Mannheim. (alb) Und fast wöchentlich grüßt die Mannheimer CDU – mit neuem Zank und gegenseitigen Vorwürfen. Der Steuerberater Heinrich Braun und der Rechtsanwalt Ulrich Seel, so etwas wie die Wortführer der Kritiker gegen die Spitze des Kreisverbands, fechten den Beschluss des Parteitags am 22. Oktober zur Entlastung des Vorstands an. Es bestünden hinreichende Anhaltspunkte, dass es von 2015 bis in dieses Jahr hinein zu "Betrug und Untreuehandlungen" in der Partei gekommen sei. Das ist nahezu der gesamte Zeitraum, in dem der ehemalige Bundestagsabgeordnete Nikolas Löbel den Kreisverband führte.

Das der RNZ vorliegende sechsseitige Schreiben mit der Anfechtung haben die zwei "Rebellen" an das Parteigericht des CDU-Bezirksverbands Nordbaden gesandt. Darin ist auch von einem "informativen Gespräch" zwischen Braun und dem seinerzeit amtierenden Schatzmeister Thorsten Bock die Rede. Letzterer habe eingeräumt, nicht selbst Buchungen angewiesen zu haben, sondern ein von Löbel beauftragter Steuerberater, dessen Name "geheim" sei.

Tatsächlich hatte Bock kurz nach dem Maskendeal des tief gefallenen Polittalents und dessen Komplettrückzug aus der Politik sein Amt ruhen lassen. Um seine berufliche Reputation nicht zu gefährden, wie er sagte. Beim Parteitag vor wenigen Wochen spulte Bock dann ein für Laien schwer verständliches Zahlenwerk herunter, bei den Neuwahlen kandidierte er nicht mehr. Er informierte die Basis darüber, dass sich der Kreisverband mit dem von Löbel auf den Weg gebrachten Finanzkonzept vollständig entschuldet habe. Daran hat Braun Zweifel.

So habe Bock für die Jahre 2018 und 2019 keine Zahlen genannt. Einmal mehr kritisieren Braun und Seel den Umgang mit dem Gutachten einer Reutlinger Wirtschaftsberatungskanzlei. Die Experten sollten die Vorgänge in der früheren CDU-Geschäftsstelle untersuchen. Darin hatte Löbel ein Büro für seinen Wahlkreisreferenten Thomas Hornung und noch ein zweites angemietet, in dem er seine parlamentarische und berufliche Tätigkeit (für seine Ein-Mann-GmbH) erledigte.

In diesem Zusammenhang ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen den Ex-Kreisverbandschef und zwei bisher unbekannte Personen, unter anderem wegen Betrugs. Trotz des laufenden Verfahrens stellten die Gutachter fest, dass es zu keinen strafbaren Handlungen gekommen sei. In den Bericht der Wirtschaftsprüfer, die handelnden Personen waren geschwärzt, konnten die Mitglieder an drei Terminen kurz vor dem Parteitag Einsicht nehmen – einem in Stuttgart und zwei in Mannheim. Nur rund 15 der knapp 900 Christdemokraten machten davon Gebrauch.

Darüber reden durften sie mit Dritten nicht. Dennoch sickerte durch, dass die Reutlinger 28 Verstöße notierten. Einer der Hauptkritikpunkte nach RNZ-Informationen: Zu sämtlichen wesentlichen Ausgaben gab es keine Vorstandsbeschlüsse.

Braun und Seel erscheint es unmöglich, dass Löbel alleine handelte. Vielmehr habe er sich ein Netzwerk enger Vertrauter aufgebaut, die weiterhin nach Funktionen in der Partei, Mandaten und Aufsichtsratsposten strebten. Ohne Namen zu nennen, dürfte das Duo beispielsweise die frühere kommissarische Vorsitzende Katharina Funck – seit Kurzem stellvertretende CDU-Bezirksverbandschefin – und den neuen Mannheimer CDU-Vorsitzenden Christian Hötting meinen. Der gab sich auf RNZ-Anfrage gelassen. Der Kreisparteitag sei ordentlich durchgeführt, der Vorstand mit großer Mehrheit entlastet worden, teilt er mit. "Daher haben wir keine Notwendigkeit, uns mit anderweitigen Behauptungen zu beschäftigen", so Hötting.