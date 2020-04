Gibt Schülern in ganz Deutschland vom heimischen Laptop aus Nachhilfe in Mathematik: Student Justus Wiesmüller. Foto: zg

Von Marco Partner

Mannheim. Entlastung für die Eltern, ein Mehrwert für Schüler und Studenten: Mit der Online-Plattform "Corona School" greifen Studenten jetzt beim Hausunterricht (Homeschooling) Familien unter die Arme. Per Video-Chat erhalten Schüler dabei kostenlos digitale Nachhilfe in Mathematik, Deutsch oder Physik.

Mit Justus Wiesmüller zählt auch ein Mannheimer Student zum Organisationsteam. Bundesweit führt der 21-Jährige derzeit passende Schüler und Studenten zusammen. Er selbst gibt Nachhilfeunterricht in Mathematik. "Nach all den Nachrichten über die Corona-Pandemie wollte ich etwas unternehmen, und helfen, um die Folgen der Krise abzumildern", erzählt der Student der Volkswirtschaftslehre.

Nicht nur die Schulen, auch die meisten Universitäten haben seit mehreren Wochen den Präsenz-Betrieb eingestellt. Wiesmüller war mitten im vierten Semester seines VWL-Bachelors, als die Hochschulen die Hörsäle und Seminarräume schlossen. Statt während der Kontaktsperre allein in der Studentenbude zu sitzen, fuhr er zu seinen Eltern nach Heilbronn. Durch Zufall hörte er von einem Freund aus Bonn, dass Studenten eine virtuelle Lernbetreuung auf die Beine stellen wollen. Er klinkte er sich in das Projekt ein.

Die Idee: Auf der einen Seite gibt es während der Schulschließung viele Schüler, die ihre Unterrichtsinhalte selbst oder mithilfe ihrer Eltern erarbeiten müssen. Auf der anderen Seite gibt es jetzt viele Studierende, die sich gern ehrenamtlich engagieren wollen. "Es gibt wirklich viele, die helfen möchten. Aber das 'Wie' und 'Wo', ist oft die Frage. Wenn es aber konkreter wird, ist es kein Problem", sagt Wiesmüller. Bei der "Corona School" wird es nun ganz konkret: Mehr als 5000 Schüler und 4000 Studenten haben sich bereits auf der Plattform angemeldet.

Bevor Studierende als Nachhilfelehrer eingesetzt werden, führt das Organisationsteam der "Corona School" ein Eignungsgespräch, um die fachliche Qualifikation, aber auch die persönliche Eigenschaft zu prüfen. Das Unterstützungsangebot umfasst alle Unterrichtsfächer. Besonders nachgefragt werden aktuell Mathematik, Englisch, Deutsch und Physik. "Meine Hauptaufgabe ist die Vermittlung, welcher Student passt zu welchem Schüler", sagt der 21-Jährige. Der jeweilige Ort spiele dabei keine Rolle. Ein Hamburger Student kann problemlos einem Neuntklässler aus München digitale Nachhilfe geben, sofern er dem Unterrichtsstoff gewachsen ist und die Internet-Verbindung leistungsfähig genug ist.

Wiesmüller selbst hat einen Fünftklässler als Tandempartner. Bei der ersten Stunde mit Till wurden auch die Eltern hinzugezogen, sodass eine Vertrauensbasis geschaffen wird. "Die Schüler brauchen etwas mehr Zeit, um mit dem neuen Angebot umzugehen", stellte er fest. Dann aber heißt es Bruchrechnung per Video-Chat. Justus Wiesmüller sitzt nicht nur wieder in seinem alten Kinderzimmer, sondern fühlt sich auch in die eigene Schulzeit zurückversetzt. Geld verlangt er wie die anderen Studenten für die spontane 1-zu-1-Betreuung nicht. Bei der "Corona School" ist alles ehrenamtlich.

Mittlerweile hat auch die Universität auf den digitalen Betrieb umgestellt. Von Heilbronn aus kann Justus Wiesmüller die virtuellen Vorlesungen seiner Dozenten in Mannheim per Stream mitverfolgen. "In Finanzwissenschaften haben wir bereits über das Maßnahmenpaket der Bundesregierung gesprochen", erklärt er. Bange um seine eigene Zukunft ist dem angehenden VWL-Akademiker nicht. "Aber die meisten Auswirkungen der Krise werden sich erst langfristig zeigen."

Mit Übungsblättern und digitalen Ökonometrie-Seminaren ist Wiesmüller derzeit wieder stark in den Uni-Prozess eingebunden. Auf den Nachhilfeunterricht mit Till möchte er dennoch nicht verzichten. In Zeiten des Abstandhaltens bieten die kleinen Brüche eben eine willkommene Ablenkung. Auch für die "großen" Schüler.

Info: www.corona-school.de