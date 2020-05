Mannheim. (RNZ) Der nächste Meilenstein des Mammutprojekts Konversion ist erreicht: Vor einigen Tagen haben die Stadt Mannheim, die Gesellschaft für Projektentwicklung MWSP und die Wohnungsbaugesellschaft GBG den Kaufvertrag für den bundeseigenen Teil des Geländes der früheren Spinelli Barracks mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) unterzeichnet. Auf dem Areal soll 2023 die Bundesgartenschau (Buga) stattfinden. Es entsteht ein zentraler Teil des Grünzugs Nordost sowie Wohnraum für etwa 4500 Menschen. Mit rund 82 Hektar ist Spinelli nach Franklin die zweitgrößte Entwicklungsfläche für Wohnungsbau in Mannheim.

Die MWSP wurde 2012 als städtische Gesellschaft gegründet, um die Konversionsareale vom Bund zu kaufen und zu entwickeln. Bei Spinell ist die MWSP erstmals nicht allein für die Entwicklung einer Konversionsfläche zuständig. Stattdessen verantworten mit GBG, MWSP und Buga 23 gleich drei städtische Gesellschaften die Planung und Realisierung. Der Ankauf steht noch unter Zustimmungsvorbehalt der jeweiligen Gremien. Der Gemeinderat hat den Ankauf einstimmig beschlossen.

Eine Besonderheit wird die große Parkfläche im Zentrum des Areals zwischen Aubuckel und dem Feudenheimer Bürgerpark darstellen: Dort schließt sich eine Lücke im neuen Grünzug Nordost, der vom Luisenpark über den Neckar hinweg bis zu den Vogelstangseen reicht. Dieser Bereich wird auch Heimat der Bundesgartenschau. Der Rahmenplan sieht vor, dass Spinelli zu 73 Prozent in einen Grün- und Freiraum und zu 27 Prozent in Baufläche umgewandelt wird.

"Ich freue mich sehr, dass wir nach Jahrzehnten militärischer Nutzung und Nutzung durch das Land, als Stadt dieses große Gelände übernehmen können”, erklärte Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD). "Die Entwicklung von Spinelli ist für eine nachhaltige Stadtentwicklung von großer Bedeutung. Denn dort wird ein großzügiger, durchgängiger Grünzug entstehen, der die Lebensqualität der Menschen verbessern wird. Und dort bauen wir ein neues Wohnquartier, das für den wachsenden Wohnraumbedarf in Mannheim unerlässlich ist."

Die Spinelli Baracks dienten früher der US-Army als Kaserne. Nach dem Abzug der US-Streitkräfte nutzte das Land Baden-Württemberg einen Teil der bestehenden Gebäude als Flüchtlingsunterkunft. Große Teile der Fläche sind versiegelt oder mit Hallen bebaut, mit dem Rückbau hat die Bima bereits 2019 begonnen. Rund 52 Hektar der Fläche der Spinelli Barracks hat Mannheim von der Bima gekauft. Die restlichen 30 Hektar sind bereits in städtischem Besitz oder es laufen Kaufvertragsverhandlungen.

Der Abschluss des Kaufvertrags ist vor allem für die Bundesgartenschau-Gesellschaft von großer Bedeutung. Um bis zum Buga-Start in drei Jahren das Gelände fertig zu bekommen, wurde bereits mit nötigen Vorarbeiten begonnen. Die Bima lässt derzeit im Westteil zahlreiche Hallen und Gebäude zurückbauen und Böden entsiegeln, um Platz für den Grünzug Nordost und die Buga zu schaffen. "Wir können es kaum erwarten, endlich loslegen zu können. Denn dann wird auf Spinelli die Gestaltung des Grünzugs Nordost und damit auch einer Kernfläche der Buga 23 wirklich beginnen”, sagt Michael Schnellbach, Geschäftsführer der Buga gGmbH.

"Zudem können wir, sobald dies wieder möglich sein wird, das Areal für Veranstaltungen nutzen und Bürgern vor Ort zeigen, was hier passiert.” Ab Sommer sollen von Westen her die Gestaltung des Geländes und der Bau von Wegeverbindungen starten. "Wir können dann endlich auch Vorfreude für die Buga 23 als tolles Großereignis in drei Jahren unter den Mannheimern erzeugen”, betont Schnellbach.

MWSP und GBG sind für den neuen Wohnraum zuständig. Die MWSP entwickelt im Norden über die 13,5 Hektar Flächenanteil der Spinelli Barracks hinaus weitere 6,5 Hektar Fläche, die an die eigentliche Konversionsfläche grenzen. Nach dem aktuellen Stand der Planungen ist der erste Bauabschnitt zu Beginn der Buga vollendet und bietet Raum für 1000 Bewohner. Die Umsetzung des zweiten Bauabschnitts soll nach der Buga starten. Insgesamt entwickelt die MWSP 1800 Wohneinheiten für rund 4000 Bewohner.

Die GBG hat im Süden eine Fläche von 8,4 Hektar gekauft und will ein Ensemble aus drei Kasernengebäuden und eine Turnhalle erhalten. Eines der Gebäude wird modernisiert und in der zweiten Jahreshälfte 2020 an die Buga-Gesellschaft vermietet. Ein benachbartes Gebäude soll bis Ende 2021 zu einem Wohnhaus für Auszubildende umgebaut werden, für das dritte ehemalige Kasernengebäude laufen die Planungen noch.

Nach der Buga plant die GBG, auf der Fläche rund 250 Wohneinheiten zu errichten. 75 Wohnungen davon werden als geförderter Wohnraum nach dem Zwölf-Punkte-Programm der Stadt realisiert. Insgesamt sollen 250 Wohneinheiten für rund 500 Menschen entstehen.