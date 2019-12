Von Stefan Otto

Mannheim. Wer zu Carolin Kebekus geht, weiß, auf was sie/er sich einlässt. Ganz im Zentrum ihres Auftritts in der ausverkauften SAP-Arena stehen wie immer das weibliche Geschlecht und die Stellung der Frau in der Gesellschaft mit allem, wirklich allem, was dazugehört. Zu Beginn gilt es, sich zu erheben und in Anlehnung an Artikel 1 des Grundgesetzes feierlich zu geloben: „Die Pussy des Menschen ist unantastbar“, ergänzt um den Zusatz: „... es sei denn, ihre Besitzerin stimmt ausdrücklich zu“.

„Pussy Terror“ hieß ab 2011 Kebekus’ erstes Comedysolo, 2015 gefolgt von „Alpha Pussy“. Jüngst wurde ihre Fernsehshow „Pussy Terror TV“ zum dritten Mal mit dem deutschen Comedypreis ausgezeichnet. Und jetzt also „Pussy Nation“. Die 39-Jährige bleibt sich und ihren Themen treu. Das Logo ihrer Tournee ist das bekannte weibliche Gender- oder Venussymbol, erweitert um einen Totenschädel im Kreis, der wohl für die Konsequenz steht, mit der die Comedienne für die Sache der Frau eintritt. „Mein Körper – meine Entscheidung!“ erklärt sie, was sie vom Werbe- oder Informationsverbot für den Abbruch von Schwangerschaften hält.

„Mein Körper – meine Entscheidung!“ entgegnet sie ebenso Gesundheitsminister Jens Spahn, der sich mit den Worten „Die Pille danach ist kein Smartie“ für die Rezeptpflicht sogenannter Notfall-Kontrazeptiva ausgesprochen hat. „Das ist, als würde mir ein blinder Veganer erklären, wie mein Mettbrötchen auszusehen hat“, meint Kebekus auch angesichts Spahns homosexueller Orientierung. „Mein Körper – meine Entscheidung!“ lautet genauso ihr Beitrag zur #MeToo-Debatte: „Sex ist nur möglich, wenn beide Bock haben“, sagt Kebekus. „Wenn einer nicht will, ist es Missbrauch.“

Selbst über den eigenen Körper und das eigene Aussehen zu bestimmen, rät Carolin Kebekus besonders allen jungen Frauen, die in Gefahr sind, sich zu sehr von den Urteilen anderer abhängig zu machen. „Alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, wird bei uns durchbewertet“, stellt sie mit Blick auf Instagram oder einflussreiche TV-Castingshows wie „Germany’s Next Topmodel“ fest. So seien es nicht allein die Männer, die Frauen zum Sexualobjekt machten, sondern die Frauen selbst fielen sich gegenseitig in den Rücken, sobald sie dem Druck nachgäben, einen möglichst perfekten Körper vorweisen zu müssen.

Dass sie selbst dafür kritisiert wurde, wie das Winkfleisch unter ihrem Trizeps Wellen schlägt, kontert Kebekus, indem sie die Kamera mehrfach auf ihre nackten Oberarme zoomen und sie absichtlich wabbeln und schwabbeln lässt, was das Zeug hält. Weshalb denn vorgehen gegen diesen „Hefeteig-Tsunami“?

Der Humor kommt nicht zu kurz. Kebekus ist ebenso eine Vollblut-Komödiantin wie eine kämpferische Feministin. Ihre bewegte Vortragsweise, viel Witz und noch mehr Selbstironie sorgen bei aller Botschaft, die das Programm enthält, für einen sehr vergnüglichen und kurzweiligen Abend, der schließlich in Standing Ovations endet.

„Ihr braucht keine Angst zu haben vor der Gleichberechtigung!“ beruhigt sie die anwesenden Männer in der SAP-Arena. „Niemand hat die Absicht, eine pinke Mauer zu bauen!“