Von Wolf H. Goldschmitt

Mannheim. Englein schweben durch die Lüfte, aber auf der Erde ist die Hölle los. "Corteo", das unsterbliche Opus des Cirque du Soleil, zaubert eine kunterbunte, bisweilen schräge und gelegentlich anrührende Rahmenhandlung um den sterbenden Clown Mauro. In der Tradition eines Wanderzirkus bettet die Regie fantastische Artistik in das rund zweistündige Requiem für einen Quatschkopf. Immer wieder rollt ein lärmender Festumzug über die Bretter, skurrile Gestalten markieren Stationen im Leben des fröhlichen Faxenmachers.

Schon vor Beginn des opulenten Panoptikums staunen die Besucher. Die Bühne grüßt bei der Show nicht wie gewohnt vom Ende des Raumes. Sie steht inmitten einer verkleinerten SAP-Arena. Die Zuschauer sitzen in den Reihen vor und hinter der Drehbühne. Das Novum in der Mannheimer Eventhalle schafft ungeahnte Perspektiven auf das Geschehen. In manchen tumultartigen Momenten verliert man ab und an den Überblick.

Da segeln über den Köpfen himmlische Gestalten und am Sterbebett des Clowns herrscht Rush Hour. Das Verwirrende aber wird bald ganz normal, weil es eben perfekt gemacht ist. Auch die Vorhänge sind etwas Besonderes. Sie sind handbemalt und verleihen der Bühne ein prachtvolles Aussehen. Die Bauten geben dem Ganzen einen fast poetischen Rahmen. Auffällig: Im Vergleich zu den anderen Shows des Zirkusimperiums fällt auf, dass die Darsteller in "Corteo" kaum Schminke tragen, sich beinahe natürlich zeigen dürfen.

Auch das ist einmalig im Imperium des einstigen Straßenmusikers und heutigen Multimilliardärs Guy Laliberté: Die 2005 uraufgeführte Revue bleibt bislang die einzige, die nicht in einer Fantasiewelt und einem zeitlosen Zeitalter spielt. Geschrieben hat sie Daniele Finzi Pasca und damit eine wunderbar verspielte Melange aus Commedia dell’Arte, Fellini und modernen Zirkus in Bild und Sprache gesetzt.

Erstaunliche Körperkunst

Schalk Mauro selbst schwadroniert in vielen Sprachen. Sein Mischmasch aus Italienisch, Englisch, Französisch und der Sprache des jeweiligen Gastspielorts ist rührend. Sogar der Mannheimer Paradeplatz findet Erwähnung. Die ausgezeichneten Musiker und Sänger untermalen die zwei Dutzend Szenen mit italienischen Melodien. Tiere gibt es wie stets beim kanadischen Entertainment nicht zu bestaunen – außer einem verrückten Pferd, in dem zwei Künstler stecken.

Im Mittelpunkt stehen der Harlekin und sein pralles Leben voller schillernder Figuren. Die Kunst, mit dem Körper Erstaunliches zu vollbringen, wie es Reckturner, Stangenakrobaten oder Leiterkletterer beweisen, wird eher beiläufig ins Programm eingefügt. Alle großen Namen unter den 61 Bühnenkünstlern, die beim Zirkusfestival von Monte Carlo im Scheinwerferlicht stehen, bleiben bei der lebensbejahenden Abschiedszeremonie für einen Spaßvogel diskret im Hintergrund. Der Cirque du Soleil hebt auch bei "Corteo" – übersetzt Prozession – keine Stars hervor. Die Präsentation selbst ist die Berühmtheit.

Allein der donnernde Beifall der zufriedenen Gäste bestätigt den Ausnahmekönnern, die waghalsig am Kronleuchter schleudern, tollkühn auf die Wippe springen oder mit den Reifen zaubern, dass sie Spitzenklasse sind. Ein hochklassiger Act mündet nahtlos in den nächsten. Unterbrochen allerhöchstens von nostalgisch angehauchtem Humor. Am lautesten wird es im Saal bei einer Rambazamba-Fassung von "Romeo und Julia". Schier unzählige Spaßmacher, darunter zwei kleinwüchsige Künstler, erschüttern die Miniatur eines Rokokotheaters in ihren Grundfesten.

Wer Gespür hat für beste Akrobatik und Sinn für Komik mitbringt, wird seine helle Freude an der himmlischen Fantasiewelt haben. Und dass es "Corteo" auch im Paradies zu sehen gibt, darf bezweifelt werden. In Mannheim stehen bis Sonntag, 29. Dezember, noch vier Vorstellungen auf dem Programm.