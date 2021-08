Der Seerosenteich am Pflanzenschauhaus ist abgelassen, und überall stehen Bauzäune: Die Arbeiten an der „Neuen Parkmitte“ laufen auf vollen Touren. Fotos: Gerold

Von Volker Endres

Mannheim. Im Luisenpark wird bereits seit über einem Jahr an der "Neuen Parkmitte" gebaut. Der Park ist neben dem Spinelli-Gelände Schauplatz der Bundesgartenschau (Buga) 2023. Der Großteil der Baustelle ist derzeit hinter Zäunen und Sichtschutzwänden verborgen. Bei einer Erkundungstour im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Buga 23 Plattform" mit Buga-Geschäftsführer Michael Schnellbach und Parkdirektor Joachim Költzsch hatten Interessierte die Gelegenheit, sich einen Eindruck von den Bauarbeiten zu verschaffen. 50 Personen konnten an dem Spaziergang durch den Park teilnehmen. Aber nicht jedem gefiel, was er dabei sah.

"Die werden damit nie im Leben bis zur Buga fertig", erklärte Karl-Heinz Hedemann skeptisch. Der 85-Jährige hat in gewisser Weise recht. Das Gesamtprojekt im Bereich rund um das Pflanzenschauhaus ist aufgeteilt in zwei Bauabschnitte. Nur die Fertigstellung des ersten Abschnitts der insgesamt 5000 Quadratmeter großen Fläche ist für das Jahr 2023 geplant, erklärte Joachim Költzsch. "Den zweiten Teil nehmen wir erst nach der Bundesgartenschau in Angriff." Dieser soll dann 2025, genau 50 Jahre nach der ersten Bundesgartenschau in Mannheim, beendet sein.

Den Teilnehmern des Rundgangs erklärten Parkdirektor Joachim Költzsch (an der Tafel) und Buga 23-Geschäftsführer Michael Schnellbach die Pläne für die „Neue Parkmitte“.

Auf die Buga ist Hedemann gar nicht gut zu sprechen. Seiner Meinung nach werden seit 1953 – damals besuchte er die Buga in Hamburg – immer wieder dieselben Fehler gemacht: "Kein Schatten, keine Sitzgelegenheiten, und die Gastronomie hat noch nie funktioniert." Kritikpunkte, die er auch beim Mannheimer Konzept anbringt. Generell auf dem neuen Spinelli-Gelände, im Speziellen aber auch im Rahmen der "Neuen Parkmitte" im Luisenpark.

"Im Prinzip ist das ja nicht schlecht, aber ein Lokal wie die Weinstube fehlt allen", sagt er. Immerhin sei man mittlerweile dazu übergegangen, im Luisenpark mehr als einen "Satelliten", sondern eine vollwertige Veranstaltungsfläche zu sehen. Mit einer interessanten Diskrepanz: "Hier der Park nach einem englischen Landschaftsvorbild und auf der anderen Seite des Neckars die raue, grobe Landschaft auf Spinelli. Das wird sich super ergänzen", warb Michael Schnellbach.

Den Teilnehmern des Rundgangs erklärten Parkdirektor Joachim Költzsch (an der Tafel) und Buga 23-Geschäftsführer Michael Schnellbach die Pläne für die „Neue Parkmitte“.

Bei anderen Teilnehmern fand er damit mehr Gehör. Bei Martina Hartung zum Beispiel. Die 55-Jährige lauschte gespannt den Ausführungen der beiden Experten. "Ich habe die Bundesgartenschau 1975 als kleines Mädchen erlebt und sehe die neue Veranstaltung natürlich mit anderen Augen." Sie freut sich darauf. Auch auf die moderne Unterwasserwelt, die aktuell nur zu erahnen ist. Sie entsteht ebenso im Bereich des ehemaligen Pinguinbeckens und der Aufenthaltsorte für die Tierpfleger wie die neue, begehbare Freiflugvoliere, in der die Vögel nicht nur mehr Platz haben, sondern außerdem besser gegen Verletzungen geschützt sein werden. Samuel Günter verfolgte die Umgestaltungen im Park aus professionellem Interesse: "Ich suche Inspiration und frage mich, was ich aus den verschiedenen Dingen lernen kann", so der Landschaftsgärtner aus Frankenthal. Auch das sei schließlich Bundesgartenschau. "Im Idealfall ist es die Inspiration für den privaten Gartenbau."

Hintergrund > Der Bau der "Neuen Parkmitte" begann im Oktober 2020. In einem ersten Bauabschnitt bis 2023 wird das zwischen Pflanzenschauhaus und Kutzerweiher vorgesehene Areal umgestaltet. Es entsteht eine Unterwasserwelt, die dem Besucher auf seinem Rundgang die beeindruckende Artenvielfalt in Seen, [+] Lesen Sie mehr > Der Bau der "Neuen Parkmitte" begann im Oktober 2020. In einem ersten Bauabschnitt bis 2023 wird das zwischen Pflanzenschauhaus und Kutzerweiher vorgesehene Areal umgestaltet. Es entsteht eine Unterwasserwelt, die dem Besucher auf seinem Rundgang die beeindruckende Artenvielfalt in Seen, Flüssen und den Meeren dieser Welt vermittelt. Darüber ist ein Restaurantbereich geplant. Ebenfalls geplant sind eine begehbare Freiflugvoliere, die als filigrane Seilnetzkonstruktion in die Dachfläche eingelassen ist, sowie eine neue, größere Pinguinanlage. Das Schmetterlingshaus wird zu einem Südamerikahaus erweitert und zeigt künftig die Flora und Fauna dieses Kontinents. Der erste Bauabschnitt umfasst ein Areal von 1,89 Hektar. Der Bereich des ehemaligen Wirtschaftshofs zwischen Pflanzenschauhaus und Pinguingehege, der bislang rein intern genutzt wurde und nicht zugänglich war, steht künftig den Besuchern als zusätzliche Fläche zur Verfügung. Wirtschaftsgebäude, die bisher im Park lagen, werden im Zuge des Umbaus in den Außenbereich verlegt. Dadurch wird die Gesamtparkfläche erweitert – ohne eine Veränderung der äußeren Parkgrenzen. Die Umsetzung eines neuen Ensembles aus Grüner Schule und Freizeithaus, das am südöstlichen Ufer realisiert werden soll, wird erst nach der Buga in einem zweiten Bauabschnitt angegangen. Die Pläne zur Umgestaltung des Parkzentrums rund um das südliche Ende des Kutzerweihers betreffen insgesamt mit beiden Bauabschnitten eine Fläche von circa 3,6 Hektar – das sind etwa acht Prozent der Fläche des Luisenparks. ven

[-] Weniger anzeigen

Anregungen, wie sie in Präsenzveranstaltungen viel besser zur Geltung kommen. "Wir haben aufgrund der Pandemie auch digitale Führungen angeboten", erzählte Katja Dorongov von der Buga-Geschäftsstelle. Die Nachfrage sei da gewesen. "Wir hatten bei dem Format jeweils etwa 50 Teilnehmer." Das Interesse für den echten Rundgang sei um einiges größer gewesen, "aber es konnten sich nur 50 Personen eintragen."

Ariane Rohr hat Glück gehabt. "Ich war einfach neugierig", erklärte die Mannheimerin. "Ich bin schließlich schon als Dreijährige in den Luisenpark gekommen." Die Veränderungen und auch das Zusammenspiel mit der Buga 23 begrüßt sie. "Natürlich ist auch ein bisschen Wehmut dabei, wenn altgewohnte Einrichtungen verschwinden", aber insgesamt überwiege die Vorfreude: "Ich glaube, das wird alles richtig schön."