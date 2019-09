Von Stefan Otto

Mannheim. Der junge Comedian Chris Tall macht gerne "Witze über alles und jeden". Niemand soll ausgegrenzt werden, das gemeinsame Lachen verbinden. Er beschwört die Gemeinschaft und die Familie und knöpft sich nacheinander beide Elternteile vor. Nach "Selfie von Mutti!", seinem letzten Programm, heißt es nun: "Und jetzt ist Papa dran!" 7500 Besucher sehen die Show in der Mannheimer SAP-Arena. Die großen "Fridays for Future"-Demonstrationen am Vorabend bedacht der 28-Jährige mit einer hübsch doppeldeutigen Bemerkung: "Heute rennen sie alle los und morgen kräht kein Hahn mehr danach."

"Versetzung gefährdet!", hieß sein erstes Programm, mit dem Chris Tall noch vor vier Jahren vor nur 50 Zuschauern im kleinen Mannheimer Schatzkistl auftrat. Damals verhandelte er seine pubertäre Leidenszeit als Schüler, erste scheue Beziehungskonflikte, die intensive Auseinandersetzung mit Mädchen, Mitschülern, Lehrern und vor allem mit sich selbst als etwas pummeliger Zeitgenosse. Mit "Selfie von Mutti!" über die Peinlichkeiten, mit denen uncoole Eltern ihre Kinder von einer Verlegenheit in die andere stürzen, spielte der Hamburger bereits in den großen Sportarenen, darunter 2017 vor 8000 Zuschauern in Mannheim. Dabei teilte er provokativ und bisweilen derbe aus, mahnte aber auch immer wieder Ehrlichkeit, Gemeinschaftssinn und den respektvollen Umgang miteinander an.

Um die Rolle des Vaters geht es nun in "Und jetzt ist Papa dran!" eigentlich nur ganz am Rande. "Ich liebe meinen Vater von ganzem Herzen, er ist Ehrenmann, ein bisschen fett, aber egal", ist etwa zu hören, während Talls "Mutti" persönlich im Mannheimer Publikum sitzt. Der Comedian setzt vor allem auf Anzügliches, Sex- und Furzwitze, und findet sich bald bestätigt. "Unter der Gürtellinie, da habt ihr Spaß!" ruft er. "Bumsen und ,der Dicke ist ’ne Bockwurst’, das ist unser Niveau!", fasst Tall zusammen, wie er das Arena-Publikum einschätzt.

Entsprechend ausführlich lässt er sich über diverse Tinder-Dates aus, berichtet von Treffen mit den verschiedensten Frauentypen und einschlägigen sexuellen Erfahrungen mit veganen Öko-Tussies, strengen Fitness-Nazis oder verstörenden Intersexuellen. Tall reimt "Amazon Prime, ich hämmer’ ihn rein!" und lässt die Zuschauer beherzt den Begriff "gebumst!" skandieren. Er befeuert Vorurteile gegenüber Ostdeutschen oder Hartz-IV-Empfängern aus den Mannheimer Benz-Baracken etwa, aber ebenso gegenüber Dicken. "Ich bin eine Chris-Tall-Kugel", meint er und zeigt sich sportlichen Aktivitäten gegenüber eher abgeneigt: "Der einzig wahre Grund, warum man rennen sollte, ist der, eine Pizza nicht anbrennen zu lassen."

Essen, gerne Fleisch, ist sein Ding. Dabei macht er sich selbst mindestens ebenso sehr zur Zielscheibe seines Spotts wie die anderen und demonstriert dadurch, was er besonders schätzt: die Fähigkeit, sich selbst gleichsam von außen in den Blick nehmen zu können, sich selbst nicht zu ernst zu nehmen und damit über sich selbst lachen zu können. Dass er dies vermag, gestattet ihm auch, über alle möglichen anderen Randgruppen zu lästern. "Das Schöne ist, wenn du Witze machst über alles und jeden, dann kommen auch alle und jeder in deine Show", erläutert der Komiker seine Lebensphilosophie und Geschäftsmodell. "Mir ist es egal, wer du bist oder was du bist. Ob groß, klein, dick, dünn, hübsch oder hässlich, ob du Pole bist, Russe, Türke, Afghane oder Deutscher. Mir ist egal, ob du schwarz oder weiß bist oder ein Simpson. Mir ist egal, was in deinem ,Perso’ steht oder ob du behindert bist, in meiner Show ist jeder willkommen!"

Er möchte keine gesellschaftliche Randgruppe und keine Minderheit diskriminieren, indem er bei seinen Gags außen vor lässt. Alle sollen über alle lachen können und vor allem, alle miteinander. Die Gags selbst sind diesmal allerdings recht dürftig, zu sehr suchen sie den kleinsten gemeinsamen Nenner. Im Vordergrund steht Chris Talls humanistische Haltung, die jedem seine Einzigartigkeit lässt, die er in zahlreichen, nicht immer charmanten Dialogen mit einzelnen Zuschauern gerne herausstellt.