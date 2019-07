Von Marco Partner

Mannheim. So eine große Bühne gibt es in der SAP Arena selten. Aber die Helden auf vier Hufen brauchen eben jede Menge Platz für ihren akrobatischen Ritt durch die Manege. Das gesamte Eishockey-Feld musste am Wochenende herhalten, um sich in einen mit Sand aufgefüllten Parcours zu verwandeln. Mit der Sensations-Show "Cavalluna - Welt der Fantasie" stand bei gleich vier Auftritten am Samstag und Sonntag alles im Zeichen der Pferde. Und es war tatsächlich ein märchenhaftes Schauspiel voller magischer Momente, das die Voltigier-Akrobaten und ihre edlen Vierbeiner präsentieren.

Tanzende Schimmel, artistische Reiter - und immer wieder tosender Applaus. Die ehemals als "Apassionata" bekannte Pferde-Gala begeisterte das Publikum von der ersten Sekunde an. Im Galopp - angetrieben von Rockgitarren - kommen die tierischen Gefährten angerauscht und gleich zum Auftakt wurden die ersten Stunts auf dem Sattel vollführt. Wie Federn sprangen die Reiter blitzschnell auf und ab, hingen waagrecht in der Luft, wanden sich um Hals und Bauch ihrer animalischen Kameraden oder schienen sich nur noch mit dem kleinen Zeh am Reitsitz festzukrallen, während die Pferde mit Vollkaracho durch die Kurven düsten.

Im Zentrum der sagenumwobenen Geschichte voller Lichtspiele und farbenfrohen Kostümen steht der junge Tahin, der in eine fantastische Welt voller Wunder und Wünsche eintaucht und dabei lernt, an sich selbst und an seine eigenen Stärken zu glauben. Denn das Pferd steht vor allem symbolisch für den wohl größten aller Wünsche: die Freiheit. Manchmal genügt auch eine Miniaturausgabe, um das zu bekräftigen. Bartolo, das labrador-große Pony aus Italien, war neben einem Polonaise tanzenden Esel wohl der heimliche Star der Show. Anfangs belächelt, später bewundert, sprang der Winzling wortwörtlich über seinen Schatten und wuchs immer mehr über sich hinaus.

Es ist ein echtes Familienereignis, das Spektakel um das vor allem bei Mädchen begehrteste "Haustier" der Welt. Selten können Eltern tatsächlich diesen großen Wunsch erfüllen, zumindest bei der "Cavalluna"-Show in Mannheim waren Mama und Papa mit ihren Töchtern hautnah dabei. Hannah aus Ludwigshafen musste sich ein halbes Jahr in Geduld und Vorfreude üben. Zu Weihnachten bekam sie die Tickets von ihrer Oma Uschi geschenkt. "Ich will später einmal selbst Spring- und Dressurreiten lernen. Ich liebe Pferde", erzählte die Zehnjährige - und hielt wie alle anderen im Publikum kurz den Atem an, als bei der "Ungarischen Post" ein Reiter mit sage und schreibe sechs Pferden gleichzeitig über die Hürden sprang.

Ein Blick abseits der Bühne zeigte, wie groß der Aufenthaltsraum der Pferde tatsächlich ist. Draußen, dort wo sich sonst der VIP-Eingang befindet, drehten bereits die nächsten Vierbeiner und Artisten ihre Runden, ehe sie unter großem Beifall in die Manege stürmten. 60 Pferde sind bei der aufwendigen Show mit an Bord, mit Tonnen von Hafer sowie unzähligen Stroh- und Heuballen müssen die wiehernden Helden versorgt werden. Ein mobiler Pferdestall reihte sich auf dem Parkplatz an den nächsten und manche jungen Fans durften ihre Stars in der Pause sogar streicheln. Selbstredend nahmen sie dafür auch ein paar "Äpfel" auf dem Asphalt in Kauf.