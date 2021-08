Von Olivia Kaiser

Mannheim. Die Bundestagsabgeordnete Gökay Akbulut (Die Linke) hat ihre erste Legislaturperiode fast hinter sich - und ist damit die einzig übrig gebliebene Mannheimer Abgeordnete: Gerhard Schick (Grüne) stieg 2018 aus, um sich anderen Dingen zuzuwenden, und Nikolas Löbel (CDU) stolperte über seine Maskendeals. Mit der RNZ sprach die 38-Jährige über ihre Erfahrungen im Bundestag, das Aushalten von Morddrohungen und das Desaster in Afghanistan.

Frau Akbulut, wenn Sie Ihre erste Legislaturperiode in einem Satz beschreiben müssten, wie würde der lauten?

Für mich ist das Halbzeit.

Heißt das denn, nach 2025 ist für Sie Schluss – sollten Sie im September wiedergewählt werden?

Ja, davon gehe ich aus. Wie viele andere in meiner Partei finde ich es wichtig, dass immer wieder neue Menschen mit neuem Blickwinkel in den Bundestag kommen. Wenn ich in vier Jahren auf eine zweite erfolgreiche Amtszeit zurückblicken kann, werde ich nicht am Mandat kleben und kann mir gut vorstellen, einem der vielen tollen Genossen aus unserer Partei Platz zu machen.

Was verbuchen Sie für sich als Erfolg in den vergangenen vier Jahren?

Ich habe unheimlich viele Erfahrungen sammeln können. Als migrations- und integrationspolitische Sprecherin der Links-Fraktion durfte ich unsere Positionen mit verschiedenen Anträgen und Gesetzesentwürfen vertreten. Das reichte vom Fachkräfteeinwanderungsgesetz oder dem Bundestagsfraktionsgesetz bis hin zur Diskussion über das Wahlrecht für Migrantinnen und Migranten. Also alles Themen, die Menschen mit Migrationsbiografie in unserer Gesellschaft betreffen. Diese Expertise will ich in der zweiten Legislaturperiode weiter ausbauen. Für mich sind aber auch Gleichstellungspolitik oder Bildungspolitik – da ich ja aus dem Bildungsbereich komme – wichtige Themen. Wir wissen nicht, wie die neue Fraktion sich zusammensetzen wird und welche Fachpolitiker in welche Ausschüsse gehen. Aber ich freue mich auf Migrations- und Frauenpolitik.

Als migrationspolitische Sprecherin waren Sie Teil einer Delegationsreise Ihrer Partei nach Lesbos und haben ein Flüchtlingslager besucht. Was haben Sie erlebt?

Die Geflüchteten befinden sich nach dem Brand in Moria in einer Art Zwischencamp. Die Zustände sind grauenhaft. Als wir dort waren, hatte es über 30 Grad, und die Menschen waren in Zelten und Containern, ohne fließendes Wasser und Strom, untergebracht. Die Geflüchteten dürfen nur zu bestimmten Zeiten das Lager verlassen. Es ist eine Art Gefängnissystem und Teil der europäischen Abschottungspolitik. Wir hatten zudem diverse Gespräche mit lokalen Politikern, mit Beamten von Frontex und mit NGOs, wie beispielsweise Ärzte ohne Grenzen.

Was fordern Sie von der EU und der Bundesregierung?

Wir fordern die Auflösung der Lager und die Aufnahme der Geflüchteten in verschiedenen europäischen Ländern. Wir brauchen ein gemeinsames Asylsystem, die illegalen Pushbacks von Frontex müssen beendet werden. Vor allem aber verlangen wir das Ende der Deals mit totalitären Regimen wie der Türkei oder Libyen. Es kann nicht sein, dass Geflüchtete zum Spielball der Politik werden. Die Menschen müssen einen Zugang zu fairen Asylsystemen erhalten. Das Dublin-System ist gescheitert. Außerdem müssen die Fluchtursachen bekämpft werden. Davon reden zwar alle, aber das sind nur Lippenbekenntnisse. Elementar wäre ein Ende der Waffenexporte aus Deutschland, aus Baden-Württemberg. Denn: Jede Waffe findet ihren Krieg. Hier müssen wir ansetzen und Fluchtursachen wirklich bekämpfen.

Was sagen Sie zu der gegenwärtigen Lage in Afghanistan?

Mehr Scheitern nach 20 Jahren bewaffnetem Großeinsatz der Bundeswehr ist schwer vorstellbar. Der Afghanistankrieg ist ein historisches Fiasko, dass uns noch sehr lange beschäftigen wird. Allein die Bundeswehrpräsenz hat 12,5 Milliarden Euro gekostet. Zehntausende Afghaninnen und Afghanen und auch Tausende Soldaten aus den Nato-Mitgliedsstaaten sind gestorben, darunter 59 aus Deutschland. Trotzdem sind die islamischen Fundamentalisten heute stärker als zuvor: Nach der Kapitulation der von der Nato ausgebildeten und aufgerüsteten afghanischen Armee verfügen die Taliban nun über eine hochgerüstete Streitmacht mit modernstem Kriegsgerät. Die Linke hat den Einmarsch der westlichen Armeen in Afghanistan im Jahr 2001 abgelehnt, im Wissen darum, dass Demokratie und Menschenrecht nicht herbeigebombt werden können. Alle deutschen Militäreinsätze gehören auf den Prüfstand. Nicht nur, aber auch, weil Afghanistan ein solches Debakel ist.

Was möchten Sie in Berlin für Mannheim erreichen?

Zunächst möchte ich Mannheim gut repräsentieren und dafür sorgen, dass Fördermittel, die vom Bund an die Kommunen fließen, auch unserer Stadt zugutekommen. Mannheim ist eine Arbeiterstadt. Wir sehen Industrialisierungsprozesse, in denen Konzerne immer mehr Unternehmensteile in andere Länder verschieben, um dort Lohn- oder Steuerkosten zu sparen. Das sind überwiegend Konzerne, die Profit machen. Es kann doch nicht sein, dass Menschen, die Jahrzehnte lang für eine Firma gearbeitet haben, dann vor die Tür gesetzt werden. Deswegen bin ich sehr aktiv bei den Mannheimer Arbeitskämpfen. Wir brauchen Arbeitsplätze in der Region, mehr Mitbestimmung der Betriebsräte und eine stärkere Tarifbindung. Wenn wir es nicht schaffen, die Löhne und Lebensbedingungen an die wirtschaftliche Entwicklung anzupassen, dann werden prekäre Lebensverhältnisse zunehmen.

Wo stehen Sie im Spannungsfeld Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit?

Die Frage der Klimagerechtigkeit ist für uns als Linke auch eine soziale Frage. Das unterscheidet uns von den Grünen. Nehmen wir das Großkraftwerk: Wir wollen die Arbeitsplätze erhalten. Gleichzeitig brauchen wir die Energiewende, wir brauchen eine klimaneutrale und demokratische Wirtschaft. Als Linke fordern wir deswegen einen Transformationsfonds über 20 Milliarden Euro jährlich und weitreichende Investitionen in unsere Infrastruktur, um diese Prozesse zu unterstützen. Außerdem wollen wir einen gesetzlichen Anspruch auf Weiterbildung von bis zu zwei Jahren für die Beschäftigten. Die notwendige wirtschaftliche Transformation auch sozial gerecht zu gestalten, dafür stehen wir. Ein solcher sozial-ökologischer Umbau ist kein Widerspruch für mich, sondern die grundlegende Voraussetzung zur Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels.

Wie soll die Klimawende finanziert werden?

Wir fordern eine Vermögensabgabe und eine soziale Reform der Erbschaftssteuer, die hohe Vermögen endlich angemessen besteuert. Die Linke ist die Partei, die Menschen mit wenig und mittlerem Einkommen mit ihren Steuerkonzepten entlastet – im Gegensatz zu anderen Parteien. Wir brauchen Investitionen, damit die Mobilitäts- und die Energiewende gelingt, ebenso wie ein wirtschaftlicher Strukturwandel. Dieser muss langfristig, nachhaltig und ressourcenschonend vollzogen werden – und darf nicht auf dem Rücken der Gering- und Normalverdiener ausgetragen werden.

Sie bekommen immer wieder Morddrohungen. Was macht das mit Ihnen?

Ich werde von Rassisten und türkischen Nationalisten gleichermaßen bedroht. Das passiert meist über E-Mails oder Social-Media-Kanäle. Ich versuche, das immer zur Anzeige zu bringen. Das beschäftigt mich schon, vor allem in Wahlkampfzeiten. Außerdem sorgen die rechten Netzwerke innerhalb der Polizei und des Verfassungsschutzes bei mir für einen Vertrauensverlust. Mir ist bewusst, dass viele Polizisten gewissenhaft ihren Job machen, aber es gibt diese rechten Strukturen, die jetzt immer mehr zutage treten, wie bei der hessischen Polizei.

Werden Sie noch vom Verfassungsschutz beobachtet?

Ich glaube nicht, aber es sind deshalb mehrere Verfahren anhängig. Urteile gibt es noch nicht. Das sind langwierige Rechtsstreitigkeiten, die geführt werden müssen. Das ist absurd, ich habe keiner Fliege etwas zuleide getan und werde aufgrund meiner Einstellung zur Kurdistanfrage wie eine Staatsfeindin behandelt. Fakt ist: Wir brauchen eine andere Türkeipolitik und Frieden in dieser Region. Das gelingt nur, indem man Demokratie schafft und den Kurdinnen und Kurden das Selbstbestimmungsrecht in der Türkei gewährt.