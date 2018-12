Mannheim. (hwz) Comedy, Fantasie und Energie verspricht Roland Hofer, laut Programmheft der kleinste Mann der Welt, den Gästen im Circus Cristallo, der bis einschließlich 6. Januar auf dem Neuen Messplatz in Mannheim gastiert. Mit 1200 Sitzplätzen sicherlich nicht in einem der größten, mit 22 Metern jedoch einem der höchsten Zirkuszelte, die es laut Pressesprecher und Künstlerischem Berater Reto Hütter derzeit gibt.

Das ist nicht die einzige Besonderheit. Denn der Circus Cristallo ist eine Neugründung von Amando Frank und seinem Geschäftspartner Alex Ramin speziell für die "Magisch funkelnde Weihnachtsshow". Eine Show mit vielen Lichteffekten, Musik, Akrobatik und Clownerie und (fast) ohne Tiere.

Der Weihnachtszirkus in Mannheim - Die Fotogalerie











































































"Wir wollen den traditionellen Zirkus weiterentwickeln und neue Akzente setzen", so Hütter und erzählt, dass Zirkusdirektor Frank sieben Jahre lang nicht mehr auf dem Rola-Rola gestanden hatte, auf dem er jetzt in der Manege sicher balanciert und Seilsprünge vollführt. In den Adern des Bauunternehmers aus Worms fließt immer noch genug Artistenblut, um mit dem Circus Cristallo neue Wege zu gehen, um ihn als Weihnachtszirkus fest in Mannheim zu etablieren.

In diese Idee haben er und Mitproduzent Ramin eine halbe Million Euro investiert. Der Löwenanteil der Summe steckt laut Hütter in Zelt, Sitzeinrichtung und Technik. Zelt und Vorraum wirken modern und gemütlich zugleich. Die Zuschauer sitzen dicht dran und können das Geschehen aus nächster Nähe gut beobachten.

Am glitzernden Kronleuchter zeigt sich Franks Ehefrau Ninja in luftiger Höhe als ebenso elegante Akrobatin wie am Boden mit den Hula-Hoop-Reifen. Weitaus höher noch vollführen "Flying Regio" über den Köpfen der Zuschauer ihre waghalsigen Sprünge, darunter den dreifachen Salto Mortale. Der Spanier Toni Tonito und seine 13 und 18 Jahre alten Söhne geben als Clownsfamilie lustige Einlagen, beziehen auf charmante Weise das Publikum mit ein und sind dafür verantwortlich, dass doch noch ein Dromedar der besonderen Art durch die Manege trabt.

Echt sind hingegen die Frettchen, die Annaliah Slalom durch (leere) Sektgläser wuseln oder auf einem Balken balancieren lässt. Auch ihre Katzendressur ist vergnüglich anzuschauen, gerade weil die Tiere trotz Leckerli durchaus ihren eigenen Kopf haben und die Dompteuse sie mit einem Augenzwinkern gewähren lässt. Mit der aus Sofia stammenden Christina Kostova haben die Cristallo-Macher eine Akrobatin verpflichtet, die die Equilibristik perfekt und ausdrucksvoll beherrscht.

Während das Showballett aus der Ukraine eine etwas längere Tanzeinlage als zuvor gibt, wird die große Kugel aufgebaut. Die "Globe auf Speed", in der kurz darauf bis zu drei Motorradfahrer mit ihren Maschinen in atemberaubendem Tempo Kreise und Loopings fahren. Dem Publikum gefällt’s, und so gibt es am Ende der einschließlich Pause gut zweistündigen Show reichlich Applaus für die Artisten.

"Mit dem Publikumsinteresse bisher sind wir zufrieden. Insbesondere die Nachmittagsvorstellungen sind sehr gut besucht", so Hütter und sieht das Konzept bestätigt, mit dem Programm insbesondere Familien und junge Erwachsene anzusprechen. Doch es seien auch Gäste von weiter her ganz gezielt gekommen, weil sie einen Zirkus ohne Großtiere und mit einem etwas anderen Programm erleben wollten.

Info: Tickets sind über die Hotline 0160/5109436 sowie von 12 bis 19 Uhr an der Zirkuskasse erhältlich. Die Nachmittagsvorstellung beginnt um 15, die Abendvorstellung um 19 Uhr.