Landes, bei er sich Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren und auch ihre Eltern in vielen Impfzentren in Baden-Württemberg ohne Termin impfen lassen können. Die Aktion soll ermöglichen, dass Kinder und Jugendliche, die dies wünschen, nach den Sommerferien mit der vollständigen Impfung in die Schule zurückzukehren können.

Unabhängig von der Sonderaktion können sich Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren nach einem ausführlichen ärztlichen Aufklärungsgespräch im Mannheimer Impfzentrum impfen lassen. Alle unter 16-Jährigen benötigen die Begleitung eines oder einer Erziehungsberechtigten, um die erforderliche Einverständnis zur Impfung zu geben.

Update: Donnerstag, 29. Juli 2021, 16.55 Uhr

"Filmriss"-Gäste sollen sich beim Gesundheitsamt melden

Mannheim. (RNZ) Dem Gesundheitsamt wurden bis Mittwochnachmittag 15 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 16.482.

Bislang gelten in Mannheim 16.032 Personen als genesen. Damit gibt es in Mannheim 139 akute Infektionsfälle.

Aufruf an Gäste der Bar "Filmriss" in Mannheim:

Personen, die am Freitag, 16. Juli, die Bar "Filmriss" besucht haben, sollen sich beim Gesundheitsamt melden!

Ein Gesundheitsamt aus der Metropolregion hat das Gesundheitsamt Mannheim darüber informiert, dass sich eine mit Corona infizierte Person in den Abend- bzw. Nachtstunden von Freitag, 16. Juli, auf Samstag, 17. Juli, in der Mannheimer Bar "Filmriss" im Quadrat I7 aufgehalten hat. Das Gesundheitsamt Mannheim stuft die Gäste, die zur gleichen Zeit die Bar besucht haben, als enge Kontaktpersonen ein.

Die Kontaktpersonennachverfolgung läuft, es muss jedoch davon ausgegangen werden, dass nur ein Teil der Besucher die Luca App genutzt hat. Abgesehen von den Daten über die Lucca-App konnten nicht alle Kontaktdaten, die schriftlich hinterlassen wurden, vollständig nachvollzogen werden. Deshalb appelliert das Gesundheitsamt Mannheim, sich unter der E-Mail-Adresse 58corona2@mannheim.de oder über die Hotline unter der Telefon-Nummer 0621-293 2253 unter Angabe der vollständigen und korrekten Kontaktdaten zu melden und sich umgehend testen zu lassen.

Der Leiter des Mannheimer Gesundheitsamts, Dr. Peter Schäfer, appelliert in diesem Zusammenhang dringend an die Mannheimer Veranstalter und Gastronomen, zur Kontaktdatenerfassung digitale Lösungen wie die Luca-App zu nutzen, da im Bedarfsfall das zeitaufwändige Auswerten von Papierbögen oder ein öffentlicher Aufruf entfällt und die Kontaktpersonen schnell informiert und weitere Maßnahmen eingeleitet werden können.

Update: Mittwoch, 28. Juli 2021, 17.19 Uhr

Vor dem Maimarkt-Event zum Impfen

Mannheim. (RNZ) Jeder, der eine Veranstaltung auf dem Maimarktgelände Mannheim besucht, kann sich ohne Termin spontan impfen lassen. Das gibt die MAHAB Mannheimer Hallenbetriebs-GmbH bekannt. Das Impfzentrum in der Maimarkthalle steht allen Veranstaltungsbesuchern ab 16 Jahren offen. Jugendliche zwischen 12 und 16 Jahren dürfen sich in Begleitung eines Elternteils impfen lassen.

Die Öffnungszeiten des Impfzentrums ab 1. August: Mo bis Sa: 11 bis 19 Uhr, So geschlossen

Mitzubringen sind der Personalausweis sowie, falls vorhanden, Krankenkassenkarte und Impfpass.

Weitere Infos und Veranstaltungskalender unter www.maimarktgelaende.de

Update: Mittwoch, 28. Juli 2021, 12.00 Uhr

16 neue Infektionen in der Stadt

Mannheim. (RNZ) Die Stadt meldet am Dienstag 16 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 16.467. Bislang gelten in Mannheim 16039 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 124 akute Infektionsfälle.

Update: Dienstag, 27. Juli 2021, 17.04 Uhr

Impfzentrum schließt sonntags

Mannheim. (RNZ) Die Stadt meldet am Montag sechs weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 16.451. Bislang gelten in Mannheim 16.039 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 108 akute Infektionsfälle.

Das Impfzentrum Mannheim geht zum Sonntag, 1. August, in den Einschichtbetrieb. Die Öffnungszeiten sind dann montags bis samstags von 11.30 bis 19 Uhr. Am 1. August wird das Impfzentrum damit zum ersten Mal seit Beginn der Impfungen sonntags geschlossen bleiben.

Personen, die einen Termin an einem Sonntag oder von Montag bis Samstag zwischen 8 und 11.30 Uhr vereinbart haben, werden gebeten, zu den neuen Öffnungszeiten ohne Termin ins Impfzentrum zu kommen. Das Impfzentrum hat bereits begonnen, mit den Betroffenen Kontakt aufzunehmen.

Weiterhin sind Impfungen im Mannheimer Impfzentrum auch ohne Termin möglich. Damit können Interessierte spontan und flexibel zu den ab 1. August gültigen Öffnungszeiten montags bis samstags von 11.30 bis 19 Uhr zur Impfung ins Impfzentrum kommen. Dies gilt sowohl für die Erst- als auch die Zweitimpfung. Bei der Zweitimpfung sind die Mindestabstände zwischen den beiden Impfungen einzuhalten (Biontech 3 Wochen; Moderna und AstraZeneca/Moderna jeweils 4 Wochen).

Öffnungszeiten – ohne Termin:

Bis 31. Juli: 8 bis 19 Uhr

Ab 1. August: Montag bis Samstag, 11.30 bis 19 Uhr, sonntags geschlossen

Update: Montag, 26. Juli 2021, 18.45 Uhr

