Von Gerhard Bühler

Mannheim. Den Gemeinderat hat Oberbürgermeister Peter Kurz bereits eingeschworen: Ihm zufolge bereitet sich die Quadratestadt auf eine neue Phase in der Bewältigung der Corona-Krise vor. Benötigt werden größere Unterkünfte, um betroffene Personengruppen unterzubringen und vom Rest der Bevölkerung vorübergehend zu isolieren. Dafür will die Stadt das Mercure-Hotel am Friedensplatz anmieten.

Die Lage in den Mannheimer Krankenhäusern scheint derzeit noch relativ entspannt. Allerdings könnte sich das bald ändern. "Wir werden nach Ostern wohl in eine neue Phase kommen", berichtete Kurz in seinem aktuellen Überblick zur Corona-Krise.

Nach den Maßnahmen zur Eindämmung der Kontakte werde es in der nächsten Phase um den Schutz und die Maßnahmen zur Quarantäne größerer Personengruppen gehen, so Kurz. Benötigt wird zum einen ein "Überlauf" für die Krankenhäuser für positiv getestete Menschen ohne oder mit nur leichten Symptomen, die in Quarantäne bleiben müssen. Ein Teil dieser Patienten habe einen Pflegebedarf. Diese könnten derzeit aber nicht zurück in ihre Pflegeheime. "Wir wollen ab nächster Woche Vorkehrungen treffen und dafür eine Hilfsklinik aufbauen", kündigte Kurz an. Geplant sei dafür das Mercure-Hotel am Friedensplatz. Hinzu kommt ein steigender Unterbringungsbedarf für die Gruppe der Wohnsitzlosen. Offenbar seien die Chancen, bei Bekannten "unterzuschlüpfen", derzeit ziemlich schlecht, meinte Kurz. Die Stadt suche deshalb eine einfache Unterbringungsmöglichkeit für nicht Infizierte ohne Quarantäne.

Wie Peter Schäfer, Leiter des Mannheimer Gesundheitsamts, berichtete, seien am Mittwoch erstmals zwei Patienten in Mannheim an den Folgen des Coronavirus gestorben. Beide Männer waren über 80 Jahre alt und hatten chronischen Vorerkrankungen. "Wir verzeichnen derzeit eine Verdoppelung der positiv Getesteten alle zehn Tage, das ist ein guter Wert", meinte Schäfer in Hinblick auf die zu erwartende Zahl von Intensivpatienten für die Kliniken.

Derzeit gebe es 20 Personen auf Infektionsstationen und fünf Mannheimer auf Intensivstationen, so Schäfer. Insgesamt stünden 150 Intensivbetten und 120 Beatmungsplätze zur Verfügung. "Wir sehen ein gewisses Abflachen der Kurve, aber keinen Rückgang. Für Entwarnung gibt es keinen Anlass", betonte Kurz. Sehnlich erwartet werde ein neuer Schnelltest, um die Zahl der Tests in der Stadt deutlich auszuweiten.